Органичное предложение: к чему приведет решение ОПЕК+ сохранить планы по добыче

Принятое ОПЕК+ решение о сохранении роста объемов нефтедобычи выгодно участникам картеля и удержит цены черного золота на высоком уровне, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Страны альянса по итогам заседания министерского комитета 30 июня не стали менять утвержденные в прошлом месяце параметры соглашения и решили нарастить производство черного золота в августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Для России это позитивное решение, поскольку из-за санкций нефть продается с дисконтом, а высокие цены нивелируют эту разницу, отметили аналитики. Котировки отреагировали на решение альянса небольшим снижением — стоимость нефти Brent откатилась к отметке $108,5 за бочку.

Баланс рынка

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 30 июня приняли решение увеличить добычу нефти в августе на 648 тыс. баррелей в сутки, как и месяцем ранее . Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, такое решение позволит сбалансировать рынок и в полном объеме обеспечить продукцией потребителей.

— Решение ОПЕК+ выгодно всем участникам картеля. На рынок не будет давить повышенное предложение и цена на нефть надолго задержится выше $100 за баррель. Россия в свою очередь сможет продавать свое сырье хоть и с дисконтом, но выше цен прошлого года, — сказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Органическое предложение Фото: REUTERS/Dado Ruvic

На прошлом заседании ОПЕК+ 2 июня альянс решил дополнительно увеличить квоту на добычу нефти на июль и август на 216 тыс. баррелей в сутки. Таким образом суммарно увеличение составило 648 тыс. баррелей.

Нефтяные котировки отреагировали на решение альянса небольшим снижением — перед заседанием баррель Brent торговался около $112,2, а к 18:00 мск откатился до отметки в $108,5 за бочку.

В ближайшие дни стоимость черного золота останется в коридоре $108-116 за баррель , сказала «Известиям» ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Артем Тузов полагает, что цена нефти может даже начать расти и достигнуть уровня $125 за бочку . В первую очередь это может быть связано с усилением политической напряженности между членами ОПЕК+ и странами Запада, отметил эксперт.

Восстановить и нарастить

ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, так как дефицит нефти в мире сохраняется, запасы сырья в США находятся на минимуме за пять лет, а спрос на черное золото после пандемии коронавируса резко возрастает , считает Наталья Мильчакова.

Юридический комитет Сената Конгресса США еще в начале мая одобрил антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к странам-членам ОПЕК и другим государствам, участвующим, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке.

В середине июня власти США призвали ОПЕК нарастить добычу, чтобы сбить рекордные цены на топливо. Саудовская Аравия в качестве члена ОПЕК пошла лишь на незначительное увеличение объема добычи нефти для того, чтобы немного успокоить Штаты, ведь американцы больше других страдают от высоких цен на энергоносители, объяснил «Известиям» председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков.

Органическое предложение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом предложение нефти по-прежнему остаётся ограниченным, и тенденция к его сокращению даже растёт, — с учётом нефтяного эмбарго стран против России, Ирана и Венесуэлы, добавила Наталья Мильчакова.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия снизила нефтедобычу в марте и апреле на фоне санкций, но в июне почти восстановила ее до февральского уровня.

— Наша добыча восстановилась относительно падения в марте-апреле. В июне практически вышли на уровень февраля. Тогда мы добывали 10,2 млн баррелей в сутки, в марте-апреле снижали примерно до 9 млн баррелей в сутки. Сейчас, в июне, в среднем имеем 9,9 млн баррелей в сутки, — сказал он.

В летний период Россия обеспечит восстановление добычи и те квоты, которые предоставлены стране действующим соглашением альянса , добавил вице-премьер.

Органическое предложение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным ОПЕК+, в мае Россия отставала от своей квоты на 1,3 млн баррелей в сутки, добывая 9,3 млн баррелей. В июне производство сырой нефти в стране восстановилось, но его объемы по-прежнему отстают от плановых показателей , отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Санкции в отношении России сказываются на ее поставках, несмотря на высокие объемы экспорта в Индию и Китай, в то время как другие производители нефти сталкиваются с нехваткой мощностей и/или инвестиций, что не позволяет им достичь своих целей, — добавил он.