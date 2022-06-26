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Трамп назвал США при Байдене страной упадка и посмешищем для мира

Бывший президент США Трамп заявил, что страна при Байдене пришла в упадок и стала посмешищем
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas/CNP/AdMedia
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США за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал бывший президент США Дональд Трамп.

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«Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — сказал он.

По его словам, основные проблемы страны заключаются в рекордных показателях инфляции, ценах на топливо, высоком уровне преступности, отсутствии свободы прессы и потере энергетической независимости.

Он подчеркнул, что последний пункт привел к тому, что Вашингтон теперь вынужден «умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию».

При этом он отметил, что главная проблема состоит в том, что США перестали слушать и уважать.

«Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — подытожил он.

Ранее, 21 июня, Трамп заявил, что действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной.

3 апреля Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье действующего президента ухудшается, равно как и состояние всей страны.

В марте экс-президент предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Трамп признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

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