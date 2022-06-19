Власти США призвали страны — производители нефти и газа наращивать добычу

Власти США призывают производителей нефти и газа по всему миру, в том числе Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), нарастить добычу, чтобы сбить рекордные цены на топливо. Об этом 18 июня в интервью телеканалу CNN сказала министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

«Он (президент США Джо Байден. — Ред.) попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство. Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — сообщила она.

Грэнхолм добавила, что на следующей неделе у нее запланировала встреча с главами нефтегазовых компаний США, с которыми она поговорит о проблеме дефицита перерабатывающих мощностей.

Министр также привела прогнозы экспертов, согласно которым цены на бензин снизятся в III квартале с нынешних рекордных $5 до $4,27 за галлон. При этом она уточнила, что неожиданные события в мире могут изменить ситуацию.

«Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос», — сказала Грэнхолм.

2 июня члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Согласно утвержденному графику, Саудовская Аравия сможет добывать в июле 10,833 млн б/с, такая же квота у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составит 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с.

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков рассказал «Известиям», что Саудовская Аравия в качестве члена ОПЕК пошла лишь на незначительное увеличение объема добычи нефти для того, чтобы немного успокоить США, так как американцы больше других «страдают» от высоких цен на энергоносители. По его словам, еще одной причиной стало желание Саудовской Аравии снизить влияние на себя и соответствующие риски со стороны Вашингтона в ходе идущего изменения мироустройства и повышения роли Эр-Рияда в нем.

В конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что альянс должен сыграть в этом ключевую роль.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель. В Москве отмечали, что не в обиде на решения ЕС по снижению импорта российских энергоресурсов, так как высокие цены компенсируют потерю экспортируемых из РФ на европейское направление объемов.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.