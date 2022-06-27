Аналитик заявил об отсутствии угрозы для РФ от санкций G7 по импорту золота

Введение странами «большой семерки» (G7, в которую входит Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) запрета на импорт российского золота не приведет к серьезным последствиям для экономики России. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в понедельник, 27 июня.

Накануне президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

По словам Сагалаева, ожидается, что страны G7 28 июня официально объявят о запрете импорта российского золота, приносящего Москве десятки миллиардов долларов. Запрет на импорт будет применяться к вновь добытому или аффинированному золоту, но не повлияет на золото, добытое в России и ранее вывезенное из страны. Этот шаг дополнит ряд карательных санкций, наложенных Западом на РФ, отметил он.

Эксперт добавил, что золото — специфический товар и более 60% его идет в ювелирную промышленность на изготовление украшений. Основными мировыми покупателями российского золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока.

«Если страны G7 обяжутся не покупать золото из России, основные покупатели в лице Индии и Китая продолжают скупать драгметалл в увеличенных объемах. Тут может произойти такая же ситуация, как с эмбарго импорта на российскую нефть и газ, когда Евросоюз вынужден продолжать покупать энергоресурсы РФ, но уже через третьи страны по завышенным ценам», — полагает аналитик.

Согласно последним данным, Россия является вторым по величине производителем золота в мире, на ее долю приходится около 10% мирового производства, рассказал эксперт. Такое возможное ограничение будет только увеличивать дефицит на мировых рынках и повысит цену на этот металл, считает он. Возможно, в скором времени мы увидим, что золото, как и сырая нефть с газом будет продаваться за рубли. Если это произойдет, то Индия и Китай смогут получить драгметалл по сниженной цене, что подтолкнет их к увеличению объемов закупок, спрогнозировал Сагалаев.

26 июня кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «Известиям», что санкции G7 в отношении российского золота не приведут к каким-либо значительным последствиям для экономики РФ. Юрист, медиатор Юрий Капштык в беседе с «Известиями» отмечал, что для Москвы не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще евроазиатский и восточноазиатский рынки.

21 июня агентство Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сообщило, что золото рассматривается как новый объект санкций Евросоюза против России.