Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше

Утечка обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» на территории Польши, сообщила местная компания-оператор Pern. По ее данным, причины утечки пока неизвестны.

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — говорится в сообщении компании.

Данный маршрут является основным в рамках поставок нефти в Германию.

Ранее, 4 августа, «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Это произошло по причине невозможности российской стороны осуществить платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. Уточняется, что в это же время поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на «Северном потоке».