На нефть один ответ: поддержат ли арабские монархии соглашение ОПЕК+ с Россией

Саудовская Аравия не заинтересована в исключении России из новой сделки ОПЕК+ — такой шаг вызовет большие колебания на рынке нефти . Об этом на полях встречи глав МИД арабских стран в Эр-Рияде «Известиям» заявили знакомые с ситуацией источники. Нынешние высокие цены на сырье устраивают и Саудовскую Аравию, и ОАЭ — двух главных game changers в ОПЕК, уточнили собеседники. Будущее соглашение ОПЕК+ стало одной из ключевых тем встречи Сергея Лаврова с арабскими коллегами, но не единственной: министры также обсудили поставки зерновых из черноморского региона .

Шесть плюс один

Из Бахрейна, где Сергей Лавров провел встречи с руководством страны и обсуждал Украину в привязке к продовольственной безопасности, министр отправился в королевство Саудовская Аравия (КСА). Манаму и Эр-Рияд связывает высокоскоростное шоссе и мост Короля Фахда, ехать всего 3,5–4 часа — этот маршрут, только в обратном направлении, каждую пятницу преодолевают сотни жителей Саудовской Аравии. Для них Бахрейн с его относительно либеральными порядками, казино и парками аттракционов — это Лас-Вегас Персидского залива.

В Эр-Рияде глава российского МИДа провел двусторонние встречи с коллегами из КСА, Катара, Кувейта и ОАЭ . С оманским министром Сергей Лавров уже встречался две недели назад, потому отдельную встречу проводить не стали. Глава МИД РФ также встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Все переговоры проходили за закрытыми дверями.

На нефть один ответ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни (справа налево) на церемонии фотографирования перед заседанием форума министров иностранных дел России — Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Между тем саудовский глава МИДа, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на встрече с Лавровым заявил: Эр-Рияд готов внести свой вклад в достижение политического решения украинского конфликта и поддерживает усилия, которые «положат конец кризису и обеспечат безопасность и стабильность».

Это не первый раз, когда Эр-Рияд предлагает помочь с политическим урегулированием. В марте наследный принц, де-факто правитель страны Мохаммед бин Салман заявил президенту РФ Владимиру Путину, что королевство готово приложить все усилия для посредничества между Москвой и Киевом.

Впрочем, главной целью визита Лаврова в саудовскую столицу было участие в министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Последняя встреча такого формата (Россия плюс ССАГПЗ) проходила в 2016 году.

В совет входят шесть стран: Бахрейн, КСА, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. На шестерку приходится около 25% мирового нефтяного рынка.

Встреча министров проходила в закрытом для прессы режиме, во время протокольной съемки ни один из министров не проронил ни слова, хотя обычно на камеру политики произносят приветственные речи и кратко анонсируют темы беседы.

Как позднее на пресс-конференции уточнил Сергей Лавров, дипломаты обсуждали в основном региональную повестку : возвращение Сирии в Лигу арабских государств, перемирие в Йемене, двухмесячное соглашение о прекращении огня в котором истекает 3 июня, а РФ надеется на его продление как минимум еще на два месяца. Не обошли стороной и Иран.

Россия останется в соглашении

Но главная тема дискуссий российского министра с коллегами из залива была известна заранее, ее еще перед поездкой упомянул сам Сергей Лавров — это соглашение ОПЕК+ . Встреча группы, куда входит Россия, основные игроки ОПЕК и еще девять стран — добытчиков нефти, состоится уже 2 июня.

— Принципы взаимодействия в рамках ОПЕК+ сохраняют для России значимость и актуальность , — кратко отметил Лавров.

По словам министра, шестой пакет санкций ЕС, включающий частичное эмбарго на российскую нефть, ударит в первую очередь по самому Евросоюзу. Глава МИД РФ уточнил, что европейским политикам «следовало бы сделать вывод из того, что Брюссель сокращает покупки нефти, а ее стоимость при этом растет».

На нефть один ответ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на заседании форума министров иностранных дел России — Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Газета Wall Street Journal со ссылкой на членов группы аккурат перед встречей Сергея Лаврова с министрами залива сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановить участие России в сделке ОПЕК+ из-за санкций Запада. Соглашение, в котором участвует и РФ, впервые было заключено в 2016 году, после чего неоднократно продлевалось, и подразумевало сокращение добычи нефти на конкретные объемы для стабилизации цен на рынке. Однако сейчас участники, напротив, перешли к увеличению добычи согласно обговоренным квотам. По данным WSJ, «ожидается, что добыча России упадет примерно на 8% в этом году». Это вызывает недовольство членов группы, уточняет издание.

Как сказали источники «Известий» на полях саммита в Эр-Рияде, сообщения WSJ — это не фейк, но сигнал от стран залива, чтобы выторговать лучшие условия в соглашении с Россией .

— Саудовская Аравия и ОАЭ, которые задают правила игры в ОПЕК, не заинтересованы в разрыве соглашения с Россией, им выгоден текущий порядок вещей . Но Эр-Рияд планирует добиться от России лучших условий, чтобы РФ продемонстрировала возможность наращивать добычу, а также использовать влияние РФ на Иран, — заявил один из источников.

