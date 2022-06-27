Единство сомнений: откажется ли ЕС от консенсуса при принятии санкций

Евросоюз обсуждает возможность отказаться от правила единогласного принятия решений по ряду вопросов, включая санкции. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте. Идею ввести правило голосования большинством в некоторых сферах, включая внешнюю политику, продвигает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. К дискуссии ЕС подтолкнуло согласование шестого пакета мер против РФ — этот процесс затянулся почти на месяц из-за позиции Венгрии. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что ЕС уже давно пытается расширить количество сфер, решения по которым принимаются большинством. Однако, по их мнению, отказаться от консенсуса в вопросах внешней политики в ближайшей перспективе объединению вряд ли удастся.

Быстрая реакция

23 июля лидеры Евросоюза предоставили статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. Для того чтобы попасть в европейскую семью, странам с советским прошлым придется проделать большой путь реформ. Однако об изменениях задумывается и сам Евросоюз. Как заявил «Известиям» высокопоставленный источник в объединении, сейчас в ЕС обсуждается возможность отказа от правила консенсуса. По его словам, стран-членов слишком много, чтобы добиться единогласия в некоторых вопросах.

Напомним, дискуссию об отказе от единогласного принятия решений в ЕС спровоцировала ситуация с согласованием шестого пакета санкций против РФ. Из-за позиции Венгрии этот процесс затянулся почти на месяц. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, как раз представившая проект нефтяного эмбарго России, заявила 9 мая, что Евросоюзу предстоит пересмотреть правило консенсуса.

«Я всегда говорила, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях больше не имеет смысла, если мы хотим быстрее двигаться вперед, — сказала политик. — Или в тех сферах, где Европе следует играть более значительную роль, — например исходя из опыта последних двух лет, в областях здравоохранения или обороны».

С тех пор ЕС не перестает возвращаться к этой теме. Накануне саммита, на котором Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидатов, Урсула фон дер Ляйен заявила, что перспективы возможного расширения заставляют ЕС быстрее реагировать на геополитические события. «Во внешних вопросах нам действительно нужно перейти к голосованию квалифицированным большинством», — отметила глава ЕК.

Официальный представитель комитета по конституционным вопросам (AFCO) Европарламента (ЕП) в свою очередь сообщил «Известиям», что на этом уровне также ведутся дискуссии.

— В ЕП предлагают реформу процедуры голосования в Совете для повышения эффективности работы ЕС. В том числе речь идет о переходе от консенсуса к голосованию квалифицированным большинством в таких вопросах, как санкции с так называемыми упрощенными пунктами (франц. passerelle clause — пункт в договорах ЕС, который позволяет изменять законодательную процедуру без формального внесения поправок в договоры. — «Известия») или в чрезвычайных ситуациях, — заявили «Известиям» в ЕП.

Соответствующую резолюцию о пересмотре положений договоров ЕС Европарламент принял еще 9 июня. В том числе предлагается отказаться от консенсуса при обсуждении вопросов здравоохранения, энергетики, обороны, социальной и экономической политики.

Деликатный вопрос

Пересмотреть правила процедуры голосования по ряду вопросов Урсула фон дер Ляйен, будучи еще кандидатом на пост председателя, предлагала в политическом руководстве для ЕК на 2019–2024 годы. Речь шла об отказе от консенсуса в таких сферах, как климат, энергетика, а также социальная и налоговая политика.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули заявил «Известиям», что ЕС постепенно отказывается от консенсуса в ряде вопросов уже давно.

— На протяжении десятилетий Евросоюз развивался через уход от принципа консенсуса к принципу голосования квалифицированным большинством в ряде вопросов. Они начинали с консенсуса по всем сферам, но с конца 1980-х все начало меняться. В основном отказ от консенсуса касался вопросов, связанных с единым внутренним рынком и экономическим валютным союзом, если не считать валютный союз, который передан полностью Брюсселю. Страны-члены там вообще ничего не решают, — отметил политолог.

При этом, по его словам, внешняя политика — наиболее деликатная вещь, которую страны-члены все-таки не готовы коммунитаризовать полностью.

— На разных этажах принятия решений действуют разные варианты, но в принципе ни одно государство ЕС нельзя принудить к реализации внешнеполитических действий, в которых оно не заинтересовано. В некоторых случаях страна может воспользоваться практикой конструктивного воздержания, если последствия этого решения ее не касаются, — отметил эксперт.

Александр Тэвдой-Бурмули также добавил, что консенсус действительно сильно замедляет принятие решений, и потому Евросоюз хочет избавиться от него. По его словам, сейчас в силу появления новых вызовов в ЕС наступает время проектов, но в ближайшие три-четыре года коммунитаризация будет распространяться не на внешнюю политику, а на другие области. Например, на протяжении последних 16 лет Еврокомиссия наращивает свои полномочия в вопросах энергетической политики, отбирая их у государств. У этого института появляется все больше надзирающих и одобряющих функций в этой сфере.

— Предложения об отмене принципа единогласия или национального вето в налоговой, климатической, энергетической и внешней политике потребуют изменений в договор ЕС, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. — То есть каждое из 27 государств-членов должно будет согласиться с отказом от национального права вето. Против этого сейчас выступают некоторые восточноевропейские государства. Трудно сказать, увенчаются ли успехом планы ЕК.

По его словам, практически все проблемы и кризисы, которые переживал и переживает ЕС в сфере миграции, евро, инфляции, — это результат преждевременной интеграции или игнорирования законов и договоров. «Нет никаких оснований полагать, что дальнейшая гармонизация и интеграция усилят экономический рост. Скорее наоборот: 30 лет ускоренной интеграции после Маастрихтского договора были для Европы периодом беспрецедентного экономического спада», — добавил политик.

Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик заявил «Известиям», что отказ от правила консенсуса стал бы катастрофой для небольших стран Евросоюза.

— При вступлении в ЕС граждане государств-членов соглашались на референдуме принять оговоренные тогда условия. Они никому не давали разрешения на изменение основных правил и, возможно, не согласились бы на вступление в ЕС, зная, что у их страны не будет права вето на тот случай, если через Европейский совет будет продвигаться то, с чем они не согласны, — отметил политик.

По его мнению, изменение фундаментальных соглашений ЕС возможно только после того, как граждане стран объединения согласятся с этим на всенародном референдуме.

Так что пока, учитывая наличие столь полярных взглядов в Евросоюзе, сложно представить развитие событий, при котором все 27 стран единогласно лишат себя права вето на национальном уровне.