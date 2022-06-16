Бочка невозврата: аналитики ждут подорожания нефти до $135

За месяц цена Brent может вырасти до $130–135 за баррель , спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. В числе причин — ограничение поставок нефтепродуктов из России, увеличение потребления энергии в Китае, недостаточный рост добычи в странах ОПЕК. На 18:30 мск 15 июня августовский фьючерс Brent стоил около $120,9 за баррель. Дорогая нефть может разогнать инфляцию и снизить деловую активность в странах — импортерах сырья, предупредили аналитики.

В полный рост

Цена Brent может вырасти до уровня $130–135 за баррель в ближайший месяц , спрогнозировал «Известиям» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

При этом стоимость уже довольно высока — в 18:30 мск 15 июня августовский фьючерс Brent стоил около $120,9 за баррель , свидетельствуют данные торгов ICE. Днем ранее цена превысила $125 впервые с 9 марта . Для сравнения: в июне 2021 года черное золото стоило примерно $75.

— Спрос на энергоносители в мире будет только нарастать: сейчас начался летний автомобильный сезон, растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Также увеличивается спрос в Китае, который снимает коронавирусные ограничения, — сказал Игорь Юшков.

Бочка невозврата Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhard

Потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет, это может привести к их подорожанию , указал эксперт.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому ОПЕК+ отстает от плана по производству черного золота уже на 2,8 млн баррелей в сутки. По данным организации, Россия в мае добывала 9,3 млн баррелей в сутки (на 1,25 млн ниже своей разрешенной квоты), Саудовская Аравия — 10,5 млн (на 50 тыс. ниже).

— Цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок и рисков их дальнейшего сокращения в случае расширения эмбарго на отгрузки из России , — отметил начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Как писали «Известия», ранее в Еврокомиссии заявляли, что считают необходимым ввести полное эмбарго на ввоз отечественной нефти в ЕС. Позднее страны союза согласовали запрет на морские поставки черного золота, который охватил более двух третей импорта из России.

— После принятых решений ЕС о частичном эмбарго нефти основное сокращение добычи и экспорта сырья из РФ, скорее всего, придется на конец 2022 — начало 2023 годов. Европе к тому времени нужно найти новых поставщиков энергоносителей, — отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Бочка невозврата1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но сделать это будет непросто, поэтому стоимость Brent в последние три месяца останется на довольно высоком уровне, добавил эксперт.

Штатная ситуация

В ближайший месяц стоимость нефти действительно может продолжить рост до уровня $130 за баррель , согласна ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Американские сланцевики не могут быстро нарастить добычу черного золота из-за пандемии коронавируса и обвала цен, случившегося два года назад, отметила она. Им пришлось резко уменьшить производство нефти, также сократилось число и самих компаний, добавила эксперт.

— А ОПЕК+ не торопится с более существенным увеличением добычи нефти, чем было уже одобрено во время недавней министерской встречи, — добавила Наталья Мильчакова.

Как ранее писали «Известия», страны ОПЕК+ 2 июня решили увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки вместо 432 тыс. месяцем ранее. Но принятое решение альянса о наращивании темпов роста нефтедобычи в сравнении с намеченными прежде договоренностями не говорит о существенном отклонении картеля от своих принципов, указали опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее президент США Джо Байден объявил о развертывании программы вывода стратегических запасов нефти на мировой рынок для снижения ее стоимости . Но попытки американцев не увенчались успехом, отметила Наталья Мильчакова. Минэнерго США распродает сырье всю весну, но цены только идут вверх : техасская марка WTI в мае подорожала на 9%, превысив в конце месяца $115 за баррель, пояснила она.

Бочка невозврата2 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ralph Lauer

— То есть последствием этой распродажи для США будет только трата части стратегического запаса нефти , — считает эксперт.

Позднее в конгрессе США обеспокоились сокращением сырьевых резервов страны. По данным конгрессменов, уровень стратегического нефтяного запаса Штатов опустился до самого низкого уровня с 1987 года.

Дорогая нефть серьезно влияет на всех импортеров сырья, в том числе на Европу: разгоняет инфляцию в этих странах и снижает деловую активность , отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В мае уровень роста цен в еврозоне достиг исторического максимума. Инфляция составила 8,1% в годовом выражении, сообщал Eurostat. Потребительские цены в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года — это максимум с декабря 1981-го, писали СМИ.

Для России же рост цен на нефть обеспечит дополнительную поддержку рублю и бюджету, а также новые возможности на рынках сбыта , заключил Владислав Антонов.

«Известия» направили запрос в Минэнерго России.