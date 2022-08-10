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Киев подтвердил получение платежа за транзит нефти из РФ в Венгрию и Словакию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Киев в среду, 10 августа, подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и словацкой Slovnaft за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию. Информацию передал советник президента российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

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«Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать», — заявил Демин в беседе с РИА «Новости».

Накануне, 9 августа, российская компания «Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Данную информацию также подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.

9 августа ряд зарубежных СМИ обвинил в недобросовестном исполнении обязательств Украину в связи с остановкой поставок газа.

Так, венгерское издание Origo указало на то, что целью украинцев было остановить трубопровод, так как они не принимают от российской стороны «кровавых денег». Венгерская компания MOL предлагала оплатить поставку вместо РФ, однако ответа от Киева не последовало. На это же указал портал «444». «В любом случае суть в том, что трубопровод «Дружбы» остановился из-за украинцев», — процитировали Origo источник в MOL.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа.

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