 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Двоих приплывших на лодке россиян задержали на Аляске
Мир
Меркель отвергла возможность достичь прочного мира в Европе без России
Экономика
Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года
Наука
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС
Мир
Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применить ядерное оружие
Мир
Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины
Мир
Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным 7 октября
Мир
Кремль подтвердил намерение Путина провести переговоры с Эрдоганом
Мир
Эрдоган допустил нормализацию отношений Турции и Армении
Мир
ЕС временно вывел из-под санкций поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию
/

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции

Какие ответные меры может предпринять Россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом, несет скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Брюссель не отказывается от закупок российского газа, а потолок цен на нефть не будет иметь существенного влияния в случае неприсоединения к мере Индии и Китая, отметили аналитики. IT-сектор России также сможет продолжить разработки. Главный вероятный негативный эффект — снижение добычи нефти, но российские компании компенсируют потери ростом котировок, считают участники рынка. При этом РФ может среагировать расширением перечня товаров для торговли за рубли, говорят аналитики. Пока в российском кабмине не заявили об ответных мерах: по словам вице-премьера Александра Новака, России необходимо изучить финальную версию документа Еврокомиссии о санкциях, чтобы определить дальнейшие решения.

Трудно быть блоком: зачем ЕС придумал новую переговорную платформу
Страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России и встретились с партнерами в Праге

Новый ограничитель

Новые ограничения западных стран в адрес России больше несут информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия, заявил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Действенность санкций очень ограничена, так как, например, сейчас Брюссель не отказывается от закупок российского газа, добавил он.

6 октября Еврокомиссия объявила о принятии восьмого пакета санкций против России. По замыслу ЕС, он должен ограничить стоимость российской нефти при ее поставках третьим странам. По заявлению ЕК, мера разработана странами «Большой семерки» и поддержана Евросоюзом. Но Москве, прежде чем говорить о сроках введения ответных мер, необходимо юридически оценить содержание документа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Упор в потолок_1
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Норма выработки: как сохранить российские богатства
Природных ресурсов нам хватит надолго, однако эксперты призывают сосредоточиться на переработке

Наиболее существенная для РФ мера — потолок цен на нефть в сочетании с предстоящим уже с начала декабря вступлением в силу эмбарго на российское черное золото, а с февраля — на нефтепродукты, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Не исключено, что это приведет к сокращению добычи на 1–1,5 млн баррелей в сутки и может способствовать увеличению дисконта отечественной нефти к мировой цене, отметила аналитик.

Решение ЕС о запретите импорта нефти из РФ морским путем уже было принято ранее, но с 5 декабря европейские операторы смогут перевозить ее в третьи страны лишь с потолком цен. Это позволит снизить доходы России, но сохранит стабильность на мировых энергетических рынках, сказано в заявлении ЕК.

Пока не совсем понятно, каким образом потолок цен будет работать на практике, отметил руководитель практики «Ресурсы. Промышленность. Реструктуризация» юридической фирмы Vegas Lex Евгений Родин.

Упор в потолок_2
Нефтяная качалка в Татарстане
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Денежный поворот: в кабмине ждут сокращения нефтегазовых доходов в 2023–2025-м
Какой будет казна в ближайшую трехлетку

— Очевидно, потребуется разработать какие-то нормативные ограничения для работы самих бирж или трейдеров. При этом нужно придумать такой механизм, который будет ограничивать цену нефти только конкретного поставщика. Это можно сделать только контролируя объемы. Видимо, в этом направлении ЕС и смотрит, поскольку упоминается запрет на морскую транспортировку нефти, проданную с нарушением ценовых ограничений. Иными словами, можно будет вывозить нефть, только купленную по определенной цене, — предположил эксперт.

Как это повлияет на рынок, пока сказать сложно: любые колебания объемов молниеносно отражаются на цене, а если заранее будет ясно, какой объем нефти выбывает с биржи, то котировки неизбежно начнет лихорадить, добавил Евгений Родин. В одинаковой степени усложнится работа и российских экспортеров, и европейских импортеров, добавил президент ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов. Также последствием может стать рост цен на нефть до уровня $100–120 за баррель, добавил эксперт. По данным торгов ICE, 6 октября Brent стоила в пределах $93,8.

