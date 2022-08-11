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Аналитик объяснил задержку Чехией решения по оплате транзита по «Дружбе»

Аналитик Юшков рассказал о причинах задержки Чехией решения по оплате транзита по «Дружбе»
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Чехия позже Венгрии и Словакии решила оплатить транзит нефти «Укртранснафте» потому, что у нее есть возможность покупать энергоресурс на мировом рынке и поставлять через Германию. Об этом заявил «Известиям» член наблюдательного совета ИРТТЭК, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в четверг, 11 августа.

Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти
Когда и на каких условиях возобновится транзит

Ранее в этот же день Чешское телевидение со ссылкой на руководство госкомпании Mero, оператора чешского участка трубопровода, сообщило, что нефть начнет поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба» 12 или 13 августа.

Накануне «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что черное золото начало поступать по «Дружбе» в Словакию. Однако официальный представитель компании Transpetrol, оператора словацкой части «Дружбы», заявлял, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не восстановятся.

«Чехия просто позже оплатила транзит нефти на свою территорию. Ранее весь транзит оплачивала «Транснефть». Теперь «Укртранснафте» будут платить покупатели нефти — европейские компании. А сама стоимость транзита будет заложена в нефтяную цену», — сказал Юшков.

По его словам, ранее по северной ветке «Дружбы» — транзитом через Польшу в Германию — прокачку черного золота оплачивали кампании-покупатели. Поэтому в августе южная ветка трубопровода остановилась, а северная — нет. Остановка была вызвана тем, что не проходил платеж в европейские банки со стороны российской компании в адрес украинской.

«Как только венгерская и словацкая компании сами заплатили украинскому оператору «Дружбы», он возобновил прокачку. А Чехия уже несколько месяцев отрабатывала получение нероссийской нефти через порты Германии, в частности порт Росток, транзитом по системе немецких нефтепроводов на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Поэтому Прага имеет возможности покупки альтернативной нефти, а у Будапешта и Братиславы их гораздо меньше», — рассказал аналитик.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по указанному трубопроводу в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной указывалось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), Чехия сильно зависит от импорта сырой нефти, поскольку местная добыча незначительна. Почти всё черное золото, поставляемое в страну, импортируется из стран бывшего Советского Союза — из России (56%) и Азербайджана (33%), дополняя небольшое внутреннее производство государства в Южной Моравии.

Также Чехия получает нефть из Германии через трубопровод в Центральной Европе Ингольштадт – Кралупы – Литвинов (IKL, MERO pipeline). Однако он начинается в немецком Вобурге и не ведет в Кралупы и Литвинов, а заканчивается на нефтебазе Нелагозеве недалеко от Праги. Далее черное золото доставляется на НПЗ в Кралупы и Литвинов.

Как отмечает чешское министерство промышленности и торговли, в 2021 году в Чехию по «Дружбе» доставили 48,8% нефти, по IKL — 51,2%. Однако из общего объема импортированной в прошлом году в страну нефти (6,8 тыс. т) 3,4 тыс. т пришлось на Россию.

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