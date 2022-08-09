Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти

Европейские страны заинтересованы в возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в течение недели , считают опрошенные «Известиями» эксперты. В противном случае запасы ресурса на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии могут кончиться, и государства будут вынуждены потратиться на доставку топлива по железной дороге (хотя Чехия может получить ресурс по трубе через Германию). «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружбы», снабжающей эти страны. «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за западных санкций. Европейцы уже проявили заинтересованность в решении проблемы: венгерская компания MOL заявила, что может взять обязательства по оплате на себя.

Неоплатный транзит

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии . Российская компания не может оплатить транзит из-за санкций ЕС . Как уточнил Игорь Демин, «Укртранснафта» оказывает услуги на условиях стопроцентной предоплаты.

— При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций , — объяснил Игорь Демин.

В Газпромбанке отказались от комментариев.

В «Транснефти» разъяснили: сейчас европейские банки лишились права сами принимать решение, возможно ли провести ту или иную операцию от российских структур. Чтобы подтвердить, что трансакция не попадает в число запрещенных, нужно получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа.

— Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений, — отметили в компании.

«Транснефть» проинформировала о ситуации Минэнерго, «Укртранснафту» и российских грузоотправителей. В компании добавили, что ищут альтернативные варианты перевода средств и консультируются с банками по этому поводу .

На новостях об остановке прокачки цены на нефть ускорили рост. Североморская Brent прибавила в цене более $5, подскочив до $98,4 за баррель.

Обратный отсчет

«Дружба» — крупнейший трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу . Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) . Нефтепровод способен поставлять 66,5 млн т нефти в год, в том числе по северной ветке — 49,8 млн т.

В 2021 году «Транснефть» сократила транспортировку по «Дружбе» до 35,9 млн т. По последним прогнозам, в 2022-м ее планировали увеличить до 45,5 млн.

По северной ветке «Дружбы» транзит продолжается , поскольку российская сторона рассчитывается с Белоруссией напрямую, пояснил «Известиям» Игорь Демин. А транзит через Украину оплачивается в европейских банках, уточнил он.

— По южной ветке российскую нефть получают Чехия, Венгрия и Словакия . При этом, как мы помним, именно Венгрия стала главным европейским возмутителем спокойствия, настоявшим на изъятии поставок по «Дружбе» из общего санкционного режима , — напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфтоТЭК» Андрианов. — И вот теперь власти ЕС делают, что называется, ответный ход, делая невозможной оплату за транзит . С одной стороны, они, вопреки собственным же решениям, де-факто блокируют поставки по трубопроводу , стремясь тем самым в очередной раз нанести ущерб России. А с другой стороны, «наказывают» Венгрию , а заодно и ее соседей за якобы пророссийскую позицию.

Не в «Дружбу» Фото: Getty Images/Janos Kummer

Платеж за транзит по южному участку «Дружбы» проводили через люксембургский офис Газпромбанка, и пока местный регулятор не выдал разрешение на операцию , отметил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. По его мнению, есть два варианта решения проблемы.

— Либо регулятор Люксембурга будет выдавать разрешения на проведение платежей, либо покупатели российской нефти из Чехии, Словакии и Венгрии будут сами оплачивать транзит через Украину, получая нефть на границе Украины и Белоруссии , — сказал эксперт.

Как стало известно вечером 9 августа, ситуация, видимо, будет развиваться по второму сценарию. В венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что инициировали переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита через «Дружбу» .

— Ситуация должна разрешиться быстро, поскольку запасов нефти на НПЗ обычно примерно на 7–10 дней, — подчеркнул Кирилл Мельников.