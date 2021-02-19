Копайте ваши денежки: в РФ появится налог на старательскую деятельность

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Как выяснили «Известия», такой законопроект готовит Минфин. В случае одобрения документ коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе. В Госдуме к инициативе министерства отнеслись неоднозначно. С одной стороны, парламентарии готовы ее поддержать, поскольку старателей расценивают как самозанятых граждан. Но с другой — проконтролировать их работу государству будет практически невозможно, признают депутаты. В свою очередь, эксперты считают, что больших денег бюджету новый закон не принесет.

Не больше 30 кг

Как выяснили «Известия», речь идет о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ. Минфин предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков — старатели, а также прописать и новую цель налогообложения — старательскую деятельность.

— Согласно срокам его подготовки, законопроект должен быть представлен в Правительство в сентябре и внесен в ГД в ноябре текущего года, — подтвердили «Известиям» разработку документа в пресс-службе министерства.

При этом в Минфине уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития.

— Сначала необходимо принятие закона о старательской деятельности, которое бы определяло это понятие. Автором соответствующего законопроекта является Минвостокразвития России, поэтому о его судьбе необходимо уточнять в этом ведомстве, — подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщили «Известиям» в Минвостокразвития, законопроект «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» уже находится на рассмотрении в правительстве. Его внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию. В ведомстве уточнили, что сегодня законно добывать золото могут лишь юрлица, получившие соответствующую лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Законопроектом вводится понятие «старательской деятельности», под которой понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы), осуществляемая гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.

Как пояснил «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, законопроект легализует деятельность по поиску и добыче драгоценных металлов непромышленным способом.

— Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения — ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна. Новация, которую мы предлагаем, будет способствовать созданию новых рабочих мест на Дальнем Востоке и на арктических территориях, — сказал глава ведомства.

По его словам, оформить статус старателя можно будет с помощью специального цифрового сервиса. Законопроектом предусмотрена возможность самостоятельного выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков в режиме онлайн на интерактивной карте. Такая система будет создана по аналогии с действующими на Дальнем Востоке интернет-сервисами: для оформления дальневосточного гектара, получения участков под аквакультуру.

При этом точно ответить, сколько людей занято в этой сфере деятельности, сложно — большинство из них не работает по лицензии.

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На этой неделе Минвостокразвития заявило еще об одном законопроекте, регулирующем эту сферу — «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов». Им устанавливается ответственность граждан за добычу золота, серебра, платины и металлов платиновой группы без лицензии. Как говорится в пояснительной записке, документ также разработан во исполнение поручения главы государства.

Главное — не напугать

Во фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать, но — с оговорками.

— Думаю, этот законопроект можно поддержать. Он направлен на легализацию граждан, которые сегодня и так занимаются добычей полезных ископаемых, но никаких денег с этого государству не платят. Естественно, если эта деятельность появляется в легальном поле, то на нее должен появиться налог, как для самозанятых граждан, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. — Но, конечно, он должен быть разумным, чтобы не отпугнуть людей, которые могут уйти в тень.

Обосновать необходимость появления этого налога теперь предстоит кабмину, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

— Если нам смогут доказать, что это необходимая мера, то мы можем с ней согласиться. Но на сегодня впечатление такое: в бюджете денег нет, поэтому давайте начнем собирать с народа. Из мировой практики обычный выход из этой ситуации — это повышение и введение новых налогов, увеличение штрафов и пошлин, — пояснил парламентарий «Известий».

Более критически настроены в КПРФ. Коммунисты не верят, что разрешив частным лицам добывать золото, государство сможет это проконтролировать.

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— Этих людей будет так много, что за ними невозможно будет уследить, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член КПРФ Николай Арефьев. — Лучше бы занимались развитием реального сектора экономики и производства, а не налоги стригли.

По его словам, фракция вряд ли выступит в поддержку этой инициативы.

В «Единой России» обещали дать оценку законопроекту, когда он будет внесен в парламент.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отнесся к инициативе скептически.

— Это напоминает раздачу гражданам дальневосточного гектара. Громкая история, которая окажется далека от реальности. Лично я сомневаюсь, что россияне ринутся массово добывать золото, а если такие люди уже есть, то они не будут платить налоги. Яркий пример — самозанятые, которые до сих пор неподконтрольны государству, — заявил он «Известиям».

А вот доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, напротив, не видит в инициативе ничего плохого. По его словам, старательская деятельность была развита в СССР, граждане занимались участками, которые не могли обрабатывать промышленным способом. Хотя экономист не верит, что этот налог сможет принести какой-то существенный доход государству.