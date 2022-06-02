Эксперт назвал решение Эр-Рияда нарастить нефтедобычу попыткой успокоить США

Саудовская Аравия в качестве члена ОПЕК пошла лишь на незначительное увеличение объема добычи нефти для того, чтобы немного успокоить США, так как американцы больше других «страдают» от высоких цен на энергоносители, а также чтобы снизить влияние на себя и соответствующие риски со стороны Вашингтона в ходе идущего изменения мироустройства и повышения роли Эр-Рияда в нем. Об этом заявил «Известиям» председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков в четверг, 2 июня.

«Отказываясь от значительного повышения добычи, Саудовская Аравия хочет снизить влияние на себя и соответствующие риски со стороны США в ходе идущего полным ходом изменения мироустройства и повысить роль Эр-Рияда в нем. Сюда, как пример, также можно отнести информацию о переходе Саудовской Аравии и Китая на расчеты в юанях при торговле нефтью», — рассказал Хайков.

Ранее в этот же день страны — члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Согласно утвержденному графику, Саудовская Аравия сможет добывать в июле 10,833 млн б/с, такая же квота у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составит 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с.

По словам Хайкова, есть ряд причин, по которым значительно увеличивать квоту нецелесообразно. Первая группа таких факторов — экономические. Текущий баланс спроса и предложения на рынке нефти обеспечивает достаточно высокую цену на черное золото, что выгодно всем нефтедобывающим странам, в том числе участникам соглашения ОПЕК. Саудовская экономика больше, чем, например, российская, зависит от нефтяных доходов. Эр-Рияд закончил 2020 год с рекордным дефицитом бюджета в 12% ВВП, при этом за последние полтора года компания Saudi Aramco регулярно распродает отдельные активы. Это говорит о сложной экономической ситуации в стране, которая как никогда заинтересована в высоких ценах на нефть, чтобы компенсировать убытки прошлых лет и создать резерв на будущее.

«Кроме этого, предыдущий длительный период низких цен на нефть привел к тому, что нефтяная отрасль оказалась значительно недоинвестирована в части восполнения запасов и разработки новых месторождений, чтобы обеспечить необходимый растущему спросу уровень добычи», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы сейчас проводить эту работу, необходимы значительные финансовые вложения, которые могут быть обеспечены только высокими ценами. Иначе мир может столкнуться с физической невозможностью обеспечить спрос, что приведет к еще большему росту цен на черное золото.

Вторая группа причин — политические. У Саудовской Аравии в последнее время очень напряженные отношения с США, которые ведут двойную игру в арабском регионе, идущую иногда вразрез с интересами саудитов. Например, обсуждение ядерной сделки с Ираном. Также сказалось на отношениях фактическое снижение военной помощи Вашингтоном Эр-Рияду, имевшей место в их конфликте с Йеменом.

«Саудиты понимают, что США могут изменить свою политику во взаимоотношениях с ними и любой другой страной очень быстро и по своему усмотрению. В свою очередь, Россия показывает себя на международной арене как абсолютно надежный долгосрочный партнер, придерживающийся всех договоренностей. Таким образом, именно Россия может способствовать дальнейшему развитию Саудовской Аравии, тем более в ходе ожидаемого транзита власти в стране. Поэтому играть против России саудитам невыгодно», — пояснил президент НАНГС.

Кроме того, мировая экономика, в том числе основной потребитель нефти — Китай, восстанавливается после пандемии, что будет способствовать росту потребления. Это значит, что объем добычи в рамках соглашения ОПЕК+ будет увеличиваться. И, вероятно, текущее увеличение квоты ОПЕК+ связано именно с этим, предположил председатель правления НАНГС.

Ранее в четверг газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Саудовская Аравия дала понять союзникам на Западе, что готова нарастить добычу нефти. Отмечалось, что это станет возможным, если нефтедобыча в РФ существенно упадет из-за усиления санкций.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.

С августа 2021 года страны ОПЕК+ наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c ежемесячно. На встрече в конце марта план скорректировали — с мая начали увеличивать добычу на 432 тыс. б/с в месяц из-за новых для некоторых государств базовых уровней добычи.