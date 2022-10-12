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«Транснефть» получила уведомление об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше

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Фото: ТАСС/EPA/Barbara Ostrowska
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«Транснефть» получила уведомление от компании-операторе Pern об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше. Об этом 12 октября сообщил «Интерфаксу» вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

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«Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет», — заявил Андронов.

Прокачка нефти в направлении Польши, по его словам, пока продолжается.

Ранее в этот же день утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» на территории Польши — примерно в 70 км от Плоцка. Данный маршрут является основным в рамках поставок нефти в Германию.

Причины ЧП неизвестны.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В конце сентября утечка газа произошла сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

На текущий момент давление на газопроводах системы «Северный поток» стабилизировалось, утечка газа прекратилась.В настоящее время идет расследование инцидента.

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