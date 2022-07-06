Собственный интерес: права иностранцев в недроразработках могут ограничить по суду

Представительства или филиалы зарубежных недроразработчиков на российской территории предложили преобразовывать по решению суда в национальные ООО с передачей им лицензии и имущества. Акционеры или участники иностранных компаний смогут оставаться совладельцами, сохранив возможности контроля, рассказали «Известиям» в Госдуме. В случае принятия поправок, если иностранные инвесторы станут препятствовать функционированию компании, их корпоративные права можно будет ограничивать. Подробности — в материале «Известий».

Нефтегазовая стабильность

Предлагаемые поправки должны снизить риски дезорганизации и блокирования работы компаний и при этом обеспечить безусловное выполнение обязательств по международным соглашениям. «Во многом это решение, обеспечивающее реальную суверенизацию стратегических отраслей нашей экономики, работающих в том числе на глобальных рынках», — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

— Иностранные компании при этом не теряют ничего, — разъясняет суть новых поправок Сергей Гаврилов. — Исключительно по решению суда имущество филиала может быть передано вновь образованному юридическому лицу в порядке правопреемства. Корпоративные права иностранных инвесторов, действия которых угрожают безопасности страны, могут быть временно ограничены в вопросах управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью компании.

Собственный интерес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нижняя палата планирует полностью принять поправки на текущей неделе, сообщили «Известиям» в Госдуме. По словам Гаврилова, они помогут последовательно реорганизовать филиалы иностранных компаний, чтобы полноценно распоряжаться правами и имуществом компании. Это решение не нарушает баланса с точки зрения проявления корпоративных преимуществ, добавляет депутат. Российские компании получают поддержку через иной инструментарий, в частности налоговый и инвестиционный, указывает собеседник. Важнейшей целью законодательных изменений является сохранение производственной инфраструктуры комплексов в сфере нефте- и газодобычи.

— Мы должны думать сейчас о защите экономических интересов государства, стабильности в осуществлении недропользования, о беспрерывности производства, о сохранении рабочих мест, — говорит зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко. — Для России такое решение является вынужденным, но если иностранные собственники препятствуют работе стратегического предприятия, таких собственников стоит ограничивать в правах в любое время.

Согласно поправкам, отечественные филиалы иностранных компаний, которые владеют лицензией на пользование недрами или трансграничной газотранспортной инфраструктурой, могут подвергнуться преобразованию в судебном порядке. Особенности осуществления прав участия зарубежных инвесторов в хозяйственных обществах будут устанавливаться на срок до 31 декабря 2023 года.

Подчеркнутый суверенитет

Президент НОУ «Институт «ПравоТЭК», член Общественного совета Минэнерго России Виктор Нестеренко объясняет, что по большому счету иностранные компании уже давно не имеют возможности работать в России без образования российского юрлица или участия в таком обществе.

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— Иностранные компании уже давно работают в России через участие в российских компаниях, — говорит Нестеренко. — При этом российские компании получили преимущества при получении права пользования недрами участков недр федерального значения.

Эксперт по вопросам недропользования ООО «ЭКБ им. Матвеева» Алексей Вакуленко дополняет, что в настоящее время количество лицензий, выданных напрямую иностранным юридическим лицам, можно пересчитать по пальцам. По его словам, иностранные компании фактически не потеряют ничего, если переоформят лицензии на своих российских «дочек» с учетом ограничений, предусмотренных для участков недр федерального значения.

— На фоне объявления рядом стран эмбарго на экспорт российских полезных ископаемых, запрета поставок горного оборудования, а также ухода некоторых иностранных инвесторов запрет на оформление лицензий на иностранных юрлиц особенно не повлияет на экономику России, — говорит Вакуленко.

Директор НО «Союзнефтегазсервис» Нина Захарова полагает, что предлагаемый законопроект разрабатывался не для решения проблемы с уходом западных поставщиков нефтегазосервисных технологий из России.

— Ведь если с оборудованием проблем особых нет, — говорит Захарова, — то проблемы могут возникнуть с программным обеспечением, с его обновлением, модификацией, точной настройкой и позиционированием. Возникает особая ситуация, которую не решить передачей в иную форму собственности каких-либо филиалов иностранных компаний или аффилированных с ними российских юридических лиц.

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Директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени О.Е. Кутафина Олег Гринь подчеркивает, что преобразование филиалов иностранных компаний в российские юрлица направлено на поддержание стабильного функционирования данных структур.

— С позиции интересов государства это необходимое вмешательство в частные корпоративные отношения, — говорит Гринь. — При этом иностранным участникам следует принять решение: либо владеть российскими активами и не препятствовать функционированию организаций, либо распорядиться такими активами. Государство не может позволить блокировать работу отраслей экономики, где трудоустроено большое количество россиян.

Доступность ресурсов

Принимаемая мера позволит полноценно сохранить компании, чьи совладельцы принимают меры по сворачиванию деятельности в России, подчеркивает научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

— Иностранные компании могут лишиться активов, вложенных в филиал, в том числе за счет наложения ареста на денежные средства или иное имущество, запрета на сделки с имуществом, — говорит эксперт РАНХиГС. — Если «мешающие» меры принимались вследствие запрета на ведение проектов в России (например, запрета ЕС на инвестиции в энергетический сектор). Компания может оказаться в ситуации, когда невозможно соблюсти санкционные запреты, не отказавшись от уже проинвестированных активов в России.

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова отмечает, что на фоне санкционной борьбы для всех государств остается важным вопрос доступности ресурсов.

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— Для России важно не допустить дефицита сырья на внутреннем рынке, для чего вводятся ограничения и запреты на экспорт отдельных видов товаров (не только сырьевых) , — говорит эксперт. — Для недружественных стран на первый план выходит проблема энергетической безопасности из-за недостаточного объема закупок природного газа, а также вопрос достаточного количества других видов сырья для различных производств.

В этой ситуации, продолжает она, Россия имеет доминирующее положение благодаря наличию ресурсно-сырьевой базы. В условиях санкционного давления необходимо минимизировать влияние на работу в РФ компаний — разработчиков недр извне. В противном случае есть риск сокращения объемов добычи, что ударит по национальному рынку и глобальным позициям страны.

В сложной ситуации РФ может потерять часть инвестиционной привлекательности, доверия со стороны иностранных инвесторов, которые будут понимать, что существуют ограничения, отмечает декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова. Как следствие, это дает шанс российским компаниям самим инвестировать в недроразработки и развитие газотранспортной инфраструктуры.

Если не принять всех этих решений, то уход иностранных компаний может ударить по занятости и, как следствие, социальной стабильности в стране или же нанести вред реализации какого-либо стратегического проекта, резюмировал ученый секретарь Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Роман Бадылевич.