Бочка невозврата: аналитики ждут подорожания нефти до $135
За месяц цена Brent может вырасти до $130–135 за баррель, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. В числе причин — ограничение поставок нефтепродуктов из России, увеличение потребления энергии в Китае, недостаточный рост добычи в странах ОПЕК. На 18:30 мск 15 июня августовский фьючерс Brent стоил около $120,9 за баррель. Дорогая нефть может разогнать инфляцию и снизить деловую активность в странах — импортерах сырья, предупредили аналитики.
В полный рост
Цена Brent может вырасти до уровня $130–135 за баррель в ближайший месяц, спрогнозировал «Известиям» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
При этом стоимость уже довольно высока — в 18:30 мск 15 июня августовский фьючерс Brent стоил около $120,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов ICE. Днем ранее цена превысила $125 впервые с 9 марта. Для сравнения: в июне 2021 года черное золото стоило примерно $75.
— Спрос на энергоносители в мире будет только нарастать: сейчас начался летний автомобильный сезон, растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Также увеличивается спрос в Китае, который снимает коронавирусные ограничения, — сказал Игорь Юшков.
Потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет, это может привести к их подорожанию, указал эксперт.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому ОПЕК+ отстает от плана по производству черного золота уже на 2,8 млн баррелей в сутки. По данным организации, Россия в мае добывала 9,3 млн баррелей в сутки (на 1,25 млн ниже своей разрешенной квоты), Саудовская Аравия — 10,5 млн (на 50 тыс. ниже).
— Цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок и рисков их дальнейшего сокращения в случае расширения эмбарго на отгрузки из России, — отметил начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Как писали «Известия», ранее в Еврокомиссии заявляли, что считают необходимым ввести полное эмбарго на ввоз отечественной нефти в ЕС. Позднее страны союза согласовали запрет на морские поставки черного золота, который охватил более двух третей импорта из России.
— После принятых решений ЕС о частичном эмбарго нефти основное сокращение добычи и экспорта сырья из РФ, скорее всего, придется на конец 2022 — начало 2023 годов. Европе к тому времени нужно найти новых поставщиков энергоносителей, — отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Но сделать это будет непросто, поэтому стоимость Brent в последние три месяца останется на довольно высоком уровне, добавил эксперт.
Штатная ситуация
В ближайший месяц стоимость нефти действительно может продолжить рост до уровня $130 за баррель, согласна ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Американские сланцевики не могут быстро нарастить добычу черного золота из-за пандемии коронавируса и обвала цен, случившегося два года назад, отметила она. Им пришлось резко уменьшить производство нефти, также сократилось число и самих компаний, добавила эксперт.
— А ОПЕК+ не торопится с более существенным увеличением добычи нефти, чем было уже одобрено во время недавней министерской встречи, — добавила Наталья Мильчакова.
Как ранее писали «Известия», страны ОПЕК+ 2 июня решили увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки вместо 432 тыс. месяцем ранее. Но принятое решение альянса о наращивании темпов роста нефтедобычи в сравнении с намеченными прежде договоренностями не говорит о существенном отклонении картеля от своих принципов, указали опрошенные «Известиями» эксперты.
Ранее президент США Джо Байден объявил о развертывании программы вывода стратегических запасов нефти на мировой рынок для снижения ее стоимости. Но попытки американцев не увенчались успехом, отметила Наталья Мильчакова. Минэнерго США распродает сырье всю весну, но цены только идут вверх: техасская марка WTI в мае подорожала на 9%, превысив в конце месяца $115 за баррель, пояснила она.
— То есть последствием этой распродажи для США будет только трата части стратегического запаса нефти, — считает эксперт.
Позднее в конгрессе США обеспокоились сокращением сырьевых резервов страны. По данным конгрессменов, уровень стратегического нефтяного запаса Штатов опустился до самого низкого уровня с 1987 года.
Дорогая нефть серьезно влияет на всех импортеров сырья, в том числе на Европу: разгоняет инфляцию в этих странах и снижает деловую активность, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В мае уровень роста цен в еврозоне достиг исторического максимума. Инфляция составила 8,1% в годовом выражении, сообщал Eurostat. Потребительские цены в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года — это максимум с декабря 1981-го, писали СМИ.
Для России же рост цен на нефть обеспечит дополнительную поддержку рублю и бюджету, а также новые возможности на рынках сбыта, заключил Владислав Антонов.
«Известия» направили запрос в Минэнерго России.