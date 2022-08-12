Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены

В Чехию вновь начала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба», которая была перекрыта с 4 августа. Об этом сообщило 12 августа Чешское телевидение со ссылкой на данные оператора Mero.

«Вновь начались поставки российской нефти в Чехию. Прокачка возобновлена в пятницу в 20.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск)», — отмечено в сообщении.

Ранее в пятницу российская компания «Транснефть» сообщила о поступлении в банк платежа за транзит нефти по «Дружбе». Как указал президент «Транснефти» Игорь Демин, в ней ждали подтверждения о прохождении средств от украинского оператора «Укртранснафта», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию.

Накануне, 11 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. Возобновление прокачки по трубопроводу 11 августа подтвердило уже и венгерское министерство технологии и промышленности.

Как заявил «Известиям» член наблюдательного совета ИРТТЭК, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Чехия позже Венгрии и Словакии решила сама оплатить транзит нефти «Укртранснафте» потому, что у нее есть возможность покупать энергоресурс на мировом рынке и поставлять через Германию.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по указанному трубопроводу в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной явилось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.