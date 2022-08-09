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Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти

Когда и на каких условиях возобновится транзит
Фото: Getty Images/Janos Kummer
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Европейские страны заинтересованы в возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в течение недели, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В противном случае запасы ресурса на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии могут кончиться, и государства будут вынуждены потратиться на доставку топлива по железной дороге (хотя Чехия может получить ресурс по трубе через Германию). «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружбы», снабжающей эти страны. «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за западных санкций. Европейцы уже проявили заинтересованность в решении проблемы: венгерская компания MOL заявила, что может взять обязательства по оплате на себя.

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Неоплатный транзит

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Российская компания не может оплатить транзит из-за санкций ЕС. Как уточнил Игорь Демин, «Укртранснафта» оказывает услуги на условиях стопроцентной предоплаты.

— При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций, — объяснил Игорь Демин.

В Газпромбанке отказались от комментариев.

В «Транснефти» разъяснили: сейчас европейские банки лишились права сами принимать решение, возможно ли провести ту или иную операцию от российских структур. Чтобы подтвердить, что трансакция не попадает в число запрещенных, нужно получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа.

Не в «Дружбу»
транснефть
Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

— Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений, — отметили в компании.

«Транснефть» проинформировала о ситуации Минэнерго, «Укртранснафту» и российских грузоотправителей. В компании добавили, что ищут альтернативные варианты перевода средств и консультируются с банками по этому поводу.

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На новостях об остановке прокачки цены на нефть ускорили рост. Североморская Brent прибавила в цене более $5, подскочив до $98,4 за баррель.

Обратный отсчет

«Дружба» — крупнейший трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии). Нефтепровод способен поставлять 66,5 млн т нефти в год, в том числе по северной ветке — 49,8 млн т.

В 2021 году «Транснефть» сократила транспортировку по «Дружбе» до 35,9 млн т. По последним прогнозам, в 2022-м ее планировали увеличить до 45,5 млн.

По северной ветке «Дружбы» транзит продолжается, поскольку российская сторона рассчитывается с Белоруссией напрямую, пояснил «Известиям» Игорь Демин. А транзит через Украину оплачивается в европейских банках, уточнил он.

По южной ветке российскую нефть получают Чехия, Венгрия и Словакия. При этом, как мы помним, именно Венгрия стала главным европейским возмутителем спокойствия, настоявшим на изъятии поставок по «Дружбе» из общего санкционного режима, — напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфтоТЭК» Андрианов. — И вот теперь власти ЕС делают, что называется, ответный ход, делая невозможной оплату за транзит. С одной стороны, они, вопреки собственным же решениям, де-факто блокируют поставки по трубопроводу, стремясь тем самым в очередной раз нанести ущерб России. А с другой стороны, «наказывают» Венгрию, а заодно и ее соседей за якобы пророссийскую позицию.

Не в «Дружбу»
Венгрия
Фото: Getty Images/Janos Kummer

Платеж за транзит по южному участку «Дружбы» проводили через люксембургский офис Газпромбанка, и пока местный регулятор не выдал разрешение на операцию, отметил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. По его мнению, есть два варианта решения проблемы.

Либо регулятор Люксембурга будет выдавать разрешения на проведение платежей, либо покупатели российской нефти из Чехии, Словакии и Венгрии будут сами оплачивать транзит через Украину, получая нефть на границе Украины и Белоруссии, — сказал эксперт.

Как стало известно вечером 9 августа, ситуация, видимо, будет развиваться по второму сценарию. В венгерской нефтегазовой компании MOL заявили, что инициировали переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита через «Дружбу».

— Ситуация должна разрешиться быстро, поскольку запасов нефти на НПЗ обычно примерно на 7–10 дней, — подчеркнул Кирилл Мельников.

Впрочем, в крайнем случае Чехия сможет получать нефть по трубе через Германию, заметил он. А Венгрии и Словакии придется снабжать свои НПЗ по железной дороге, что существенно увеличит затраты, заключил эксперт.

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