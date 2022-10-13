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Таблетки от жадности: как Норвегия решила нажиться на беде ЕС

Брюссель осудил сверхдоходы Осло и обвинил королевство в спекуляциях
Фото: Global Look Press/Michael Narten
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Польский премьер, а вслед за ним и руководство других стран Евросоюза обвинили Норвегию в попытках нажиться на экспорте энергоресурсов. В Брюсселе подсчитали, что в этом году Осло втрое увеличит доходы от таких поставок. Представители ЕС настаивают, чтобы власти королевства ввели предельные цены на нефть и газ. Однако в ответ скандинавское государство пеняет Евросоюзу, что он сам отказался оформлять долгосрочные контракты, когда Норвегия предлагала это сделать. Пойдет ли Осло на снижение доходов ради европейской солидарности — разбирались «Известия».

Не солидарностью единой

«Несмотря на то что Осло увеличивает экспорт в Европу, [Норвегия] сталкивается с резкой критикой со стороны континента, в том числе с обвинениями в том, что ее непредвиденные доходы от нефти и газа равносильны спекуляции на конфликте», — приводит газета The Washington Post слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает, что Норвегия извлекает личную выгоду из глобального энергетического кризиса.

Таблетки от жадности
Нефтяная платформа Норвегия
Фото: Global Look Press/Stefan Arendt
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Так, он назвал доходы Норвегии избыточно гигантскими, призвав поделиться частью прибыли с Киевом. Похожая критика в адрес Осло раздается и из Чехии. Прага обвинила скандинавскую страну в жадности из-за продажи газа по завышенным ценам. «В вопросах поставок газа Норвегия столкнулась с дилеммой, между солидарностью и жадностью выбрав, судя по всему, сверхдоходы», — сообщает чешский портал iDNES.

Журналисты подсчитали, что в этом году на экспорте газа Норвегия заработает в три раза больше, чем в прошлом. Так, чистая прибыль от продажи газа составит в Норвегии $94 млрд, что на $65 млрд больше, чем в 2021-м. Ранее издание The Economist сообщало, что Норвегия «незаслуженно наживается на энергетическом кризисе в Европе». В частности, отмечалось, что «доходы королевства от энергоносителей увеличились за последнее время в четыре раза».

Сложившейся ситуацией недовольны многие страны Европы, они не хотят покупать топливо по взвинченной цене. В Еврокомиссии стали обсуждать предельные цены для Норвегии. Однако Осло это проигнорировал. Хотя некоторые норвежские политики периодически выступают с заявлениями, что излишки денежных средств справедливо было бы направить в «фонд солидарности», но у официальных властей таких планов нет.

Таблетки от жадности
Доллары на газовой плите
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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— Речи о потолке цен на голубое топливо не идет, норвежские власти и компании обсуждают другие меры. Осло не может принять политическое решение о снижении стоимости газа. Один из вопросов, который обсуждался, касался того, чтобы большая часть торговли газом осуществлялась по долгосрочным контрактам, — заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

А министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд попенял Брюсселю его же политикой, отметив, что 20 лет назад, когда Осло предлагал оформить долгосрочные контракты, Европа сама это отклонила. Так что теперь норвежцы не собираются отказываться от рыночных цен на газ.

По задумке Варшавы

Еще недавно ЕС возлагал особые надежды на Норвегию в обеспечении своей энергетической безопасности. Считалось, что страна, формально не входящая в Евросоюз, но при этом являющаяся крупнейшим производителем углеводородов в Западной Европе и одним из крупнейших — электроэнергии, могла бы частично закрыть потребности континента. Но вместо этого норвежцы принялись извлекать максимум выгоды из сложившейся ситуации.

В Варшаве подсчитали сверхдоходы Осло еще в мае. При этом именно Польша призвала к полному эмбарго на российский газ, стремясь заменить его норвежским. В начале октября началась прокачка из Норвегии в Польщу по газопроводу Baltic Pipe, который проходит транзитом через Данию.

Таблетки от жадности
Не работающая энергетическая станция
Фото: Global Look Press/Stefan Arendt
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Польская энергетическая компания PGNiG планирует поставлять из Норвегии 6,5 млрд куб. м газа, а в 2024 году — 7,7 млрд куб. м. В Варшаве надеются, что с помощью скандинавского голубого топлива смогут не только обеспечить собственные потребности, но и превратиться в новый энергетический хаб Европы, продавая излишки.

Как пояснила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина, Baltic Pipe не сможет компенсировать поставки российского газа.

— Новый трубопровод будет выполнять ограниченные поставки из-за нехватки мощностей, ресурсов и отсутствия дополнительных месторождений, которые можно разрабатывать. Baltic Pipe особо ничего не решает в поставках газа для Европейского союза. В целом он играет роль для Варшавы, но и то довольно относительную, — пояснила эксперт.

Проблем и так хватает

Тем временем у самой Норвегии хватает и других проблем. С одной стороны, королевство получает сверхдоходы от нефти и газа, с другой — колоссальные потери несет норвежский Фонд будущих поколений, главный источник будущего благосостояния страны. Спад на мировых рынках ценных бумаг привел к потерям фонда в $180 млрд, а это превышает заработки страны от газа и нефти.

Таким образом, страна понесет финансовые убытки. К тому же цены на электроэнергию в самой Норвегии бьют рекорды, поэтому местные жители явно не оценили бы, если бы Осло в такой ситуации решил предоставить скидки не своим, а другим европейским потребителям.

Таблетки от жадности
Деньги воткнуты в розетку
Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

Происходящее сейчас — яркий пример солидарности в Евросоюзе. То есть того, что европейской солидарности нет и в помине. Это демонстрируют ситуации и с газом, и с масками во время пандемии коронавируса, и с вакциной во время кризиса, — отметил в беседе с «Известиями» профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

По мнению эксперта, Осло извлекает выгоду из сложившейся ситуации.

— Что касается высоких цен на энергоносители, то это рынок, здесь работают рыночные механизмы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на «Российской энергетической неделе», сказал: «Чей товар, того и правила». У Норвегии есть товар, а у остальной Европы нет, вот они и платят. Снижать стоимость Осло явно не будет. Так устроен рынок, — подытожил специалист.

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