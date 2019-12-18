«Золотодобытчики остаются пионерами освоения Дальнего Востока»

Цена на золото на мировом рынке в сентябре достигла многолетнего максимума, и ожидается, что текущий год окажется лучшим для драгоценного металла за всё последнее десятилетие. Высокий спрос на золото и постоянное пополнения золотого запаса России, превысившего уже 2 тыс. т, предъявляет особые требования к добывающей индустрии. Хотя добыча драгметалла в стране растет, исчерпание старых месторождений заставляет промышленников вкладывать немалые средства в геологоразведку и новые технологические решения.

В интервью «Известиям» основатель и генеральный директор группы компаний «Петропавловск» Павел Масловский рассказал о внедрении современных технологий в золотодобычу, перспективах отрасли в свете возвращения интереса к «золотому стандарту» и ее роли в общем развитии Дальнего Востока.

— Осенью этого года в Амурской области был запущен на полную мощность Покровский автоклавный комплекс, самый мощный в России. Можно ли подвести первые итоги его работы?

— Главный итог — Покровский АГК очень быстро вышел на проектные параметры. Но, думаю, вначале надо объяснить, что такое автоклавный комплекс. Его значимость для нашей компании, да и для золотодобывающей промышленности в целом, в том, что он дает возможность извлекать золото из так называемых упорных руд, которые не поддаются традиционным способам обогащения. Под действием высокой температуры и высокого давления автоклавная технология позволяет за полчаса провести химические процессы, на которые в природе уходили тысячелетия.

Сейчас в мире работает всего около десятка автоклавных комплексов по извлечению золота. Каждый из них уникален: они отличаются температурными режимами, количеством и объемом автоклавных сосудов, технологическими цепочками, рассчитанными на разные характеристики сырья и т.д.

Некоторые из действующих предприятий выходили на проектную мощность по два-три года, поэтому у нашей инженерной и производственной команды, у акционеров были опасения, что пусконаладка может занять много времени. Эти опасения не оправдались. Годы подготовки, проектирования и научных экспериментов, которые проводил коллектив «Петропавловска», дали свой результат.

К концу октября Покровский АГК уже произвел около 5 т золота из золотосодержащих концентратов нашего месторождения Маломыр и из сторонних концентратов. Всего на комплексе можно перерабатывать в зависимости от содержания, качества, состава сырья до 500 тыс. т золотосодержащего концентрата и получать, ориентируясь на средние параметры содержания золота в концентратах, больше 10 т золота в год. В результате «Петропавловск» не только сохранит, но даже отчасти увеличит показатели добычи, которых компания достигала в предыдущие годы, плюс добавит на какой-то период производство золота из покупного сырья.

— Какую роль комплекс сейчас играет в экономике региона, учитывая, что золотодобыча — один из профильных секторов экономики Дальнего Востока, какую роль, по вашему мнению, может сыграть в будущем?

— Амурская область производит около 25 т золота в год, то есть возможность производить десять дополнительных тонн, имеет существенное значение. Но поскольку больше 60% руд «Петропавловска» — это упорные руды, а без автоклавного комплекса их невозможно переработать, основная значимость Покровского АГК в том, что он позволит поддержать добычу, которая без его ввода упала бы практически в два раза. В социальном плане это означает, что мы сберегли рабочие места, сохранили и даже повысили налоговые выплаты, прежде всего, в части налогов на имущество и на прибыль — для области это дополнительно более 500 млн рублей в год.

— Покровский автоклавный комплекс работает по новой технологии, позволяющей получать золото, в том числе на рудниках, где запасы ценного металла иссякают: насколько это актуально для индустрии золотодобычи в целом?

— Около половины запасов и ресурсов золота в России имеют упорную природу. Освоение новой технологии позволило обращать внимание на руды, которые раньше было просто невозможно переработать. Это открыло возможности для ускорения геологоразведки и новых открытий. Кроме того, то обстоятельство, что «легкое», неупорное золото заканчивается, потребовало использования самых передовых достижений металлургии, химии в первую очередь. В результате золотодобыча сейчас — довольно продвинутая с научно-технической точки зрения отрасль.

