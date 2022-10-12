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Враги «Дружбы»: могла ли авария на нефтепроводе в Польше быть диверсией

Эксперты не исключают, что это рабочая ситуация, но и не отметают версии о продолжении истории с «Северными потоками»
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Авария на нефтепроводе «Дружба» могла быть абсолютно рабочей ситуацией. Об этом «Известиям» заявили в комитете Госдумы по энергетике, отметив, что Россия готова подключиться к необходимым работам. 12 октября польская компания-оператор PERN сообщила, что накануне на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена утечка. В Варшаве говорят, что это произошло из-за «случайного повреждения». Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что это была техническая неисправность. Тем не менее в Европе допускают, что этот инцидент был продолжением диверсий на «Северных потоках». Как заявили «Известиям» в Берлине, Германия продолжает получать нефть по «Дружбе». Пока они полагаются на версию Польши, однако выяснение обстоятельств продолжается.

Случайное повреждение

12 октября польский оператор трубопроводов PERN сообщил, что накануне вечером на одной из двух ниток «Дружбы» была обнаружена утечка. ЧП зафиксировано на ветке трубопровода примерно в 70 км от Плоцка. По информации ARD в Варшаве, к утру вытекло более 400 куб. м нефти. На месте происшествия начались ремонтные работы.

Враги «Дружбы
станции нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Адамово, Польша
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что авария, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения». По его словам, нет никаких оснований полагать, что утечка стала результатом диверсии. Хотя представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин написал в Twitter, что «все гипотезы возможны».

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«Известия» направили запросы в Минэкономики Польши и PERN.

Вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов, в свою очередь, сообщил журналистам, что утечка произошла ближе к границе с Германией. Он добавил, что «Транснефть» продолжает поставлять нефть в Польшу по трубопроводу.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил днем 12 октября, что на польском участке нефтепровода «Дружба» была техническая неисправность. По его словам, она «вроде бы уже устранена». Как уточнили позднее в минэкономики Бранденбурга, устранение утечки на нефтепроводе займет от двух до 10 дней.

Первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Валерий Селезнев, в свою очередь, заявил «Известиям», что Россия готова устранить все поломки, если они входят в сферу ее ответственности.

Надо понимать, что поляки, отвергая версию с саботажем, имеют в виду, что вряд ли за ЧП на «Дружбе» стоит Россия. Естественно, этого и не могло быть, как и с «Северными потоками». На старых трубопроводах бывают различного рода повреждения, это может быть абсолютно рабочая ситуация. Если на место утечки будут допущены российские специалисты и операторы, то РФ сможет взвешенно проинспектировать трубопровод, — отметил депутат.

Враги «Дружбы
Дружбы
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

По его словам, если на месте аварии будут выявлены моменты, которые входят в нашу зону ответственности, то российская сторона готова устранить причины поломки. «А если полякам известно, что одна из недружественных стран РФ устроила диверсию, то мы открыты к тому, чтобы расследовать инциденты с нашими трубопроводами вместе. Однако нам уже не дают возможность технически обследовать газопроводы на Балтийском море, на которых произошел теракт. Не исключено, что так они поступят и сейчас», — заключил политик.

Справка «Известий»

Нефтепровод «Дружба», построенный в 1960-е годы, проходит от Самары до белорусского Мозыря, а после разделяется на две нитки: северную (Белоруссия – Польша – Германия – Латвия – Литва) и южную (Украина – Чехия – Словакия – Венгрия – Хорватия).

Начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров заявил «Известиям», что по совокупным мощностям на Европу в 2020 году шло около 45 млн т нефти, в этом году изначально был план вернуться к этому уровню после просадки в 2021-м.

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Естественно, полная или частичная остановка прокачки будет весьма ощутима для потребителей, однако надо учитывать планы ЕС по постепенному полному отказу от нефти из России, поэтому здесь мы видим определенное «ускорение», но общий вектор тот же, — добавил эксперт.

