«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти в Венгрию и Словакию

«Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа «Известиям» сообщил советник президента компании Игорь Демин.

«Они [поставки] уже начались», — заявил он, отметив, что нефть нужно еще «докачать» до потребителя.

Ранее в этот день Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и словацкой Slovnaft за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию, пишет kp.ru.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза, отмечает НСН. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Евросоюз ввел против РФ семь пакетов санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

По южной ветке поставки осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100-процентной предоплаты. В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку через украинскую территорию до 1 января 2030-го.