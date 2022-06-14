Реклама
Прямой эфир
Мир
Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС
Общество
В Москве и Подмосковье из-за грозы введен «желтый» уровень опасности
Мир
Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом
Мир
Более 80 плененных боевиков с «Азовстали» этапированы в Суходольск
Мир
В конгрессе США обеспокоились опустошением нефтяных резервов страны
Мир
Украинские войска за сутки три раза обстреляли ЛНР
Мир
Роботы-полицейские с ИИ «заступили на службу» в японском аэропорту
Мир
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными
Мир
Военные РФ приступили к доставке партии лекарств жителям Харьковской области
Мир
Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США
Сюжет:

В конгрессе США обеспокоились опустошением нефтяных резервов страны

0
Фото: TASS/EPA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конгрессе США обеспокоены запасами нефтяных резервов страны в связи с этим обратились с письмом к министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Мириться с принцем: Байден просит саудитов увеличить добычу нефти
Почему Мухаммеда бин Салмана называют главным выгодоприобретателем в сложившейся ситуации

В документе, имеющемся в распоряжении RT, парламентарии указали, что обеспокоены действиями министерства энергетики США, которое «стремительно опустошает нефтяные резервы страны» — стратегический нефтяной резерв Штатов (SPR) и северо-восточный резерв топочного мазута (NEHHOR). Они также отметили, что при этом министерство не предлагает других планов относительно их использования.

Так, по данным конгрессменов, объем запасов SPR опустился до самого низкого уровня с 1987 года. Также они отметили, что американский президент Джо Байден рассматривает возможность дополнительного вывода нефтяного топлива из резервов NEHHOR. Все это, по их оценкам, сократит запасы нефти в хранилищах SPR к 2031 году с пикового значения 727 млн баррелей до приблизительно 130 млн.

Политики также добавили, что в настоящее время Китай стремительно укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы за счёт недорогой российской нефти. Таким образом, по их мнению, администрация Белого дома позволяет своими действиями ОПЕК, России и Китаю «получить рычаг геополитического давления на США».

8 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Белого дома обсуждает с Европой принудительное ограничение стоимости нефти из РФ.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Байден в марте сообщил о введении запрета на поставки энергоносителей из России, однако РФ поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.

4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Кроме того, РФ уже в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

До этого, 3 июня, Евросоюз сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022