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Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом 20 июля заявил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Новые рестрикции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Ранее, 18 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

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До этого, 15 июля, словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал парламентарий.

14 июля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз намерен включить около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций. Утверждалось, что в нем также пойдет речь о золоте и ужесточении уже введенных рестрикций.

8 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Глава государства отметил, что, невзирая на колоссальное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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