По словам другого собеседника, слишком высокие цены на нефть в среднесрочной перспективе вызовут увеличение спроса на альтернативные источники энергии. Такое уже было в 1973 году, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти странам Запада и Японии, поддержавшим Израиль в войне Судного дня.

Слова источников подтверждает и недавнее заявление министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиз бин Салмана. Он сказал Financial Times, что Эр-Рияд надеется «заключить соглашение с ОПЕК+, в которое войдет и Россия», настаивая на том, что «мир должен оценить ценность» союза производителей.

Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, согласовывает квоты на добычу нефти с Россией через ОПЕК+ с 2016 года. FT уточняет, что квоты соглашения ОПЕК+, введенные в апреле 2020 года, истекают к августу. Потому назрела необходимость в подписании нового соглашения. В соответствии с текущей сделкой члены группы ежемесячно увеличивают общую добычу на 432 тыс. баррелей в день.

На нефть один ответ Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что добыча нефти в России может упасть еще больше, сократившись на 3 млн баррелей в сутки (с текущих 10 млн баррелей), если Запад ужесточит санкционный режим.

Примечательно, что 30 мая в США была опубликована книга мемуаров бывшего саудовского советника по коммуникациям при министерстве нефти КСА Ибрагима Аль-Муханны. Он отвечал за пиар в нефтяном министерстве с конца 1980-х до конца 2010-х. По данным из книги Аль-Муханны, в 2012 году к властям КСА обратился с секретной просьбой тогдашний президент США Барак Обама — перед выборами он хотел добиться от королевства снижения цен на топливо.

«Первая часть плана была осязаемой и касалась основ рынка. Саудовская Аравия продолжит увеличивать поставки на рынок. Требовалась международная кампания, чтобы убедить рынок в том, что цена на нефть очень высока (эта политика называется уговором рынка) и потому увеличить поставки», — объясняет бывший советник министерства нефти.

Сейчас вокруг Саудовской Аравии развернулась настоящая битва дипломатий: в середине мая Эр-Рияд тайно посетили советники Белого дома по Ближнему Востоку и энергетике Бретт МакГерк и Амос Хохштейн.

По данным портала Axios, США обсуждали с КСА возможность увеличить нефтедобычу, чтобы Вашингтон «мог ввести более широкий спектр санкций против нефти из России». В Госдепе эти заявления опровергли, уточнив, что чиновники обсуждали исключительно региональные темы.

Не нефтью единой

Вторая ключевая тема переговоров — поставки зерновых из черноморского региона в страны залива на фоне военных действий и санкций Запада против страховых компаний российского флота.

Сергей Лавров повторил уже сказанное в Бахрейне: «со стороны РФ никаких проблем с обеспечением устойчивых поставок зерна не существует».

— Проблема в отсутствии свободного выхода из черноморских портов из-за минных полей, установленных ВС Украины . Российские военные моряки уже несколько недель объявляют о свободном выходе для судов, которые заблокированы в портах Украины. Есть проблема: помимо украинского зерна, которое заперто из-за украинских минных полей, есть проблема с экспортом российского зерна , — уточнил министр.

Дело в том, что суда, которые возят российское зерно, попали под санкции, о чем Запад умалчивает , отметил глава МИД РФ.

На нефть один ответ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по результатам встреч в Эр-Рияде Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в блокировании своих портов в Черном и Азовском морях. Из-за действий РФ, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, заблокированы 22 млн т зерна.

При этом свою помощь в вывозе зерновых из украинских портов предложила Турция, и Россия, как отметил Лавров, приняла это предложение: президенты Путин и Эрдоган договорились, что Анкара постарается помочь в организации разминирования украинских портов.

Государства Персидского залива импортируют в среднем около 80–90% продовольствия , Саудовская Аравия занимает второе место в мире по ввозу ячменя, уступая только Китаю.

Главные покупатели российского зерна в заливе — Оман и ОАЭ. По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), Оман обеспечивает 65,4% своей потребности в пшенице из России, еще около 4% получает с Украины. ОАЭ импортируют 53,3% пшеницы из России, а около 0,9% — с Украины.

В 2020 году Саудовская Аравия закупила пшеницы на $859 млн, став 17-м ее импортером в мире. Россия — пятый крупнейший поставщик королевства, но ее доля в общем импорте невелика — $68 млн. Больше всего зерновых КСА завозит из Польши ($477 млн). Из-за высокой зависимости от импорта в Саудовской Аравии еще в 2011 году создали государственное агентство по их закупке SAGO. Оно, в частности, в 2020 году импортировало 60 тыс. т пшеницы с Украины.

Помимо нефти и зерновых страны залива сотрудничают с РФ и в сфере вооружений . КСА — крупнейший в мире покупатель оружия. В августе прошлого года на форуме «Армия-2021» замминистра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман подписал соглашение с замминистра обороны РФ Александром Фоминым, «направленное на развитие совместного военного сотрудничества между двумя странами».

Подробностей о военном соглашении не было. Между тем, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), КСА была основным получателем американского оружия в 2016–2020 годах, на долю королевства приходилось 24% всего оружейного экспорта США.

Эльнар Байназаров, Эр-Рияд