Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции

Новый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом, несет скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Брюссель не отказывается от закупок российского газа, а потолок цен на нефть не будет иметь существенного влияния в случае неприсоединения к мере Индии и Китая, отметили аналитики. IT-сектор России также сможет продолжить разработки. Главный вероятный негативный эффект — снижение добычи нефти, но российские компании компенсируют потери ростом котировок, считают участники рынка. При этом РФ может среагировать расширением перечня товаров для торговли за рубли, говорят аналитики. Пока в российском кабмине не заявили об ответных мерах: по словам вице-премьера Александра Новака, России необходимо изучить финальную версию документа Еврокомиссии о санкциях, чтобы определить дальнейшие решения.

Новый ограничитель

Новые ограничения западных стран в адрес России больше несут информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия , заявил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Действенность санкций очень ограничена, так как, например, сейчас Брюссель не отказывается от закупок российского газа, добавил он.

6 октября Еврокомиссия объявила о принятии восьмого пакета санкций против России. По замыслу ЕС, он должен ограничить стоимость российской нефти при ее поставках третьим странам . По заявлению ЕК, мера разработана странами «Большой семерки» и поддержана Евросоюзом. Но Москве, прежде чем говорить о сроках введения ответных мер, необходимо юридически оценить содержание документа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак .

Упор в потолок_1 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Наиболее существенная для РФ мера — потолок цен на нефть в сочетании с предстоящим уже с начала декабря вступлением в силу эмбарго на российское черное золото, а с февраля — на нефтепродукты , считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Не исключено, что это приведет к сокращению добычи на 1–1,5 млн баррелей в сутки и может способствовать увеличению дисконта отечественной нефти к мировой цене, отметила аналитик.

Решение ЕС о запретите импорта нефти из РФ морским путем уже было принято ранее, но с 5 декабря европейские операторы смогут перевозить ее в третьи страны лишь с потолком цен. Это позволит снизить доходы России, но сохранит стабильность на мировых энергетических рынках, сказано в заявлении ЕК.

Пока не совсем понятно, каким образом потолок цен будет работать на практике , отметил руководитель практики «Ресурсы. Промышленность. Реструктуризация» юридической фирмы Vegas Lex Евгений Родин.

— Очевидно, потребуется разработать какие-то нормативные ограничения для работы самих бирж или трейдеров. При этом нужно придумать такой механизм, который будет ограничивать цену нефти только конкретного поставщика. Это можно сделать только контролируя объемы. Видимо, в этом направлении ЕС и смотрит, поскольку упоминается запрет на морскую транспортировку нефти, проданную с нарушением ценовых ограничений. Иными словами, можно будет вывозить нефть, только купленную по определенной цене, — предположил эксперт.

Как это повлияет на рынок, пока сказать сложно: любые колебания объемов молниеносно отражаются на цене, а если заранее будет ясно, какой объем нефти выбывает с биржи, то котировки неизбежно начнет лихорадить , добавил Евгений Родин. В одинаковой степени усложнится работа и российских экспортеров, и европейских импортеров, добавил президент ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов. Также последствием может стать рост цен на нефть до уровня $100–120 за баррель , добавил эксперт. По данным торгов ICE, 6 октября Brent стоила в пределах $93,8.

Последствием новых антироссийских санкций может стать снижение прямых закупок сырья у российских компаний со стороны Запада, подтвердил «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Эксперт добавил, что сейчас добыча нефти в РФ составляет около 10 млн баррелей в сутки и оценить, насколько именно она снизится, проблематично — диапазон варьируется от 0,5 млн до нескольких миллионов тонн баррелей.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские нефтяные компании.

Упор в потолок_3 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Как сообщало агентство Bloomberg, Россия может резко сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, если ЕС и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо . Впрочем, Дмитрий Гусев считает, что производство на 2–3 млн баррелей РФ способна снизить без существенных последствий и массовой консервации скважин, а в доходе также значительно не потеряет, так как выпадающие объемы поставок будут компенсированы ростом цены нефти.

Главный вопрос в связи с новыми санкциями ЕС возникает относительно того, какие страны могут присоединиться к этой инициативе, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее Китай и Индия (основные потребители российской нефти в Азии) выступали против введения потолка цен на сырье из РФ, поскольку это дестабилизирует рынок и приведет к росту цен , напомнил эксперт. Также эти страны не входят в «Большую семерку» и изначально такие новшества их не касались, добавил он.

«Известия» направили запросы в посольства Китая и Индии.

Перспективы и ответ

Новые санкции включают также запрет на импорт ряда товаров из России на сумму €7 млрд, например, стальную продукцию . В металлургических компаниях пока не стали комментировать новые ограничения. Санкции также коснутся запрета европейским криптовалютным сервисам вести дела с гражданами РФ . Соблюсти это требование способны только те организации, которые проводят идентификацию клиента, в частности, это централизованные криптобиржи, отметил сотрудник одной из криптовалютных компаний.

— По всей видимости, вскоре россияне смогут приобрести криптовалюту на P2P-площадках, и то не на всех, и через анонимные обменные сервисы, где курсы не столь благоприятные , — считает он.

Упор в потолок_4 Фото: Global Look Press/Silas Stein

По словам собеседника «Известий», россияне уже начали выводить свою криптовалюту с бирж . При этом единственный надежный способ сохранить ее — перевод на аппаратный («холодный») кошелек , утверждает собеседник «Известий». Между тем переток средств на «холодные» кошельки сейчас — мировой тренд, который новые санкции только подхлестнут , полагает он.

Новые ограничения коснулись также запрета на IT-консалтинг, юридические и инженерные услуги для российских организаций . Но российский технологический рынок и на уровне интеграторов, и на уровне заказчиков уже давно самостоятелен и не зависит от «дельных» советов , санкций, ограничений и поучений, уверена директор департамента корпоративных информационных систем ALP Group Светлана Гацакова.

— Все уроки выучены, и мы ушли дальше: консалтинг, проектирование, разработку наши интеграторы годами делают сами и лучше. Более того, именно эти компетенции — наш экспортный товар. Чем сложнее задача, тем круче результат, — отметила эксперт. — Ограничения по «железу» значимы, но преодолимы; по софту — не важны вообще , поскольку отечественные платформы дают фору, квалификация российских инженеров и разработчиков известна во всем мире.

«Известия» направили запросы в Минэнерго, Минпромторг и Минэкономразвития.

Упор в потолок_5 Фото: РИА Новости/Александр Коркка

В целом ответ РФ на санкции Евросоюза может быть беспрецедентным: например, запрет на поставку российских нефти и газа ряду стран и участникам рынка, значительное расширение линейки товаров для экспорта только за рубли , отметил Владислав Антонов. Дефицит предложения газа и нефти в ЕС продолжит давить на экономку стран Западной Европы, ослабляя социальную стабильность и конкурентоспособность реального сектора экономики , добавил он.

Также для России в нынешних условиях возможна переориентация продаж сырья на Восток (в Китай, Индию, другие страны АТР), их рынки в долгосрочной перспективе гораздо привлекательнее западных, отметил генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигмадулин.