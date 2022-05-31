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Снимать слитки: золотые запасы банков снизились на 20%

Аналитики ожидают, что резервы снова будут пополняться, а цены на драгметалл — расти
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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— В феврале-марте 2022 года золотые запасы российских банков снизились на 20%. Примечательно, что большая часть «утекла» в феврале. К апрелю на золотых счетах осталось 227,3 млрд рублей — это минимальный показатель с лета 2019 года. Насколько это важно для российской экономики, для граждан и какими могут быть последствия — в материале «Известий».

Мал золотник

В феврале и марте баланс золота снизился на 11,4 т, или на 20%. Запасы в физическом выражении равны 43,8 т. Самое значительное сокращение пришлось на февраль — 10,8 т. На 1 апреля остатки на золотых счетах составили 227,3 млрд рублей — настолько низкого показателя не было с лета 2019 года. Такие данные опубликовал Центробанк РФ.

снимать слитки
золотые слитки
Фото: Global Look press/Alexandr Liskin

После начала спецоперации на Украине ЦБ РФ объявил о покупке золота у банков — впервые после пандемии по договорной цене. Кроме того, кредитные организации отмечают рост интереса к приобретению золота со стороны физических лиц.

Напомним, что, по данным Министерства финансов, из-за антироссийских санкций резко сократился экспорт золота в Великобританию, где находится Лондонская биржа и откуда золото «уходит» по всему миру. В 2021 году на эту страну приходилось 87% общероссийского экспорта. В феврале объем превысил 29 т золота, а уже в марте 2022 года на Лондонскую биржу удалось продать всего 26 кг золота, выручка составила $1,44 млн.

Смесь факторов

В феврале банки продолжали продавать золото на экспорт, поскольку ограничений еще не было. Но в конце месяца, когда санкции против финансового сектора уже ввели, они просто прекратили закупать золото и в полной мере пополнять свои запасы: возможности по экспорту были ограничены, объясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— В марте Банк России возобновил закупки золота в резервы. Соответственно, банки стали меньше оставлять себе, а золото в ЗВР должно было начать расти в объемах, — уточняет эксперт.

снимать слитки
спад продажи, рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По мнению эксперта, еще один фактор, который мог снизить остатки золота на балансах банков, — реализация драгметаллов корпоративными клиентами. В ситуации наиболее острого кризиса на внутреннем валютном рынке на эти деньги закупались другие товары.

— И наконец, в марте спрос на золото повысился со стороны физических лиц, особенно после отмены НДС на покупку слитков. В то время крупные банки сообщали об увеличении интереса граждан к покупке золотых слитков и монет на фоне обвала на российском финансовом рынке из-за жестких санкций. По всей видимости, часть физического золота просто перекочевала со счетов банков на домашнее хранение. Но стоит иметь в виду: спрос физлиц за золото, хоть и вырос, но потом быстро снизился, поскольку затем начался процесс стабилизации курса рубля, а ограничения на операции с иностранной валютой смягчились, — рассказывает Потавин.

снимать слитки
металлургия, производство золотых слитков
Фото: Global Look press/Alexandr Liskin

Как считает собеседник издания, возвращение Банка России к практике выкупа золота и либерализация внутреннего рынка должны оказать поддержку золотодобывающей отрасли в условиях ограничения экспортных операций.

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— Что же касается цен, то в мае инвесторы стали настороженно относиться к покупкам золота с учетом агрессивного повышения процентной ставки ФРС США в этом году. По всей видимости, в ближайший месяц мы можем увидеть новое снижение цен на драгметалл к $1780 за унцию золота, — предполагает аналитик.

Чистая бухгалтерия

Показатели на первое число месяца, которые используются в разнообразных отчетах, не всегда отражают реальную динамику движения средств на счетах, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— К первому числу месяца кредитные организации стараются выполнить некие планы: закрыть запланированные сделки, заказать приемку золота на следующий. То есть в течение месяца цифры могут отличаться в сильно большую или меньшую сторону — не всегда показатель «на начало месяца» полностью объективен. Объективнее было бы рассмотреть в разрезе дней или хотя бы недель, — объясняет она.

