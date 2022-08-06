Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций

Несмотря на европейское эмбарго на уголь, золото, цемент, древесину, сталь и водку из России, торговый оборот РФ с Германией растет, заявил обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн. По его словам, российский президент не прислушался к «сигналу», который в виде санкций отправили западные страны. Напротив, наметился рост торговли. Как это получилось и есть ли потенциал для дальнейшего роста сотрудничества в ближайшее время — в материале «Известий».

Давили на газ

Рост товарооборота прежде всего объясняется ростом цен на газ. Только за июнь 2022 года Германия перечислила в пользу России € 3,5 млрд за газ. Это выше прошлогоднего июньского показателя на 39%, а относительно прошлого месяца — на 5%.

Олаф Герсеманн подсчитал, что доходы России от экспорта газа только в Германию покрывают большую часть расходов на спецоперацию. И, несмотря на падение импорта из России на 30%, цели санкций не достигнуты.

европейцы признали неэффективность санкций Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

«Всё получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — пишет он.

Немецкая экономика после введения антироссийских санкций столкнулась с вызовами. Цены на энергоресурсы подскочили, как и инфляция. Это негативно отразилось прежде всего на промышленности Германии.

Тенденция на снижение

Официальные оперативные данные об объемах внешней торговли с другими странами в России сейчас не публикуются. Но косвенные данные подтверждают: действительно, в первом полугодии 2022 года, несмотря на физическое сокращение российского экспорта в ЕС, его стоимостные объемы увеличились за счет роста мировых цен на энергоресурсы , утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

европейцы признали неэффективность санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Опубликованные ЦБ РФ оценки платежного баланса показывают, что в стоимостном выражении экспорт товаров и услуг во II квартале 2022 года увеличился на 20% (г/г), в то время как импорт сократился на 22% (г/г), а в целом за первое полугодие 2022 года в России сложился рекордный профицит счета текущих операций ($138,5 млрд против $39,7 млрд в первом полугодии 2021 года). Это создало основу для значительного укрепления курса рубля и увеличения доходов федерального бюджета РФ (по данным Минфина, нефтегазовые доходы в первой половине текущего года увеличились на 69% (г/г).

Однако, по мнению аналитика, такая ситуация не продлится вечно.

— Во-первых, нарастающее сокращение экспорта «Газпрома» (в июле он был уже на 58% ниже, чем годом ранее, из-за снижения прокачки газа по «Северному потоку – 1» до 20% мощности) уже, по данным Минфина, отразилось в снижении нефтегазовых доходов бюджета в июле (до 770 млрд рублей по сравнению с 994 млрд рублей в июле 2021 года, или на 22,5% (г/г) — это первое снижение нефтегазовых доходов в годовом выражении в этом году. То есть рост цен уже не компенсирует снижение физических объемов поставок газа. К тому же мировые цены на нефть опустились до минимальных значений с февраля на опасениях стагнации или даже рецессии в мировой экономике, — объяснила она.

Во-вторых, говорит собеседница «Известий», санкции ЕС вступают в силу постепенно.

европейцы признали неэффективность санкций Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Так, запрет на импорт российского угля вступает в силу с августа, эмбарго на морские и часть трубопроводных поставок российской нефти — с декабря 2022 года, нефтепродуктов — с февраля 2023 года. По оценке европейских чиновников, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти, в то время как еще в прошлом году почти половина экспорта российской нефти приходилась на Европу, — говорит Ольга Беленькая. — При этом в декабре должен вступить в силу и запрет европейским компаниям страховать перевозки российской нефти в третьи страны, что может затруднить и перенаправление нефти в Азию. Страны G7 обсуждают корректировку этого механизма за счет введения потолка цены нефти, экспортируемой Россией, до минимальных значений, покрывающих себестоимость (Bloomberg назвал обсуждаемый диапазон 40–60 долл./барр.), но здесь пока много факторов неопределенности.

В целом уже во втором полугодии мы можем увидеть более низкие значения экспорта и нефтегазовых доходов бюджета РФ, чем в первом полугодии.

— А в 2023 году это может проявиться еще более отчетливо. Базовый прогноз ЦБ РФ предполагает, что российский экспорт товаров и услуг в 2022 году достигнет рекордных $593 млрд (против $550 млрд в 2021 году), но затем перейдет к сокращению — до $499 млрд в 2023 году и до $446 млрд в 2024 году , — заключает Ольга Беленькая.

Напугали себя

С Германией Россию связывают многолетние партнерские отношения — наверное, больше, чем с любой другой европейской страной, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— С немцами сложились перспективные связи, возводятся инфраструктурные проекты. Так, например, «Северный поток» и «Северный поток – 2». Несмотря на все препоны и отсрочки, страны получили добро на ввод в эксплуатацию и ввод поставок. То, что страна не отказалась от поставок газа, как это сделали некоторые европейские страны, говорит в первую очередь о приоритете собственных интересов над тенденциями, — добавляет аналитик.

европейцы признали неэффективность санкций Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По мнению эксперта, уголь не способен заменить газ в Европе: высокотехнологичные предприятия обречены на простой без сырья и доступной энергии.

— Да, из угля можно получить электроэнергию, но для любого немца, воспитанного на принципах бережливости и экологичности, возврат к углю — это кошмар. К тому же нефтехимия основана на переработке нефти и газа до высоких переделов, — отмечает эксперт. — Американский СПГ, который активно продвигают на европейские рынки, как альтернатива не годится хотя бы из-за цены: СПГ и газ из «трубы» при прочих равных неконкурентоспособны. Российский газ необходим для нормального функционирования Европы, и чем раньше это осознают власти ЕС, тем меньшими жертвами обойдется этот кризис и санкции, более страшные их инициаторам, чем адресатам. Так, о проблемах уже заявили в гигантском концерне BASF и других компаниях. А без той же российской стали и древесины в кризис неизбежно скатятся и предприятия других отраслей, — резюмирует Екатерина Косарева.

Подытожим зимой

Несмотря на фиксируемый рост в июле международной торговли между Россией и Германией, следует отметить, что до сих пор общий объем экспорта из Германии в текущем году на треть отстает от данных 2021 года, отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.