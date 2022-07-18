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Пробить эталон: когда у РФ получится создать свой маркерный сорт нефти

И что даст бизнесу наличие национального бенчмарка
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Формирование собственного нефтяного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств, однако начать торги на национальной платформе осенью 2023 года — сложная задача, отметили опрошенные «Известиями» аналитики. Согласно плану российского правительства, именно свой маркерный сорт нефти, который будет торговаться на отечественной площадке, создаст актуальное ценообразование без внешнего давления и ограничений. По мнению экспертов, чтобы нефть стала эталонной, должно сойтись несколько факторов: достаточные объемы физических поставок, удобство отгрузки и доверие покупателей. Последний аспект — ключевой, он предполагает, что у игроков рынка будет уверенность в качестве нефти, стабильности ее отгрузок и наличии способности у них купить и продать партии с минимальными издержками для себя.

Рождение цены

Российская нефть в условиях санкций с конца февраля этого года торгуется с существенным дисконтом к нефти Brent. В принципе, так было всегда: ценообразование более сернистой, тяжелой российской Urals основывалось на котировках североморского более легкого сорта. Однако средняя историческая скидка на отечественную нефть была в районе $3 за баррель, а иногда ее не было вовсе или же, когда спрос на тяжелую нефть превышал предложение, Urals обходила по стоимости своего европейского конкурента.

Пробить эталон
добыча
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сегодня же дисконт составляет в среднем $30 за бочку. При цене Brent в $100 отечественная Urals продается покупателям по $70. Решающим фактором, определяющим сегодня нефтяные цены и состояние рынка в целом, выступают действия США и их ближайших союзников по оказанию давления на своих политических оппонентов на мировой арене: заморозка золотовалютных резервов, блокировка международных расчетов, эмбарго на импорт нефти, санкции в отношении страхования судов и прочие ограничения.

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Более того, только три независимых ценовых агентства ICIS, Argus, и Platts освещают рынок физических поставок однородных товаров и являются соавторами проекта Профессионального кодекса независимых ценовых агентств. Именно на их показателях, основанных на котировках североморской Brent и техасской WTI, формируется как стоимость российской нефти, так и вся система налогообложения в РФ — расчет НДПИ, НДД и экспортной пошлины.

Не очень понятно, почему те же Platts и Argus «спускают» нам цены, причем не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты. Механика их формирования, мягко говоря, непрозрачна, — отмечает Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК. — Более того, национальная система налогообложения нефтяной отрасли базируется именно на этих ценовых показателях, устанавливаемых компаниями из недружественных государств. Так не должно быть, и формирование собственного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств.

Не первая попытка

В условиях того, что западные страны и вовсе решили установить потолок цен на нефть из РФ, правительство пришло к идее создать свой национальный эталон уже к следующему году. По сообщению агентства Bloomberg, согласно плану, разработанному кабмином, ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центробанк планируют в октябре 2023 года начать торговлю нефтью на национальной платформе.

Пробить эталон
нефтепорт
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — отмечает агентство.

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Однако стоит отметить, что это уже не первая попытка создать эталон российской нефти. Вот уже около десяти лет нефтяники вместе с биржевиками пытаются реализовать эту идею. В 2013 году глава Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников отмечал, что у существующих глобальных бенчмарков, прежде всего Brent, много проблем.

— Физические объемы добычи падают. Регуляторы западных финансовых рынков на наших глазах пересматривают подходы к ценообразованию, — отмечал он. — Существующая система, построенная на так называемых «ценовых оценках», перестала устраивать, потому что она, как выяснилось, к сожалению, достаточно легко манипулируема, потому что непонятно, что стоит за этой ценой. То ли реальные сделки и все ли сделки или только часть, то ли намерения, желания, предположения, ощущения «уровня рынка».

При этом он говорил, что «временной горизонт, чтобы тот или иной сорт стал маркером, — это три-пять лет». Однако ни в 2016-м, ни в 2018 году этого не произошло.

