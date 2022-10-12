ЧП на нефтепроводе «Дружба». Главное

На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», оператором которого является «Транснефть», зафиксирована утечка на территории Польши — примерно в 70 км от Плоцка. Данный маршрут является основным в рамках поставок нефти в Германию. Подробности инцидента — в материале «Известий».

Причины аварии

По данным польского оператора PERN, во вторник, 11 октября, на одной из веток произошла разгерметизация трубопровода. Поврежденная нитка была сразу отключена, вторая работает штатно.



Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил агентству Reuters, что утечка на нефтепроводе «Дружба», предположительно, произошла из-за «случайного повреждения». По его словам, в настоящий момент нет никаких оснований полагать, что авария стала результатом диверсии.

Между тем, как считает вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович, причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала именно диверсия. Произошедшее политик назвала продолжением ситуации с «Северными потоками».

Последствия ЧП

В Германии после утечки зафиксировали падение давления в нефтепроводе «Дружба», в частности, во второй магистрали. После сообщений о ЧП немецкое информагентство dpa со ссылкой на слова министра экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах написало, что в связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу «Дружба», стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент окажет для поставок в регион.

При этом как рассказал «Известиям» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, основатель Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев, утечки на нефтепроводе «Дружба» в первую очередь могут ударить по нефтеперерабатывающим заводам в Германии. Он уточнил, что ЧП произошло именно на северной нитке трубопровода, которая направлена через Польшу в Германию для обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий в стране.

Гулиев также отметил, что вторая нитка нефтепровода работает, поэтому до Польши нефть продолжит прокачиваться. По его мнению, сильного влияния на мировые цены на нефть авария не окажет, но могут быть краткосрочные скачки цен вверх — на 1–1,5%.

Сроки восстановление нефтепровода

На месте утечки работает аварийная служба оператора Pern, которая занимается откачкой нефтепродукта в цистерны.

Как только нефть, вытекшая из трубопровода, будет собрана, технические службы примут незамедлительные меры. Они выяснят точные причины инцидента и отремонтируют трубопровод.

В «Транснефти» пока не называют сроки восстановления нефтепровода. Вице-президент компании Сергей Андронов сказал журналистам, что сколько времени понадобится на устранение повреждений, сейчас неизвестно.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Она идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.