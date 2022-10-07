Метана след: в России сократят господдержку газомоторной отрасли

В России могут сократить поддержку газомоторной отрасли. Минфин оптимизировал бюджет на строительство заправок на метане (АГНКС) на 2023–2025 годы, субсидия на 2023-й составит около 1 млрд рублей, сообщили «Известиям» три участника профильного заседания. В Минфине подтвердили: в проекте бюджета на эти мероприятия заложено 1,23 млрд в следующем году. В финансовом ведомстве уточнили, что корректировки внесли коллеги из Минэнерго. Там же ранее заявляли, что объем финансирования на поддержку отрасли с 2020-го по 2024 год должен достичь 3,5 млрд ежегодно. Резкое сокращение субсидий может застопорить развитие газомоторной отрасли в стране — заправок на метане в России и так не хватает, что осложняет перевод транспорта на голубое топливо, считают эксперты.

Без субсидии и следствия

Минфин оптимизировал бюджет на строительство газовых заправок на 2023–2025 годы, субсидия на 2023 год составит 1 млрд рублей, заявил директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго Егор Коньков в ходе заседания комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ 6 октября. Его слова передали «Известиям» три участника заседания.

В пресс-службе Минфина России пояснили: при том, что в 2022-году на развитие заправочной инфраструктуры КПГ предусмотрено 3,75 млрд рублей, на 29 сентября освоены были 0,3 млрд, или 6,9%. При формировании проекта бюджета на ближайшую трехлетку на эту цель заложили 2,15 млрд в 2023 году, 2,95 млрд в 2024-м и 3,48 млрд в 2025-м.

Как добавили в финансовом ведомстве, Минэнерго России «была осуществлена оптимизация и перераспределение средств с данного мероприятия на мероприятия программы "Реструктуризация угольной промышленности"». В результате на развитие АГНКС предусмотрено 1,23 млрд рублей в 2023-м, 2,21 млрд в 2024-м и 2,46 млрд в 2025-м, сказали в Минфине.

Ранее в Минэнерго заявляли, что объем финансирования на поддержку АГНКС в 2019 году составил 3,3 млрд рублей в год, а в 2020–2024 годах будет на уровне по 3,5 млрд ежегодно. Как сообщил источник «Известий», ведомство вместо сокращения субсидии надеялось даже на ее увеличение до уровня выше 6 млрд и уже получило заявки на строительство новых проектов на эту сумму.

Как писали «Известия», выплата по субсидии инвесторам-строителям газовых заправок составляет 36 млн рублей. Стоимость АГНКС сильно разнится по регионам и составляет от 40 млн до 250 млн рублей в зависимости от земли, оборудования, мощности и других факторов. Чтобы получить субсидию, инвесторы обращаются в ответственное министерство (как правило, в региональное минэнерго), а власти субъектов направляют заявки уже в федеральное ведомство. Без госвыплат строительство таких заправок многим бизнесменам окажется не по карману, отметил источник «Известий» на рынке.

Редакция направила запрос Минэнерго.

Если субсидия окажется втрое меньше, чем в прошлом году, то следует ожидать строительства около 30 АГНКС в 2023-м (в прошлые годы было около 100), отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Притом что некоторые АГНКС в России закрываются, а метановых заправок и так не хватает, резкое сокращение субсидий может застопорить развитие газомоторной отрасли в стране, добавил эксперт.

По данным сайта agnks.ru, в апреле 2021 года в России было 650 АГНКС, а сейчас их число снизилось до 632. Для сравнения, всего в стране 24 тыс. АЗС.

Последствия отрасли

Если Минфин действительно сократит объем субсидирования строительства АГНКС, перед Минэнерго встанет непростой вопрос о выборе наиболее достойных, ведь финансирования на всех не хватит, отметил исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации (НГА) Василий Зинин. Основным критерием для такого отбора может стать готовность земельного участка и наличие оформленных подключений (например, газопроводов) к энергетической инфраструктуре, предположил он.

— При этом последствием отказа от поддержки многих проектов строительства АГНКС станет ограничение доступа граждан к дешевому топливу, что очень несвоевременно в нынешней непростой экономической ситуации, — заключил Василий Зинин.

В России в ближайшей перспективе вероятен профицит газа из-за снижения поставок голубого топлива за рубеж, сказал «Известиям» президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов.

— На этом фоне решение о сокращении поддержки отрасли выглядит как минимум странным. Программа субсидирования привела к появлению на рынке сотен частных инвесторов, которые готовы вкладывать миллиарды рублей в развитие газомоторного рынка. Решение о сокращении государственной поддержки — сильный удар по планам малого и среднего бизнеса в отрасли, — сказал эксперт.

Ранее «Газпром» сообщил, что экспорт газа за первые девять месяцев 2022 года в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров — на 40% меньше, чем за тот же период 2021-го, в первую очередь из-за снижения поставок в ЕС. На этом фоне особое значение приобретает развитие внутреннего рынка, отметил Артем Данилов.

«Известия» направили запрос в «Газпром газомоторное топливо».

Снижение объемов субсидирования строительства АГНКС будет свидетельствовать о слабой проработке отраслевых проблем со стороны Минэнерго, считает Дмитрий Гусев. Эксперт уверен, что основная трудность — отсутствие ключевого программного документа, генеральной схемы размещения и развития АЗС и АГНКС. Без нее обосновать необходимость увеличения бюджетных трат, вероятно, невозможно, так как неясно, где и в каком количестве необходимо строить заправки, заключил Дмитрий Гусев.