Шкурный интерес

О том, что происходящее на нефтепроводе «Дружба» — это продолжение событий на «Северных потоках», первой сказала вице-премьер и министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович. Она отметила, что сегодня весь мир переживает энергетическую войну и эти события будут способствовать дальнейшему росту цен на ресурсы. «Мы идем не к улучшению, а к ухудшению ситуации», — сказала вице-премьер.

Официальный Берлин склонен пока доверять Варшаве. О том, что ФРГ не считает случившееся саботажем, со ссылкой на предварительную информацию Польши днем 12 октября заявили в министерстве по вопросам экономики и защиты климата. При этом в Федеральном сетевом агентстве ФРГ (BNetzA) «Известиям» сообщили, что выяснение причин произошедшего продолжается.

Враги Дружбы
польша газопровод дружба авария
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

— 11 октября на участке трубопроводной системы «Дружба» к западу от Плоцка было обнаружено падение давления. PERN и польские власти расследуют инцидент и принимают необходимые меры на месте. По первоначальной информации от польских властей, ущерб был непреднамеренным, а не саботажем. Однако точное выяснение фактов продолжается, поэтому окончательной информации пока нет, — отметили в ведомстве.

В BNetzA добавили, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте в настоящее время продолжает получать сырую нефть по трубопроводу «Дружба» через Польшу, несмотря на ЧП. При этом там отметили, что в последние недели НПЗ в Шведте намеренно увеличил собственные запасы нефти на объекте в качестве меры предосторожности. «Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми вовлеченными ведомствами», — заключили в BNetzA.

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Отметим, что авария произошла на основном маршруте поставок нефти в Германию. И, как считают эксперты, ЧП на «Дружбе», вероятно, всё же не было случайностью.

Учитывая, что Польша имеет определенный коммерческий и стратегический интерес к заводу в Шведте (после того как власти Германии изъяли его у «Роснефти»), на который нефть идет как раз по поврежденной северной ветке «Дружбы», вероятность злонамеренных действий Варшавы очень высока, — заявил «Известиям» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, в широком смысле в сокращении экономического потенциала заинтересованы США, но у Польши тут «шкурный интерес». Учитывая, что они собираются «отобрать» норвежский газ для заполнения Baltic Pipe именно у Германии, очень хочется иметь нефтяной рычаг давления на Берлин, уверен эксперт.

Депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Марк Бернхард сказал «Известиям», что пока он согласен со Станиславом Зариным, который допустил все версии произошедшего.

— Инциденты на трех нитках «Северных потоков» представляли собой атаку на энергоснабжение Германии. Если выяснится, что утечка на «Дружбе» тоже была преднамеренной, возникает вопрос, кому это выгодно. В любом случае очень странно, что эти два события произошли с такой небольшой разницей во времени. И «Дружба», и «Северные потоки» необходимы для энергоснабжения ФРГ. Вот почему я призываю федеральное правительство начать специальное расследование независимо от международных разъяснений, — добавил депутат.

Враги Дружбы
газопровод дружба
Фото: REUTERS/Jedrzej Wojnar

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключает, что этот была попытка остановить прокачку нефти по трубе, чтобы поторопить немцев к разрыву отношений с РФ.

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— Если учитывать, что Швеция отказалась делиться с Россией результатами расследования по инцидентам на «Северных потоках», то веры им нет. Мировая энергетическая война набирает обороты. Германию отрезают от российских энергоресурсов со всех сторон, а канцлер ФРГ Олаф Шольц разводит руками и со всем соглашается, создавая европейцам «благоприятные условия» для зимнего периода. Нефтяное эмбарго вводится с 5 декабря. Видимо, не всех это устраивает. Рынок нефти и курс евро не отреагировали на инцидент с трубопроводом, — заявил «Известиям» эксперт.

В конце сентября утечка газа произошла сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» (на обеих ветках) и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заметил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Сейчас Дания, Швеция и ФРГ ведут расследование инцидента, не допуская к нему российскую сторону. В Москве, в свою очередь, возбудили дело об акте международного терроризма.

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