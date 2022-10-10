Беззапасный режим: ЕС может не хватить газа на зиму

Запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся. Об этом говорится в материалах Института проблем энергетики, с которыми ознакомились «Известия». Сейчас в Европу идет примерно 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток», но эти поставки отсрочат дефицит газа лишь до февраля, считают аналитики. По их мнению, спасти страны ЕС могут закупки СПГ, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья. Те страны Европы, которые не найдут новые цепочки поставок и останутся с пустыми хранилищами в разгар зимы, имеют все шансы столкнуться с закрытием предприятий, миграцией населения и социальными протестами, отмечают эксперты.

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Сейчас в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы находится около 85 млрд кубометров газа, но этих запасов может не хватить на зиму, если поставки из России прекратятся, следует из материалов Института проблем энергетики, с которыми ознакомились «Известия». Сегодня голубое топливо поставляется в Европу через газотранспортную систему Украины и «Турецкий поток» (примерно 80–90 млн кубометров в сутки). Согласно исследованию, без этих поставок запас газа в ЕС может закончиться уже в январе. Но даже сохранение прокачки по этим маршрутам не дает европейцам гарантий — хранилища могут опустеть к 20-м числам февраля.

При этом следует понимать, что такой расчет исходит из текущих показателей европейской экономики. Но на темпы опустошения газовых хранилищ ЕС в ближайшие месяцы может повлиять целый ряд факторов, пояснил «Известиям» генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин. Среди них — сокращение потребления газа в результате энергосбережения, возможная нехватка сжиженного природного газа (СПГ), увеличение доли угольной генерации в энергобалансе западных стран, а также эффективность работы объектов ВИЭ, добавил эксперт.

Беззапасный режим Фото: Global Look Press/dpa/Swen Pförtner

Как писали «Известия», на фоне антироссийских санкций и снижения поставок сырья в Европу главы государств ЕС пытаются снизить потребление энергоносителей на 7–15%. В отдельных городах власти призывают домохозяйства и компании сократить расход газа, отключают подсветку общественных зданий, а также фонтаны и горячую воду в бассейнах и спортзалах. Также для замены трубопроводного газа из России Европа наращивает поставки СПГ. Как писали СМИ, импорт СПГ в Европу в 2022 году достигнет рекордного уровня: его объемы до конца сентября уже на 16,5% превысили показатели 2021 года и на 8% — 2019-го.

Агентство Reuters сообщало, что производители СПГ из США нарастили поставки топлива в Европу, — они составили 70% от всего американского экспорта сырья. По данным «Газпрома», экспорт газа за первые девять месяцев 2022 года в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров — на 40% меньше, чем за тот же период 2021-го, в первую очередь из-за снижения поставок в ЕС.

— Запасы в ПХГ Европы действительно могут закончиться в январе. Но для этого нужно, чтобы совпало несколько условий: должен начаться повышенный отбор из хранилищ при резком снижении поставки СПГ, — отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Накануне СМИ сообщили, что некоторые европейские страны начали досрочно тратить природный газ, накопленный за летний период в их хранилищах (например, Польша и Франция), хотя обычно сезон отбора стартует с 20 октября.

Сокращение поставок СПГ в Европу будет возможно, если, например, Китай смягчит антиковидные ограничения и нарастит потребление энергоносителей, отметил Александр Фролов. В итоге котировки на азиатском рынке будут выше, чем на европейском, поставщикам будет выгоднее отправлять дополнительные объемы сырья в Азию. Тогда Европа потеряет значительную долю газовых поставок, очень значимую для энергобаланса региона, уточнил Александр Фролов. Так, в сентябре СПГ обеспечивал около 35% от европейского потребления газа, и кроме как поставками из России эти объемы компенсировать будет неоткуда, заключил аналитик.

— Разные страны находятся в разном положении внутри ЕС и по доступу к альтернативным поставкам, и по мощностям ПХГ. Одно дело, когда у тебя есть мощности и запасы, которые покрывают 80–90% годового спроса, как в Австрии. И совсем другое, как в Болгарии, ПХГ заполнено на три четверти, но газа там всего дней на 20–30. Это создает серьезнейшие риски для некоторых стран и рычаги давления на них со стороны соседей, — сказал «Известиям» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Аналитик добавил, что европейская энергетическая система в предстоящем отопительном сезоне будет экстремально сильно зависеть от погодных условий, как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Если не будет введено нормирование потребления газа и лимиты отбора из хранилищ, они могут опустеть довольно быстро при холодной погоде, сказал он.

Последствия и перспективы

В то же время при благоприятных погодных условиях ЕС в целом может пройти отопительный сезон без серьезных потрясений, но это исключительно надежда на «европейский авось», сказал Алексей Гривач.

Одним из решений проблемы нехватки поставок газа Европе мог бы стать запуск неповрежденной нитки трубопровода «Северный поток – 2», отметил президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. То, что Россия готова поставлять газ этим путем, подтверждал недавно вице-премьер РФ Александр Новак.

— Через месяц, когда Европа действительно ощутит холод, усилится политическое давление, [начнется] подрыв экономики, промышленности, социальная напряженность, возможно, страны выйдут на переговоры, — отметил Михаил Смирнов.

Беззапасный режим Фото: REUTERS/Christian Mang

Те страны Европы, которые не найдут новые цепочки поставок и останутся с пустыми хранилищами в разгар зимы, могут столкнуться с закрытием предприятий, миграцией населения, социальными протестами и ростом безработицы, отметил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Впрочем, вероятность «ледникового периода» в Европе хоть и есть, но мала. Скорее всего, апокалиптический сценарий будет в европейских финансах — как государственных, так и частных, считает секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

Дополнительные объемы газа в ЕС можно будет найти, но какая цена будет за него заплачена — неизвестно, возможно — €3 тыс.–4 тыс. за 1 тыс. кубометров, заключил он. 7 октября, по данным торгов ICE, цена одной тысячи кубометров газа составляла около €1650.