Все эксперименты по проведению торгов фьючерсами не увенчались успехами: по причине малого спроса на инструмент и недостаточной ликвидности. Сейчас биржа не комментирует процесс формирования эталона на российскую нефть, запрос «Известий» там оставили без комментария. Однако неоднократно представители сырьевой торговой площадки говорили о том, что серьезная проблема связана с налогообложением, для нерезидентов, которые ведут операции с производными финансовыми инструментами на российской бирже, конкретно — с налогом на доходы у источника.

Как отмечал еще год назад Алексей Рыбников, по этому вопросу в нашем Налоговом кодексе есть как минимум неопределенность. В конкурирующих с нами мировых биржевых юрисдикциях — Великобритании, США, Германии — налога на доход нерезидентов по таким операциям нет.

Пробить эталон
месторождение
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Если мы хотим, чтобы к нам пришли иностранцы, надо обеспечить как минимум сопоставимые условия. Китайцы сразу при запуске объявили, что как минимум дадут налоговые каникулы для нерезидентов, а как максимум — налогов не будет вовсе», — говорил он.

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На сегодня объемы торгов нефтью на сырьевой площадке невелики. Согласно отчету СПбМТСБ, в первом полугодии 2022-го в секции «Нефть» реализовано 75 700 тыс. т, что на 26% меньше показателя прошлого года. Притом что общий экспорт нефти, к примеру, по итогам 2021-го составил 214 млн т, по данным ЦДУ ТЭК.

Нужно, но сложно

В целом же появление на рынке нового маркера, не зависящего от политического давления западных стран, позволило бы сделать систему международной торговли более прозрачной, логичной с точки зрения экономических реалий и менее политически ангажированной, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

— Сами по себе маркерные сорта — это фикция, исторически они основывались на физических характеристиках сырья конкретных месторождений, но сегодня эти месторождения, в первую очередь североморское Brent, истощены и мало подходят для роли ценового ориентира. В то же время российская экспортная смесь Urals, за которой стоит мощная сырьевая база, маркерным сортом не является и ее цены де-факто подстраиваются под котировки зарубежных маркеров, — отметил он в беседе с «Известиями».

По словам руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, фактически в последние пять-семь лет именно Urals был самым популярным в Европе, а вовсе не Brent.

«Сейчас создание собственного бенчмарка видится как способ для России снизить зависимость от ценообразования на основе Brent, перейти на продажу нефти в рублях или национальных валютах покупателей, а также создать собственный ориентир для налогообложения нефтегазовой отрасли», — добавил Кирилл Мельников.

Пробить эталон
морской
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По его словам, чтобы нефть стала эталонной, должно сойтись несколько факторов: достаточные объемы физических поставок, удобство отгрузки — это должны быть морские базисы, с которых нефть можно доставлять по всему миру, а также доверие покупателей. При этом, по мнению эксперта, последний аспект — ключевой. Он предполагает, что у игроков рынка будет уверенность в качестве нефти, стабильности ее отгрузок и наличии способности у них купить и продать партии с минимальными издержками для себя.

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Вероятнее всего, это будет работать как биржа, на которой нефтяные компании станут предлагать партии сырья на условиях FOB в портах РФ, а иностранные покупатели смогут приобретать их. Полученная цена будет агрегироваться, на ее основе — определяться котировка. Но важно понимать, что нефтяной рынок очень консервативен, и весьма вероятно, что поначалу принцип ценообразования не изменится — иностранные покупатели будут приобретать партии по такому же принципу, как сейчас. Но, по крайней мере, эти операции будут происходить в российской юрисдикции, вероятно, в рублях, и будут защищены от санкций, — полагает собеседник.

По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, задача перед российским кабмином, отраслевиками и биржей стоит не из легких.

— Планы очень амбициозные и необходимые. Но в указанные временные параметры верится с трудом. Хотя в отличие от прошлых лет, сегодня у РФ есть серьезный стимул — лишить радости западных партнеров установить «потолок» цен на российскую нефть, — заключает собеседница «Известий».

В Минэнерго и СПбМТСБ не ответили на запрос «Известий».

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