В ЕК прокомментировали данные о намерении ЕС ослабить часть санкций против РФ

В Еврокомиссии во вторник, 19 июля, заявили «Известиям», что не могут подтвердить информацию о послаблении части антироссийских санкций для того, чтобы иметь возможность проводить трансакции, связанные со сферой продовольствия и удобрений.

«Совместное предложение ЕК и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по новому пакету мер для поддержания и повышения эффективности шести широкомасштабных пакетов против РФ в настоящее время обсуждается государствами-членами на уровне Евросовета. Все решения о введении новых санкций принимаются странами-членами единогласно, а обсуждения носят конфиденциальный характер», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на проект решения сообщило, что ЕС намерен в ближайшем будущем разморозить средства ряда российских банков для возможности проведения трансакций.

Так, новые меры подразумевают «разморозку экономических ресурсов» и облегчение экспорта продовольствия из российских портов, хотя рестрикции не затрагивали экспорт продовольствия напрямую. Но их обслуживание прекратилось из-за санкций в отношении России.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Это, по его словам, поможет избежать голода в наиболее уязвимых регионах.

Генеральный секретарь также отметил, что необходимо усилить социальную поддержку жителей развивающихся стран и добиться того, чтобы каждый человек вне зависимости от своего местонахождения имел доступ к полноценному питанию.

Также 18 июля стало известно, что замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ российского продовольствия, удобрений и сырья на мировые рынки.

В июне автор книги «Эпоха гнева: история настоящего» Панкадж Мишра заявил, что санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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