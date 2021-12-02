Как по рельсам: для РЖД упростят добычу природных ресурсов

РЖД могут упростить разработку природных ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке для строительства БАМа и Транссиба. Законопроект Минприроды об отмене аукционов на право пользования недрами при строительстве железных дорог одобрила правкомиссия по законопроекной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Сейчас процедура получения права пользования участками недр местного значения для добычи щебня, песка и других нерудных материалов довольно длительная и не исключает спекуляций, указали эксперты. Проект позволит упростить задачу по строительству магистралей федерального значения.

Недра подорожные

В понедельник, 29 ноября, правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минприроды об отмене аукционов на право пользования недрами при строительстве железных дорог. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

Законопроект предлагает внести дополнение в закон «О недрах», которое предусматривает освобождение ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) от проведения аукциона на разработку полезных ископаемых на участках, где проводится строительство и ремонт железной дороги. Инициативу планируют рассмотреть на заседании правительства. После этого законопроект может быть направлен в Госдуму.

Документ предусматривает возможность предоставления участков для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукционов в случае, когда добытые ресурсы используются для строительства или капитального ремонта объектов инфраструктуры БАМа или Транссиба, пояснил «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Речь об участках недр местного значения на территории Сибири и Дальнего Востока. Цель предлагаемых изменений — повышение оперативности использования местных строительных материалов при строительстве, реконструкции и ремонте объектов БАМа и Транссиба, — добавил он.

Компания, как заказчик работ, будет осуществлять контроль за подрядчиками, выполняющими работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых как строительного материала. А государство будет контролировать выполнение поставленных перед РЖД задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, подчеркнул Владимир Груздев.

Добавить прозрачности

Общераспространенными полезными ископаемыми считаются, например, битумы и битуминозные породы, торф, галька, гравий, валуны, известняки, облицовочные камни, кроме высокодекоративных. Полный перечень общераспространенных полезных ископаемых утверждает правительство.

— Развитие БАМа и Транссиба является стратегическим государственным проектом. Согласно обсуждаемым сейчас планам, в 2030 году инфраструктура БАМа и Транссиба должна будет пропускать 210–240 млн тонн, а к 2035 году пропускная способность магистралей должна увеличиться еще на 60 млн тонн, — отметил Владимир Груздев.

Согласно законопроекту, использовать природные ресурсы можно будет только для строительства и ремонта железных дорог. То же правило касается и порядка добычи — нельзя превышать объемы, необходимые для ремонта и строительства. Принятие документа позволит оперативно использовать местные природные ресурсы, а также создаст прозрачную систему их добычи, надеются авторы инициативы.

Сейчас процедура получения права пользования участками недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых довольно длительная, рассказал управляющий партнер компании ООО «Инфра проекты», гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. К тому же нередки случаи, когда земли, по которым предположительно пройдет железная дорога, скупаются для выгодной продажи полезных ресурсов тому же РЖД, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

— Этот законопроект поможет избежать спекуляций с землей. Сейчас компания РЖД — не недропользователь, хотя должна им быть. Другое дело, что она должна быть добросовестным недропользователем. Другими словами, компания не должна полностью разрабатывать недра, а использовать ресурсы только для строительства. То есть, взяли, построили, поехали дальше, — поделился мнением эксперт.

«Известия» направили запрос в Минприроды.