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Экономист оценил заявление Байдена о запрете на импорта золота из России

Экономист Беляев прокомментировал заявление Байдена о запрете импорта российского золота
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Фото: Global Look Press/Vitaly Ivanov
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Введение запрета на импорт золота не приведет к каким-либо значительным последствиям для российской экономики. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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«Мы должны понять, что Байден понял, куда нужно нанести удар. Вот только он, как всегда, придется мимо», — сказал Беляев в беседе с RT.

Он подчеркнул, что ввести запрет на импорт золота он может, но только в странах G7.

Эксперт также заявил, что для России золото является специфическим экспортным товаром.

«Надо сказать, что в мире из всего потребления золота больше 60% приходится на ювелирную промышленность. Центральные банки для формирования своих золотовалютных резервов потребляют около 10%… А вот в ювелирной промышленности основными потребителями золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока. США, конечно, тоже являются потребителем, но не основным. Как Байден собирается запретить приобретение золота Китаю и Индии — это большой вопрос», — добавил Беляев.

Ранее в этот день сообщалось, что в Великобритании, США, Канаде и Японии намерены запретить импорт золота из России. Отмечается, что ограничения вступят в силу в ближайшее время. При этом запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только на вновь добытое и переработанное.

Также в этот день в СМИ появилось сообщение о том, что президент США Джо Байден подтвердил, что страны «большой семерки» откажутся от покупки российского золота.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

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