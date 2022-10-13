Таблетки от жадности: как Норвегия решила нажиться на беде ЕС

Польский премьер, а вслед за ним и руководство других стран Евросоюза обвинили Норвегию в попытках нажиться на экспорте энергоресурсов. В Брюсселе подсчитали, что в этом году Осло втрое увеличит доходы от таких поставок. Представители ЕС настаивают, чтобы власти королевства ввели предельные цены на нефть и газ . Однако в ответ скандинавское государство пеняет Евросоюзу, что он сам отказался оформлять долгосрочные контракты, когда Норвегия предлагала это сделать. Пойдет ли Осло на снижение доходов ради европейской солидарности — разбирались «Известия».

Не солидарностью единой

«Несмотря на то что Осло увеличивает экспорт в Европу, [Норвегия] сталкивается с резкой критикой со стороны континента, в том числе с обвинениями в том, что ее непредвиденные доходы от нефти и газа равносильны спекуляции на конфликте », — приводит газета The Washington Post слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает, что Норвегия извлекает личную выгоду из глобального энергетического кризиса.

Таблетки от жадности Фото: Global Look Press/Stefan Arendt

Так, он назвал доходы Норвегии избыточно гигантскими, призвав поделиться частью прибыли с Киевом. Похожая критика в адрес Осло раздается и из Чехии. Прага обвинила скандинавскую страну в жадности из-за продажи газа по завышенным ценам . «В вопросах поставок газа Норвегия столкнулась с дилеммой, между солидарностью и жадностью выбрав, судя по всему, сверхдоходы», — сообщает чешский портал iDNES.

Журналисты подсчитали, что в этом году на экспорте газа Норвегия заработает в три раза больше, чем в прошлом . Так, чистая прибыль от продажи газа составит в Норвегии $94 млрд, что на $65 млрд больше, чем в 2021-м . Ранее издание The Economist сообщало, что Норвегия «незаслуженно наживается на энергетическом кризисе в Европе». В частности, отмечалось, что «доходы королевства от энергоносителей увеличились за последнее время в четыре раза».

Сложившейся ситуацией недовольны многие страны Европы, они не хотят покупать топливо по взвинченной цене. В Еврокомиссии стали обсуждать предельные цены для Норвегии. Однако Осло это проигнорировал. Хотя некоторые норвежские политики периодически выступают с заявлениями, что излишки денежных средств справедливо было бы направить в «фонд солидарности», но у официальных властей таких планов нет.

Таблетки от жадности Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Речи о потолке цен на голубое топливо не идет, норвежские власти и компании обсуждают другие меры. Осло не может принять политическое решение о снижении стоимости газа. Один из вопросов, который обсуждался, касался того, чтобы большая часть торговли газом осуществлялась по долгосрочным контрактам, — заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

А министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд попенял Брюсселю его же политикой, отметив, что 20 лет назад, когда Осло предлагал оформить долгосрочные контракты, Европа сама это отклонила . Так что теперь норвежцы не собираются отказываться от рыночных цен на газ.

По задумке Варшавы

Еще недавно ЕС возлагал особые надежды на Норвегию в обеспечении своей энергетической безопасности. Считалось, что страна, формально не входящая в Евросоюз, но при этом являющаяся крупнейшим производителем углеводородов в Западной Европе и одним из крупнейших — электроэнергии, могла бы частично закрыть потребности континента. Но вместо этого норвежцы принялись извлекать максимум выгоды из сложившейся ситуации.

В Варшаве подсчитали сверхдоходы Осло еще в мае. При этом именно Польша призвала к полному эмбарго на российский газ, стремясь заменить его норвежским. В начале октября началась прокачка из Норвегии в Польщу по газопроводу Baltic Pipe, который проходит транзитом через Данию.

Таблетки от жадности Фото: Global Look Press/Stefan Arendt

Польская энергетическая компания PGNiG планирует поставлять из Норвегии 6,5 млрд куб. м газа, а в 2024 году — 7,7 млрд куб. м. В Варшаве надеются, что с помощью скандинавского голубого топлива смогут не только обеспечить собственные потребности, но и превратиться в новый энергетический хаб Европы , продавая излишки.

Как пояснила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина, Baltic Pipe не сможет компенсировать поставки российского газа.

— Новый трубопровод будет выполнять ограниченные поставки из-за нехватки мощностей, ресурсов и отсутствия дополнительных месторождений, которые можно разрабатывать. Baltic Pipe особо ничего не решает в поставках газа для Европейского союза. В целом он играет роль для Варшавы, но и то довольно относительную, — пояснила эксперт.

Проблем и так хватает

Тем временем у самой Норвегии хватает и других проблем. С одной стороны, королевство получает сверхдоходы от нефти и газа, с другой — колоссальные потери несет норвежский Фонд будущих поколений, главный источник будущего благосостояния страны. Спад на мировых рынках ценных бумаг привел к потерям фонда в $180 млрд, а это превышает заработки страны от газа и нефти.

Таким образом, страна понесет финансовые убытки . К тому же цены на электроэнергию в самой Норвегии бьют рекорды, поэтому местные жители явно не оценили бы, если бы Осло в такой ситуации решил предоставить скидки не своим, а другим европейским потребителям.

Таблетки от жадности Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

— Происходящее сейчас — яркий пример солидарности в Евросоюзе. То есть того, что европейской солидарности нет и в помине. Это демонстрируют ситуации и с газом, и с масками во время пандемии коронавируса, и с вакциной во время кризиса, — отметил в беседе с «Известиями» профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

По мнению эксперта, Осло извлекает выгоду из сложившейся ситуации.