Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию

Нефть российской компании «Транснефть» начала поступать по южной ветке трубопровода «Дружба» в Словакию 10 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь братиславского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Slovnaft Антон Молнар.

«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Будковце». В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе», — сообщил Молнар в беседе с РИА «Новости».

Ранее в этот же день появилась информация о возобновлении «Транснефтью» прокачки нефти по южному трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.