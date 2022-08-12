«Транснефть» сообщила о поступлении в банк платежа за транзит нефти по «Дружбе»
Один из банков ЕС готов провести платеж за транзит российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба». Об этом 12 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft и еще один источник.
«По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», — сообщает издание.
Как рассказали в компании «Транснефть», платеж уже поступил и сейчас ожидается подтверждение от украинской стороны для начала прокачки.
«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию. Что касается всех проведенных платежей, мы учтем это в дальнейших взаиморасчетах», — рассказал в беседе с РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Накануне, 11 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что черное золото начало поступать по «Дружбе» в Словакию. Возобновление прокачки по трубопроводу 11 августа подтвердило уже и венгерское министерство технологии и промышленности.
Чешское телевидение со ссылкой на руководство госкомпании Mero, оператора чешского участка трубопровода, сообщило, что нефть начнет поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба» 12 или 13 августа.
Однако официальный представитель компании Transpetrol, оператора словацкой части «Дружбы», заявлял, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не восстановятся.
4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по указанному трубопроводу в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной указывалось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.
Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.