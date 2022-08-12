Реклама
Прямой эфир
Экономика
Посол КНР предрек рекордный объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году
Мир
WSJ узнала о проблемах Киева с выплатами военным
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
США сообщили о планах углублять связи с Тайванем
Мир
В США заявили о самостоятельном определении Украиной целей для атак
Общество
Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии
Экономика
Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены
Общество
Синоптик спрогнозировал жару в Москве до середины следующей недели
Сюжет:

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновлены
0
Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чехию вновь начала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба», которая была перекрыта с 4 августа. Об этом сообщило 12 августа Чешское телевидение со ссылкой на данные оператора Mero.

Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти
Когда и на каких условиях возобновится транзит

«Вновь начались поставки российской нефти в Чехию. Прокачка возобновлена в пятницу в 20.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск)», — отмечено в сообщении.

Ранее в пятницу российская компания «Транснефть» сообщила о поступлении в банк платежа за транзит нефти по «Дружбе». Как указал президент «Транснефти» Игорь Демин, в ней ждали подтверждения о прохождении средств от украинского оператора «Укртранснафта», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию.

Накануне, 11 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. Возобновление прокачки по трубопроводу 11 августа подтвердило уже и венгерское министерство технологии и промышленности.

Как заявил «Известиям» член наблюдательного совета ИРТТЭК, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Чехия позже Венгрии и Словакии решила сама оплатить транзит нефти «Укртранснафте» потому, что у нее есть возможность покупать энергоресурс на мировом рынке и поставлять через Германию.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по указанному трубопроводу в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной явилось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022