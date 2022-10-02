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Утечка газа на «Северном потоке» прекратилась

Энергетическое агентство Дании сообщило, что утечка газа на «Северном потоке» прекратилась
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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Давление на газопроводе «Северный поток» стабилизировалось, утечка газа прекратилась. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщило Энергетическое агентство Дании.

Эксперты указали, что это свидетельствует о том, что нитки газопровода опустели.

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«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что сейчас на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Накануне сообщалось, что давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Власти Швеции, Дании и Германии полагают, что речь идет о диверсиях. Россия возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Специалисты указывают, что газопроводы были повреждены в результате целенаправленных взрывов.

В компании-операторе Nord Stream AG назвали аварию беспрецедентной, там также отметили, что сроки ремонта оценить невозможно. Отмечалось, что ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро.

Многие эксперты отметили выгоду США от аварий и напомнили об обещаниях американской администрации избавиться от трубопроводов в случае «вторжения» России на Украину.

В пятницу, 30 сентября по инициативе России состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за аварий на «Северных потоках». Как сообщил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты. Однако, по его словам, заседание не оставило никаких сомнений, что западные страны сделают всё для того, чтобы обвинить в диверсиях Россию и «замотать справедливое и беспристрастное расследование».

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток — 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

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