Цена на нефть

Последствием новых антироссийских санкций может стать снижение прямых закупок сырья у российских компаний со стороны Запада, подтвердил «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Эксперт добавил, что сейчас добыча нефти в РФ составляет около 10 млн баррелей в сутки и оценить, насколько именно она снизится, проблематично — диапазон варьируется от 0,5 млн до нескольких миллионов тонн баррелей.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские нефтяные компании.

Упор в потолок_3
Танкеры у нефтяного терминала
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи
Как это повлияет на котировки

Как сообщало агентство Bloomberg, Россия может резко сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, если ЕС и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо. Впрочем, Дмитрий Гусев считает, что производство на 2–3 млн баррелей РФ способна снизить без существенных последствий и массовой консервации скважин, а в доходе также значительно не потеряет, так как выпадающие объемы поставок будут компенсированы ростом цены нефти.

Главный вопрос в связи с новыми санкциями ЕС возникает относительно того, какие страны могут присоединиться к этой инициативе, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее Китай и Индия (основные потребители российской нефти в Азии) выступали против введения потолка цен на сырье из РФ, поскольку это дестабилизирует рынок и приведет к росту цен, напомнил эксперт. Также эти страны не входят в «Большую семерку» и изначально такие новшества их не касались, добавил он.

«Известия» направили запросы в посольства Китая и Индии.

Перспективы и ответ

Новые санкции включают также запрет на импорт ряда товаров из России на сумму €7 млрд, например, стальную продукцию. В металлургических компаниях пока не стали комментировать новые ограничения. Санкции также коснутся запрета европейским криптовалютным сервисам вести дела с гражданами РФ. Соблюсти это требование способны только те организации, которые проводят идентификацию клиента, в частности, это централизованные криптобиржи, отметил сотрудник одной из криптовалютных компаний.

По всей видимости, вскоре россияне смогут приобрести криптовалюту на P2P-площадках, и то не на всех, и через анонимные обменные сервисы, где курсы не столь благоприятные, — считает он.

Упор в потолок_4
Логотип биткоина
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Карты, деньги и зарядник: в России скупают криптокошельки и аккумуляторы
Но интерес к ним вспыхнул ненадолго, считают специалисты

По словам собеседника «Известий», россияне уже начали выводить свою криптовалюту с бирж. При этом единственный надежный способ сохранить ее — перевод на аппаратный («холодный») кошелек, утверждает собеседник «Известий». Между тем переток средств на «холодные» кошельки сейчас — мировой тренд, который новые санкции только подхлестнут, полагает он.

Новые ограничения коснулись также запрета на IT-консалтинг, юридические и инженерные услуги для российских организаций. Но российский технологический рынок и на уровне интеграторов, и на уровне заказчиков уже давно самостоятелен и не зависит от «дельных» советов, санкций, ограничений и поучений, уверена директор департамента корпоративных информационных систем ALP Group Светлана Гацакова.

— Все уроки выучены, и мы ушли дальше: консалтинг, проектирование, разработку наши интеграторы годами делают сами и лучше. Более того, именно эти компетенции — наш экспортный товар. Чем сложнее задача, тем круче результат, — отметила эксперт. — Ограничения по «железу» значимы, но преодолимы; по софту — не важны вообще, поскольку отечественные платформы дают фору, квалификация российских инженеров и разработчиков известна во всем мире.

«Известия» направили запросы в Минэнерго, Минпромторг и Минэкономразвития.

Упор в потолок_5
Готовая продукция в цехе покрытий металла
Фото: РИА Новости/Александр Коркка
Пробить эталон: когда у РФ получится создать свой маркерный сорт нефти
И что даст бизнесу наличие национального бенчмарка

В целом ответ РФ на санкции Евросоюза может быть беспрецедентным: например, запрет на поставку российских нефти и газа ряду стран и участникам рынка, значительное расширение линейки товаров для экспорта только за рубли, отметил Владислав Антонов. Дефицит предложения газа и нефти в ЕС продолжит давить на экономку стран Западной Европы, ослабляя социальную стабильность и конкурентоспособность реального сектора экономики, добавил он.

Также для России в нынешних условиях возможна переориентация продаж сырья на Восток (в Китай, Индию, другие страны АТР), их рынки в долгосрочной перспективе гораздо привлекательнее западных, отметил генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигмадулин.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ в случае введения потолка цен на нефть и газ не будет поставлять сырье в страны, которые примут такое решение. По словам главы государства, Россия перенаправит торговые потоки надежным партнерам.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022