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«Транснефть» получила уведомление об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше
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Эксперт оценил последствия ЧП на нефтепроводе «Дружба» для Германии

Эксперт МГИМО Гулиев: ЧП на нефтепроводе «Дружба» может ударить по НПЗ в Германии
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Фото: REUTERS/JEDRZEJ WOJNAR/Agencja Wyborcza
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Последствия утечки на нефтепроводе «Дружба» могут ударить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Германии, рассказал «Известиям» 12 октября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, основатель Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Он уточнил, что ЧП произошло именно на северной нитке трубопровода, которая направлена через Польшу в Германию для обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий в стране.

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«Это, конечно, ударит по НПЗ в Германии. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что Германия, несмотря на то, что трубопроводные поставки российской нефти не находятся под эмбарго, ранее заявила, что с декабря приостановит или остановит импорт нефти из РФ. Поэтому, по планам Германии, с декабря они не должны получать нефть по трубопроводу «Дружба», — сказал он.

Эксперт отметил, что, с другой стороны, ФРГ рассчитывали на объемы поставок энергоресурса в октябре и ноябре.

При этом у Германии есть определенные резервы восполнить объемы, в случае, если трубопровод не будет отремонтирован до декабря.

«Сильного влияния на мировые цены на нефть это не окажет, могут быть краткосрочные скачки цен вверх — на 1–1,5%», — уточнил он.

Гулиев отметил, что работает вторая нитка нефтепровода, а также до Польши нефть продолжает прокачиваться.

По его словам, говорить о причинах утечки пока слишком рано. «Мы знаем, что польские власти не называют это саботажем, они называют это результатом случайных событий», — указал эксперт.

Ранее в этот день польская компания-оператор Pern сообщила, что накануне вечером на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена утечка. ЧП произошло на ветке трубопровода примерно в 70 км от Плоцка. На месте происшествия работают спасатели.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения». В то же время замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский рассказал журналистам, что причины ЧП пока неизвестны.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов уточнил, что российская компания получила уведомление от Pern. Поставка нефти в направлении Польши продолжается. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет, добавил он.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

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