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Выход есть: Техас вновь захотел стать независимым государством

Насколько велики шансы штата на отделение
Фото: Getty Images/Mario Tama
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Республиканцы в Техасе призвали провести референдум о выходе из состава США. «Штат одинокой звезды» периодически поднимает вопрос об образовании независимого государства. Сейчас это в первую очередь связано с предстоящими промежуточными выборами в конгресс, а также общим недовольством политикой, которую проводит Белый дом. Насколько велики шансы на отделение — разбирались «Известия».

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«Техас сохраняет за собой право на отделение от Соединенных Штатов, мы призываем законодательный орган Техаса организовать соответствующий референдум», — говорится в 40-страничном итоговом докладе, принятом на съезде республиканцев штата.

В публикации говорится, что поднять этот вопрос и вынести его на плебисцит необходимо в следующем году, чтобы «жители Техаса определили, должен ли штат восстановить свой статус независимого государства».

По мнению местных республиканцев, власти «нарушили право Техаса на самоуправление». В докладе нынешнего главу государства Джозефа Байдена называют «исполняющим обязанности президента», поскольку, по мнению авторов документа, он не победил на законных основаниях. Они считают, что в главных мегаполисах страны на голосовании «были допущены значительные фальсификации», которые и помогли кандидату от демократов в итоге прийти к власти.

В частности, техасские республиканцы требуют отменить итоги выборов 2020 года, а также призывают к отмене закона 1965 года об избирательных правах, призванного облегчить возможность небелым гражданам США участвовать в выборах.

Выход есть
автомат
Фото: Getty Images/Anna Moneymaker

Помимо этого, они заявляют о нарушении второй поправки к Конституции, гарантирующей право на владение оружием. По их мнению, в штате не должно быть зон, свободных от оружия, они также выступили против попыток запретить людям до 21 года покупать оружие.

«Штат одинокой звезды»

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Изначально Техас входил в состав Мексики, пока не обрел независимость в 1836 году. В течение последующих девяти лет он был самостоятельным государством, пока не присоединился к Соединенным Штатам. Впрочем, пробыл он там недолго и уже в 1861-м вышел из США в знак солидарности с «братскими рабовладельческими штатами» и образовал Конфедерацию, положившую начало Гражданской войне в США.

Верховный суд объявил отделение незаконным, в результате Техас воссоединился с США в 1870-м, уже после завершения Гражданской войны.

Вопрос о возможной независимости штата особенно остро всплывает на повестке, когда в Белый дом переезжает очередной президент от демократов. Так, после того как Барак Обама выиграл выборы в 2008 году, возглавлявший тогда Техас Рик Перри заявил, что жители штата подумывают о выходе.

«Поляризация на стероидах»

По мнению директора по исследованиям в области управления в Институте Брукингса Даррелла Уэста, выход Техаса из состава США в ближайшее время вряд ли возможен. «Среди техасцев есть те, кто не согласен с тем политическим курсом, которому США следуют по широкому кругу вопросов, включая иммиграцию, контроль над оружием, изменение климата. Но одно дело жаловаться на это, а совсем другое — прокладывать свой путь. Едва столкнувшись с этим, они поймут, насколько это сложно. Потребуется ли Техасу разработка собственной валюты? Будет ли у него своя армия? Нужен ли будет паспорт людям, решившим отправиться из Техаса в Оклахому? К тому же возникает логичный вопрос: а позволит ли Техасу это отделение само государство?» — отреагировал эксперт.

Выход есть
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Фото: Global Look Press/Marianna Day Massey

Политолог отмечает, что этот вопрос вновь всплыл на повестке из-за серьезной политической поляризации общества. «Дело в том, что произошел всплеск внутренних разногласий, люди не доверяют друг другу. По сути, это такая поляризация на стероидах. Сумасшедшие идеи, которые раньше были скрыты, теперь оказываются частью политической платформы», — резюмировал специалист.

По его словам, было бы опрометчиво со стороны техасцев пытаться уйти сейчас, в преддверии выборов в конгресс. Согласно прогнозам, они могут оказаться для жителей штата очень успешными, так же как и выборы президента в 2024-м.

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Другой эксперт, Ричард Крейтнер, автор книги «Разрушь это: отделение, разделение и тайная история несовершенного союза Америки», отмечает, что хотя возможный выход Техаса и считается отдаленной перспективой, не стоит думать, что этого не произойдет никогда.

«Вероятно, что партия, лишенная власти в крупнейшем штате, будет думать об отделении, как это было, например, с либералами в крупнейшем штате демократов — Калифорнии — после прихода к власти Дональда Трампа», — полагает он.

Общество расколото

В конституции Техаса прописано право на выход. Теоретически техасцы могут провести такой референдум. Тем более что штат большой, потенциал значительный, пояснил в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Всё же это скорее гипотетическое право, чем реальная возможность. Но у Техаса, поскольку это республиканский штат, много претензий к Байдену и его команде. В том числе недовольство миграционной политикой, которая, с точки зрения местных, приводит к тому, что туда запускают не тех людей и не в том количестве. Есть противоречия, связанные с энергетической политикой Байдена. Техас — один из главных центров производства нефти в США. Не все новые правила, в частности, экологические стандарты рассматриваются как справедливые и оправданные. Так что основания есть, — считает политолог.

Выход есть
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Фото: Getty Images/Tamir Kalifa
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Эксперт полагает, что действия техасских республиканцев больше похожи на пиар-шаг.

— Может быть, он нацелен на промежуточные выборы в конгресс, чтобы мобилизовать сторонников, продемонстрировать недовольство и добиться победы. Может быть, это связано с более далекоидущими планами — президентскими выборами 2024 года. Американское общество остается расколотым по очень многим вопросам, — считает специалист.

В свою очередь, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева отмечает, что на подобных настроениях, связанных с независимостью, периодически играют различные правоконсервативные силы.

— Они активизируются к выборам. Следующие пройдут в ноябре. Республиканцы ожидают, что они победят и получат конгресс. К тому же это можно связать с законопроектом, который прошел в конгрессе по новым мерам контроля оружия среди населения. Это вызывает всплеск недовольства среди консерваторов и особенно в штатах, где проживают американцы, придерживающиеся консервативных взглядов. Традиционная тематика независимости периодически всплывает, но у нее никаких шансов на реализацию. Всё это происходит на фоне недовольства федеральным правительством и Байденом, инфляции, лишь подстегивая такую риторику, — рассказала американист в беседе с «Известиями».

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