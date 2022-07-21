В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям

Евросоюз продолжает маниакально принимать новые санкции в отношении России, несмотря на их вред для населения Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля.

«Пока с завидным упорством ЕС пытается генерировать новые санкции, но очевидно, что никакие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы страны меняли свою позицию. Но мы видим, что ЕС продолжает маниакально придерживаться санкций, наносящих вред их населению, которое начинает мучиться от последствий», — заявил Песков журналистам.

Он отметил более продвинутый подход США, который позволяет быстро снимать санкции в случае необходимости.

«Гораздо более прагматичны в этом плане американцы. Они весьма оперативно вводят систему лицензии, которые позволяют изъятие из санкций там, где им это выгодно. Европейская бюрократия с ее тягучестью не позволяет оперативно вносить корректировки. Европа мучается от этого. Но это та реальность и ход событий, которые выбирают сами европейцы», — добавил представитель Кремля.

Ранее в этот день Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Он включает в себя частичное эмбарго на импорт золота. Также в черный список были внесены 55 физических и юридических лиц и был расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Накануне французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro заявил о губительном характере санкций. Он подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических отношений с Москвой в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на топливо. Как следствие, увеличиваются расходы домохозяйств, а люди беднеют.

В апреле президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных рРеспублик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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