В конгрессе США обеспокоились опустошением нефтяных резервов страны

В конгрессе США обеспокоены запасами нефтяных резервов страны в связи с этим обратились с письмом к министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

В документе, имеющемся в распоряжении RT, парламентарии указали, что обеспокоены действиями министерства энергетики США, которое «стремительно опустошает нефтяные резервы страны» — стратегический нефтяной резерв Штатов (SPR) и северо-восточный резерв топочного мазута (NEHHOR). Они также отметили, что при этом министерство не предлагает других планов относительно их использования.

Так, по данным конгрессменов, объем запасов SPR опустился до самого низкого уровня с 1987 года. Также они отметили, что американский президент Джо Байден рассматривает возможность дополнительного вывода нефтяного топлива из резервов NEHHOR. Все это, по их оценкам, сократит запасы нефти в хранилищах SPR к 2031 году с пикового значения 727 млн баррелей до приблизительно 130 млн.

Политики также добавили, что в настоящее время Китай стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счёт недорогой российской нефти. Таким образом, по их мнению, администрация Белого дома позволяет своими действиями ОПЕК, России и Китаю «получить рычаг геополитического давления на США».

8 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Белого дома обсуждает с Европой принудительное ограничение стоимости нефти из РФ.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Байден в марте сообщил о введении запрета на поставки энергоносителей из России, однако РФ поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.

4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Кроме того, РФ уже в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

До этого, 3 июня, Евросоюз сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу.