Союзная сила: как ЕАЭС обогнал Европу по промышленному производству

Развитие реального сектора экономики, рост эффективности интеграции, а также успехи ЕАЭС в преодолении санкций и турбулентности на мировых рынках. Эти темы стали ключевыми на последнем в этом году заседании Евразийского межправительственного совета , которое прошло 21 октября в Ереване. Российский премьер Михаил Мишустин, в частности, сообщил, что за прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг исторического максимума за все время существования объединения, превысив $73 млрд . При этом он добавил: российский рубль в 2021-м использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС.

Окно возможностей

Делегации участников ЕАЭС начали прибывать в Ереван еще в четверг . На важность и ожидаемость мероприятия указывали развешанные по городу флаги стран, а также большое число полицейских на улицах. Как отмечали местные жители: впервые за долгое время в городе появились серьезные пробки. При этом 2 0 октября главы делегаций провели заседание в узком составе , однако, что именно обсуждали политики осталось за закрытыми дверями. Лишь премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил: несмотря на сложную геополитическую ситуацию, союз должен продемонстрировать свое главное предназначение — улучшение качества жизни граждан.

Справка «Известий» Евразийский межправительственный совет — один из органов ЕАЭС, в который входят главы кабминов государств–членов. Его главная задача — обеспечение реализации и контроля за исполнением договоров, принятых по линии ЕАЭС. Решения и распоряжения межправительственного совета принимаются консенсусом. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Последнее прошло 25-26 августа в Чолпон-Ате.





21 октября прошло заседание в расширенном составе , которое продемонстрировало: участников волнуют вопросы, связанные с санкционным давлением на Россию.

Союзная сила Заседание межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Фото: ТАСС/Александр Астафьев



— Несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку , углубляя сотрудничество между нашими странами,— открыл заседание совета на правах принимающей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, в условиях новых вызовов можно отметить наличие позитивных тенденций во взаимной торговле: в процессе становления ЕАЭС удалось добиться серьезных успехов — создан общий рынок, заметно повысились все показатели. Он заметил, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС с января по август достиг $2,8 млрд, увеличившись в сравнении с тем же периодом прошлого года на 74%. При этом экспорт из Армении вырос в два раза, а импорт — на 58%, констатировал политик.



— С учетом нынешних непростых условий внешнеэкономической деятельности, а также одностороннего санкционного давления на наших стратегических партнеров по союзу, экономики стран ЕАЭС переживают серьезные изменения. Но хочу подчеркнуть, что антикризисные и стабизационные меры, принятые как национальном, так и на уровне союза, демонстрируют свою эффективность, и это подтверждается реальными цифрами , — добавил его киргизский коллега Акылбек Жапаров.



По его словам, ЕАЭС смог избежать спада ВВП, который сохранился на уровне 2021-го . При этом Акылбек Жапаров предложил задуматься о жестких мерах по борьбе с барьерами в торговле между странами объединения.

— На протяжении последних шести лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств–членов ЕАЭС, но, к сожалению, следует признать, что число препятствий не снижается, — подчеркнул он.

Союзная сила Фото: РИА Новости/Михаил Голенков



О готовности сообща противостоять мировой нестабильности заявил на заседании совета и глава белорусского правительства Роман Головченко.



— Как мы все видим, 2022 год проходит в условиях масштабных геополитических событий, которые влияют на наше сотрудничество в условиях союза. К счастью и неудовольствию наших недругов это влияние идет не по их сценарию, — сказал политик, отметив актуальность развития экономической интеграции.



Он обратил внимание на цифры, о которых ранее говорил Михаил Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Промышленное производство в ЕАЭС за 10 лет выросло на 20% — это выше, чем в Европе, где рост составил всего 10% . Кроме того, уровень безработицы в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже не только европейских, но и в целом мировых показателей за этот период.



— Спровоцированная определенными силами турбулентность должна рассматриваться исключительно как окно возможностей . Ведь рано или поздно кризис и рецессия мировой экономики завершится,— подытожил глава белорусской делегации.

Повысить качество жизни

Серьезное внимание на заседании межправсовета было приковано к выступлению Михаила Мишустина не только потому, что Россия — ключевой участник ЕАЭС, но и еще по одной причине — после завершения председательства Киргизии эстафета в 2023 году перейдет именно РФ .

Союзная сила Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи глав делегаций межправительственного совета стран ЕАЭС Фото: ТАСС/Александр Астафьев



— На консенсусной основе, с уважением ко всем точкам зрения государств–членов ЕАЭС мы вместе продолжаем выстраивать гармоничную систему сотрудничества во всех сферах деятельности союза с тем, чтобы, в первую очередь, обеспечить повышение качества жизни наших граждан и создать максимально комфортную деловую среду, — отметил Михаил Мишустин.



По его словам, динамика товарооборота государств ЕАЭС отражает позитивный эффект интеграционных процессов.



— За прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за все время существования нашего объединения. Он превысил $73 млрд . Физический объем взаимных поставок вырос на 11%, — уточнил премьер.



При этом он добавил: именно рубль стал основной валютой расчетов и использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС .



— Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления, политического шантажа неприемлем для современных международных отношений. Но мы отдаем себе отчет, что такая политика не поменяется в одночасье, и должны готовить решения на стратегическую перспективу, — заметил он.



В этой связи, по его мнению, необходимо нарастить взаимодействие во всех областях — от экономики и торговли до технологий промышленного производства, инноваций, гуманитарной сферы. Одной из ключевых задач остается углубление промышленной кооперации, а также запуск совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях.

Союзная сила Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов