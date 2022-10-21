Союзная сила: как ЕАЭС обогнал Европу по промышленному производству
Развитие реального сектора экономики, рост эффективности интеграции, а также успехи ЕАЭС в преодолении санкций и турбулентности на мировых рынках. Эти темы стали ключевыми на последнем в этом году заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 21 октября в Ереване. Российский премьер Михаил Мишустин, в частности, сообщил, что за прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг исторического максимума за все время существования объединения, превысив $73 млрд. При этом он добавил: российский рубль в 2021-м использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС.
Окно возможностей
Делегации участников ЕАЭС начали прибывать в Ереван еще в четверг. На важность и ожидаемость мероприятия указывали развешанные по городу флаги стран, а также большое число полицейских на улицах. Как отмечали местные жители: впервые за долгое время в городе появились серьезные пробки. При этом 20 октября главы делегаций провели заседание в узком составе, однако, что именно обсуждали политики осталось за закрытыми дверями. Лишь премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил: несмотря на сложную геополитическую ситуацию, союз должен продемонстрировать свое главное предназначение — улучшение качества жизни граждан.
21 октября прошло заседание в расширенном составе, которое продемонстрировало: участников волнуют вопросы, связанные с санкционным давлением на Россию.
Заседание межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
— Несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя сотрудничество между нашими странами,— открыл заседание совета на правах принимающей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, в условиях новых вызовов можно отметить наличие позитивных тенденций во взаимной торговле: в процессе становления ЕАЭС удалось добиться серьезных успехов — создан общий рынок, заметно повысились все показатели. Он заметил, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС с января по август достиг $2,8 млрд, увеличившись в сравнении с тем же периодом прошлого года на 74%. При этом экспорт из Армении вырос в два раза, а импорт — на 58%, констатировал политик.
— С учетом нынешних непростых условий внешнеэкономической деятельности, а также одностороннего санкционного давления на наших стратегических партнеров по союзу, экономики стран ЕАЭС переживают серьезные изменения. Но хочу подчеркнуть, что антикризисные и стабизационные меры, принятые как национальном, так и на уровне союза, демонстрируют свою эффективность, и это подтверждается реальными цифрами, — добавил его киргизский коллега Акылбек Жапаров.
По его словам, ЕАЭС смог избежать спада ВВП, который сохранился на уровне 2021-го. При этом Акылбек Жапаров предложил задуматься о жестких мерах по борьбе с барьерами в торговле между странами объединения.
— На протяжении последних шести лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств–членов ЕАЭС, но, к сожалению, следует признать, что число препятствий не снижается, — подчеркнул он.
О готовности сообща противостоять мировой нестабильности заявил на заседании совета и глава белорусского правительства Роман Головченко.
— Как мы все видим, 2022 год проходит в условиях масштабных геополитических событий, которые влияют на наше сотрудничество в условиях союза. К счастью и неудовольствию наших недругов это влияние идет не по их сценарию, — сказал политик, отметив актуальность развития экономической интеграции.
Он обратил внимание на цифры, о которых ранее говорил Михаил Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Промышленное производство в ЕАЭС за 10 лет выросло на 20% — это выше, чем в Европе, где рост составил всего 10%. Кроме того, уровень безработицы в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже не только европейских, но и в целом мировых показателей за этот период.
— Спровоцированная определенными силами турбулентность должна рассматриваться исключительно как окно возможностей. Ведь рано или поздно кризис и рецессия мировой экономики завершится,— подытожил глава белорусской делегации.
Повысить качество жизни
Серьезное внимание на заседании межправсовета было приковано к выступлению Михаила Мишустина не только потому, что Россия — ключевой участник ЕАЭС, но и еще по одной причине — после завершения председательства Киргизии эстафета в 2023 году перейдет именно РФ.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи глав делегаций межправительственного совета стран ЕАЭС
— На консенсусной основе, с уважением ко всем точкам зрения государств–членов ЕАЭС мы вместе продолжаем выстраивать гармоничную систему сотрудничества во всех сферах деятельности союза с тем, чтобы, в первую очередь, обеспечить повышение качества жизни наших граждан и создать максимально комфортную деловую среду, — отметил Михаил Мишустин.
По его словам, динамика товарооборота государств ЕАЭС отражает позитивный эффект интеграционных процессов.
— За прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за все время существования нашего объединения. Он превысил $73 млрд. Физический объем взаимных поставок вырос на 11%, — уточнил премьер.
При этом он добавил: именно рубль стал основной валютой расчетов и использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС.
— Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления, политического шантажа неприемлем для современных международных отношений. Но мы отдаем себе отчет, что такая политика не поменяется в одночасье, и должны готовить решения на стратегическую перспективу, — заметил он.
В этой связи, по его мнению, необходимо нарастить взаимодействие во всех областях — от экономики и торговли до технологий промышленного производства, инноваций, гуманитарной сферы. Одной из ключевых задач остается углубление промышленной кооперации, а также запуск совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях.
— Считаем крайне важным, чтобы в каждом кооперационном проекте обязательно участвовало как минимум три государства «пятерки». Такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом, — считает российский премьер.
На заседании также затрагивалась цифровая повестка — в частности, перспективы развития и совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС, разработка единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами. Кроме того, был рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
— Экономические связи между участниками ЕАЭС сформировались еще в годы СССР, при этом вход по линии ЕАЭС на большой российский рынок является ценной возможностью для меньших государств. Также союз позволяет гораздо эффективнее использовать логистические цепочки и таможенные льготы, — пояснил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.
По его словам, все это делает пребывание в ЕАЭС для его нынешних участников привлекательным, в результате чего они заинтересованы в дальнейшем развитии объединения. Впрочем, глава Политической экспертной группы Константин Калачев предупредил: для большинства стран–членов ЕЭАС главными экспортными товарами остаются природные ресурсы или продукция их первичной переработки. Это означает, что для них более интересен рынок третьих стран в силу идентичности этой группы товаров и величины спроса на природные ресурсы в странах Евросоюза и КНР.