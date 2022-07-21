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Во Франции заявили о губительном влиянии антироссийских санкций

Французский банкир Виллен предупредил, что антироссийские санкции ведут к гибели Запада
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Фото: Unsplash/Alexander Kagan
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Экономическое благополучие Запада находится под угрозой из-за постоянного расширения комплекса антироссийских санкций. Такую позицию высказал французский банкир Филипп Виллен в статье для издания Le Figaro.

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«Наши политики и наши еврократы <...> не сочли нужным консультироваться с нами ни по поводу военной эскалации, ни по поводу ужасных последствий санкций для наших экономик», — подчеркнул он.

Финансист подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических отношений с Москвой в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на топливо. Как следствие — увеличиваются расходы домохозяйств, а люде беднеют.

Предприятия также испытывают серьезное давление, поскольку стоимость энергоресурсов бьет все возможные рекорды.

Между тем Европейский Центральный банк настаивает на том, что вышеописанная ситуация обусловлена «недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политикой». По словам Виллена, данные заявления не имеют ничего общего с действительностью.

В заключение банкир выразил надежду на то, что избиратели и представители бизнеса вступят в конфронтацию с государственным руководством прежде чем для экономики региона наступит точка невозврата.

20 июля стало известно, что седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза вступит в силу 21 июля — сразу после публикации в официальном журнале. В новый список рестрикций, помимо прочего, войдет эмбарго на золото из России.

При этом еще 19 июля в СМИ появились данные о возможной отмене части санкций, касающихся сотрудничества с российскими банками по платежам за продовольствие.

В Еврокомиссии заявили «Известиям», что не могут подтвердить информацию о послаблении части антироссийских санкций для того, чтобы иметь возможность проводить трансакции, связанные со сферой продовольствия и удобрений. Там подчеркнули, что совместное предложение ЕК и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля обсуждается государствами-членами на уровне Евросовета и носит конфиденциальный характер.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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