— В 2018 году правительство России внесло золотосодержащие концентраты в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, по вашей оценке, почему это произошло именно сейчас?

— Я думаю, это глобальная тенденция пересмотра роли золота в финансовой системе. Составляющая процесса дедолларизации, который сейчас активно проводит Россия, и к которому подключились другие страны. По-видимому, многие экономисты и политики понимают, что возвращение в той или иной мере к золотому стандарту как к эквиваленту стоимости суверенных валют необходимо. Подчеркиваю, в той или иной мере. На протяжении истории человечества степень золотой стандартизации в финансовых системах была разной, но человечество за тысячу лет пришло именно к золоту, долго его придерживалось и сейчас возвращается к нему. Идея, которая 10–15 лет назад считалась совсем малоприемлемой, критиковалась как поведение людей – золотых жучков, которые особо преданы золоту или связаны с ним по роду деятельности, как говорил Владимир Ильич Ленин, овладевает массами. Во всяком случае, массами, принимающими решения. Неаккуратное и с экономической, и с геополитической точки зрения поведение, когда доллар в качестве эквивалента использовали как инструмент давления, привело к тому, что государства начинают видеть в золоте источник стабилизации, надежности, уверенности, в конечном итоге, независимости. Поэтому ЦБ РФ наращивает золотовалютные резервы, западные страны возвращают из Америки свои резервы. Это наверняка уже даже не тенденция, а политика.

— Большая часть активов «Петропавловска» находится на Дальнем Востоке. Ощущает ли компания эффект от мер, предусмотренных в рамках государственной стратегии по развитию Дальнего Востока? Какие из них оказались наиболее эффективными/востребованными для холдинга?

— Безусловно, мы ощущаем положительный эффект. Государство занимается не поддержкой конкретных производителей — оно создает условия для развития территорий. И одно из направлений этой работы — вложения в инфраструктурное развитие. Для недропользования это очень важно. Сейчас крупные месторождения постепенно «уходят» от инфраструктуры. Запасы полезных ископаемых в «обжитых» местах, уже выявлены и освоены. С каждым годом золотодобытчики продвигаются всё дальше в неосвоенные районы, и вопрос инфраструктуры будет становиться всё более значимым. Для ответа на этот вызов государство применяет механизм государственно-частного партнерства. Например, в рамках инвестиционного проекта «Развитие золотодобычи в Селемджинском районе» мы как инвестор вложили более 38 млрд рублей в создание золотодобывающих производств, а государство — более 5 млрд рублей в создание энергетической инфраструктуры на северо-востоке Амурской области. Новая ЛЭП «Февральск-Рудная», которая в ноябре уже успешно прошла комплексные испытания под нагрузкой, обеспечит надежным энергоснабжением предприятия «Петропавловска» и близлежащие населенные пункты. Как писали создатели советской золотодобывающей промышленности в начале 1930-х годов, золотодобытчики становятся пионерами в этих местах. Их приход влечет прокладку дорог, наведение мостов, прокладку линий электропередач. Сто лет спустя это описание по-прежнему справедливо.

Второе важное направление государственной поддержки — освобождение от налогов на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль при условии понесенных инвестором значимых капитальных затрат. Очень важна не только государственная политика, но и позиция субъекта федерации. Это администрация Амурской области помогла обратить внимание российского правительства на проект развития золотодобычи в Селемджинском районе. Работая в Приамурье, мы всегда ощущали поддержку областного правительства, сейчас — в лице Василия Александровича Орлова. Правительство области не боится применять те механизмы, которые есть у субъектов федерации. Например, сокращение налога на имущество стало существенным подспорьем, без которого в финансовом плане мы не смогли бы, я думаю, так оперативно завершить строительство автоклавного комплекса. И это уже приносит отдачу для региона — в виде рабочих мест, налогов, а главное, уверенности в будущем.