снимать слитки
Фото: РИА Новости/Виталий Безруких

По мнению эксперта, возобновление закупки Центробанком поможет в условиях антироссийских санкций.

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— Некий объем золота, который в других условиях отправился бы в Лондон, перекупит Центробанк. Так что банки таким образом смогут регулировать величину собственных запасов, адаптируясь под текущие условия. Например, продавать излишки, если покупки от физлиц не превысят ожидаемого уровня. В России, по данным опроса НАФИ, растет популярность золота как надежного актива. Вероятно, что Центробанк будет стимулировать продажу драгметаллов по новым каналам поставок — например, в Азию напрямую, минуя Лондонскую биржу. Это ресурсозатратно, но в общем имеет смысл в долгосрочной перспективе, — полагает Косарева.

Всё под контролем

Ранее граждане не могли забрать золото в натуральном виде и хранили его на обезличенных металлических счетах в банках, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Но при появлении возможности хранить золото за пределами банков граждане этим воспользовались. В том числе золото активно продавалось и на экспорт, — уточняет специалист.

снимать слитки
Фото: Global Look press/Alexandr Liskin

По оценке аналитика, для экономики сокращение запасов золота — это отличный сигнал.

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Защитный актив — золото — исполнил свою функцию и в период максимальных цен был продан, компенсировав тем самым потери от других инструментов банкам и инвесторам. Золото торгуется в долларах в пересчете на рубли. И это значит, что его курс будет сильно зависеть от курса доллара к рублю. Сейчас в долларе наметилось укрепление, и золото может начать расти в рублях, — резюмирует Тузов.

Лучше у себя

Как правило, физическое золото, купленное на бирже металлов, хранится в организации, аккредитованной организатором торгов, заявляет доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Транспортировка золота — затратная процедура, в то время как его хранение в специализированной организации стоит дешево. Кроме того, это избавляет от необходимости перевозки золота при продаже, — поясняет он.

снимать слитки
золотая статуэтка в руке
Фото: Pexels/Angela Roma

По мнению эксперта, после заморозки части международных резервов риски хранения золота за рубежом сильно возросли,и банки предпочли его продать.

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— При этом объемы продаж не слишком велики для российской экономики в целом, никакого отношения к международным резервам РФ это золото не имело, поэтому на россиянах эта операция банков никак не скажется, — полагает он.

Обычно при высокой инфляции в развитых странах стоимость золота растет, утверждает Хестанов.

— Однако санкции сильно ограничивают возможность российских компаний заработать на этом, поэтому стоимость золота для россиян практически не изменится, — резюмирует он.

Рука рынка

Центральный Банк России регулярно пополняет золотовалютные резервы, базируясь на рыночной конъюнктуре, то есть когда цены на золото выгодны, говорит частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Следовательно, беспокоиться не стоит: регулятор обязательно вернется к покупкам драгметалла, если сочтет это необходимым, — уточнил он.

снимать слитки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперт перечисляет основные причины, по которым банки сократили запасы золота.

— Во-первых, ожидая санкции со стороны Запада, организации активно продавали металл, чтобы пополнить резервы в валюте. Во-вторых, сыграл роль спрос у граждан, которые на фоне ограничений на покупку долларов и евро начали приобретать монеты и слитки из золота. И третий фактор — цены: в марте стоимость золота на внутреннем рынке резко выросла, что сократило покупки металла у производителей. Цена монет и слитков коррелирует с курсом доллара, поэтому по таким высоким ценам приобретать драгметалл банки просто посчитали невыгодным, — анализирует он.

По оценке Сидорова, сейчас и стоимость золота стабилизировалась и ситуация на финансовом и валютном рынке приходит к норме. Так что стоит ожидать, что резервы банков снова будут пополняться, как и ЗВР страны в целом.

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