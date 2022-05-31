Снимать слитки: золотые запасы банков снизились на 20%

— В феврале-марте 2022 года золотые запасы российских банков снизились на 20%. Примечательно, что большая часть «утекла» в феврале. К апрелю на золотых счетах осталось 227,3 млрд рублей — это минимальный показатель с лета 2019 года. Насколько это важно для российской экономики, для граждан и какими могут быть последствия — в материале «Известий».

Мал золотник

В феврале и марте баланс золота снизился на 11,4 т, или на 20%. Запасы в физическом выражении равны 43,8 т. Самое значительное сокращение пришлось на февраль — 10,8 т. На 1 апреля остатки на золотых счетах составили 227,3 млрд рублей — настолько низкого показателя не было с лета 2019 года. Такие данные опубликовал Центробанк РФ.

снимать слитки Фото: Global Look press/Alexandr Liskin

После начала спецоперации на Украине ЦБ РФ объявил о покупке золота у банков — впервые после пандемии по договорной цене. Кроме того, кредитные организации отмечают рост интереса к приобретению золота со стороны физических лиц.

Напомним, что, по данным Министерства финансов, из-за антироссийских санкций резко сократился экспорт золота в Великобританию, где находится Лондонская биржа и откуда золото «уходит» по всему миру. В 2021 году на эту страну приходилось 87% общероссийского экспорта. В феврале объем превысил 29 т золота, а уже в марте 2022 года на Лондонскую биржу удалось продать всего 26 кг золота, выручка составила $1,44 млн.

Смесь факторов

В феврале банки продолжали продавать золото на экспорт, поскольку ограничений еще не было. Но в конце месяца, когда санкции против финансового сектора уже ввели, они просто прекратили закупать золото и в полной мере пополнять свои запасы: возможности по экспорту были ограничены, объясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— В марте Банк России возобновил закупки золота в резервы. Соответственно, банки стали меньше оставлять себе, а золото в ЗВР должно было начать расти в объемах, — уточняет эксперт.

снимать слитки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению эксперта, еще один фактор, который мог снизить остатки золота на балансах банков, — реализация драгметаллов корпоративными клиентами. В ситуации наиболее острого кризиса на внутреннем валютном рынке на эти деньги закупались другие товары.

— И наконец, в марте спрос на золото повысился со стороны физических лиц, особенно после отмены НДС на покупку слитков. В то время крупные банки сообщали об увеличении интереса граждан к покупке золотых слитков и монет на фоне обвала на российском финансовом рынке из-за жестких санкций. По всей видимости, часть физического золота просто перекочевала со счетов банков на домашнее хранение. Но стоит иметь в виду: спрос физлиц за золото, хоть и вырос, но потом быстро снизился, поскольку затем начался процесс стабилизации курса рубля, а ограничения на операции с иностранной валютой смягчились, — рассказывает Потавин.

снимать слитки Фото: Global Look press/Alexandr Liskin

Как считает собеседник издания, возвращение Банка России к практике выкупа золота и либерализация внутреннего рынка должны оказать поддержку золотодобывающей отрасли в условиях ограничения экспортных операций.

— Что же касается цен, то в мае инвесторы стали настороженно относиться к покупкам золота с учетом агрессивного повышения процентной ставки ФРС США в этом году. По всей видимости, в ближайший месяц мы можем увидеть новое снижение цен на драгметалл к $1780 за унцию золота, — предполагает аналитик.

Чистая бухгалтерия

Показатели на первое число месяца, которые используются в разнообразных отчетах, не всегда отражают реальную динамику движения средств на счетах, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— К первому числу месяца кредитные организации стараются выполнить некие планы: закрыть запланированные сделки, заказать приемку золота на следующий. То есть в течение месяца цифры могут отличаться в сильно большую или меньшую сторону — не всегда показатель «на начало месяца» полностью объективен. Объективнее было бы рассмотреть в разрезе дней или хотя бы недель , — объясняет она.

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По мнению эксперта, возобновление закупки Центробанком поможет в условиях антироссийских санкций.

— Некий объем золота, который в других условиях отправился бы в Лондон, перекупит Центробанк. Так что банки таким образом смогут регулировать величину собственных запасов, адаптируясь под текущие условия. Например, продавать излишки, если покупки от физлиц не превысят ожидаемого уровня. В России, по данным опроса НАФИ, растет популярность золота как надежного актива. Вероятно, что Центробанк будет стимулировать продажу драгметаллов по новым каналам поставок — например, в Азию напрямую, минуя Лондонскую биржу. Это ресурсозатратно, но в общем имеет смысл в долгосрочной перспективе , — полагает Косарева.

Всё под контролем

Ранее граждане не могли забрать золото в натуральном виде и хранили его на обезличенных металлических счетах в банках, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Но при появлении возможности хранить золото за пределами банков граждане этим воспользовались. В том числе золото активно продавалось и на экспорт, — уточняет специалист.

снимать слитки Фото: Global Look press/Alexandr Liskin

По оценке аналитика, для экономики сокращение запасов золота — это отличный сигнал.

— Защитный актив — золото — исполнил свою функцию и в период максимальных цен был продан, компенсировав тем самым потери от других инструментов банкам и инвесторам. Золото торгуется в долларах в пересчете на рубли. И это значит, что его курс будет сильно зависеть от курса доллара к рублю. Сейчас в долларе наметилось укрепление, и золото может начать расти в рублях , — резюмирует Тузов.

Лучше у себя

Как правило, физическое золото, купленное на бирже металлов, хранится в организации, аккредитованной организатором торгов, заявляет доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Транспортировка золота — затратная процедура, в то время как его хранение в специализированной организации стоит дешево. Кроме того, это избавляет от необходимости перевозки золота при продаже, — поясняет он.

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По мнению эксперта, после заморозки части международных резервов риски хранения золота за рубежом сильно возросли,и банки предпочли его продать.

— При этом объемы продаж не слишком велики для российской экономики в целом, никакого отношения к международным резервам РФ это золото не имело, поэтому на россиянах эта операция банков никак не скажется, — полагает он.

Обычно при высокой инфляции в развитых странах стоимость золота растет, утверждает Хестанов.

— Однако санкции сильно ограничивают возможность российских компаний заработать на этом, поэтому стоимость золота для россиян практически не изменится, — резюмирует он.

Рука рынка

Центральный Банк России регулярно пополняет золотовалютные резервы, базируясь на рыночной конъюнктуре, то есть когда цены на золото выгодны , говорит частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Следовательно, беспокоиться не стоит: регулятор обязательно вернется к покупкам драгметалла, если сочтет это необходимым, — уточнил он.

снимать слитки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперт перечисляет основные причины, по которым банки сократили запасы золота.

— Во-первых, ожидая санкции со стороны Запада, организации активно продавали металл, чтобы пополнить резервы в валюте. Во-вторых, сыграл роль спрос у граждан, которые на фоне ограничений на покупку долларов и евро начали приобретать монеты и слитки из золота. И третий фактор — цены: в марте стоимость золота на внутреннем рынке резко выросла, что сократило покупки металла у производителей. Цена монет и слитков коррелирует с курсом доллара, поэтому по таким высоким ценам приобретать драгметалл банки просто посчитали невыгодным, — анализирует он.

По оценке Сидорова, сейчас и стоимость золота стабилизировалась и ситуация на финансовом и валютном рынке приходит к норме. Так что стоит ожидать, что резервы банков снова будут пополняться, как и ЗВР страны в целом.