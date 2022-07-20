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Новые антироссийские санкции Евросоюза вступят в силу 21 июля

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) вступит в силу 21 июля — сразу после публикации в официальном журнале. Об этом 20 июля сообщает чешское председательство в организации в своем аккаунте в Twitter (ресурс заблокирован на территории РФ).

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«Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10:00 (11:00 мск. — Ред.). Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС», — заявила делегация.

Ранее в этот же день стало известно, что в новый список рестрикций войдет эмбарго на золото из России.

18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

15 июля словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их обхода.

За день до этого международное агентство Bloomberg распространило информацию о планах ЕС включить в новый рестрикционный список около 50 физических и юридических лиц из РФ.

8 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Глава государства отметил, что, невзирая на колоссальное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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