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Союзная сила: как ЕАЭС обогнал Европу по промышленному производству

Товарооборот между странами объединения в 2021-м достиг максимума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Развитие реального сектора экономики, рост эффективности интеграции, а также успехи ЕАЭС в преодолении санкций и турбулентности на мировых рынках. Эти темы стали ключевыми на последнем в этом году заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 21 октября в Ереване. Российский премьер Михаил Мишустин, в частности, сообщил, что за прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг исторического максимума за все время существования объединения, превысив $73 млрд. При этом он добавил: российский рубль в 2021-м использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС.

Окно возможностей

Делегации участников ЕАЭС начали прибывать в Ереван еще в четверг. На важность и ожидаемость мероприятия указывали развешанные по городу флаги стран, а также большое число полицейских на улицах. Как отмечали местные жители: впервые за долгое время в городе появились серьезные пробки. При этом 20 октября главы делегаций провели заседание в узком составе, однако, что именно обсуждали политики осталось за закрытыми дверями. Лишь премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров заявил: несмотря на сложную геополитическую ситуацию, союз должен продемонстрировать свое главное предназначение — улучшение качества жизни граждан.

Справка «Известий»

Евразийский межправительственный совет — один из органов ЕАЭС, в который входят главы кабминов государств–членов. Его главная задача — обеспечение реализации и контроля за исполнением договоров, принятых по линии ЕАЭС. Решения и распоряжения межправительственного совета принимаются консенсусом. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Последнее прошло 25-26 августа в Чолпон-Ате.



21 октября прошло заседание в расширенном составе, которое продемонстрировало: участников волнуют вопросы, связанные с санкционным давлением на Россию.

Союзная сила
Заседание межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Заседание межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Фото: ТАСС/Александр Астафьев


Несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя сотрудничество между нашими странами,— открыл заседание совета на правах принимающей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в условиях новых вызовов можно отметить наличие позитивных тенденций во взаимной торговле: в процессе становления ЕАЭС удалось добиться серьезных успехов — создан общий рынок, заметно повысились все показатели. Он заметил, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС с января по август достиг $2,8 млрд, увеличившись в сравнении с тем же периодом прошлого года на 74%. При этом экспорт из Армении вырос в два раза, а импорт — на 58%, констатировал политик.

— С учетом нынешних непростых условий внешнеэкономической деятельности, а также одностороннего санкционного давления на наших стратегических партнеров по союзу, экономики стран ЕАЭС переживают серьезные изменения. Но хочу подчеркнуть, что антикризисные и стабизационные меры, принятые как национальном, так и на уровне союза, демонстрируют свою эффективность, и это подтверждается реальными цифрами, — добавил его киргизский коллега Акылбек Жапаров.

По его словам, ЕАЭС смог избежать спада ВВП, который сохранился на уровне 2021-го. При этом Акылбек Жапаров предложил задуматься о жестких мерах по борьбе с барьерами в торговле между странами объединения.

— На протяжении последних шести лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств–членов ЕАЭС, но, к сожалению, следует признать, что число препятствий не снижается, — подчеркнул он.

Союзная сила
вагоны
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков


О готовности сообща противостоять мировой нестабильности заявил на заседании совета и глава белорусского правительства Роман Головченко.

— Как мы все видим, 2022 год проходит в условиях масштабных геополитических событий, которые влияют на наше сотрудничество в условиях союза. К счастью и неудовольствию наших недругов это влияние идет не по их сценарию, — сказал политик, отметив актуальность развития экономической интеграции.

Он обратил внимание на цифры, о которых ранее говорил Михаил Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Промышленное производство в ЕАЭС за 10 лет выросло на 20% — это выше, чем в Европе, где рост составил всего 10%. Кроме того, уровень безработицы в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже не только европейских, но и в целом мировых показателей за этот период.

Спровоцированная определенными силами турбулентность должна рассматриваться исключительно как окно возможностей. Ведь рано или поздно кризис и рецессия мировой экономики завершится,— подытожил глава белорусской делегации.

Повысить качество жизни

Серьезное внимание на заседании межправсовета было приковано к выступлению Михаила Мишустина не только потому, что Россия — ключевой участник ЕАЭС, но и еще по одной причине — после завершения председательства Киргизии эстафета в 2023 году перейдет именно РФ.

Союзная сила
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи глав делегаций межправительственного совета стран ЕАЭС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи глав делегаций межправительственного совета стран ЕАЭС

Фото: ТАСС/Александр Астафьев


— На консенсусной основе, с уважением ко всем точкам зрения государств–членов ЕАЭС мы вместе продолжаем выстраивать гармоничную систему сотрудничества во всех сферах деятельности союза с тем, чтобы, в первую очередь, обеспечить повышение качества жизни наших граждан и создать максимально комфортную деловую среду, — отметил Михаил Мишустин.

По его словам, динамика товарооборота государств ЕАЭС отражает позитивный эффект интеграционных процессов.

За прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за все время существования нашего объединения. Он превысил $73 млрд. Физический объем взаимных поставок вырос на 11%, — уточнил премьер.

При этом он добавил: именно рубль стал основной валютой расчетов и использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС.

— Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления, политического шантажа неприемлем для современных международных отношений. Но мы отдаем себе отчет, что такая политика не поменяется в одночасье, и должны готовить решения на стратегическую перспективу, — заметил он.

В этой связи, по его мнению, необходимо нарастить взаимодействие во всех областях — от экономики и торговли до технологий промышленного производства, инноваций, гуманитарной сферы. Одной из ключевых задач остается углубление промышленной кооперации, а также запуск совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях.

Союзная сила
чипы
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов


Считаем крайне важным, чтобы в каждом кооперационном проекте обязательно участвовало как минимум три государства «пятерки». Такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом, — считает российский премьер.

На заседании также затрагивалась цифровая повестка — в частности, перспективы развития и совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС, разработка единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами. Кроме того, был рассмотрен ход подготовки соглашений по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

— Экономические связи между участниками ЕАЭС сформировались еще в годы СССР, при этом вход по линии ЕАЭС на большой российский рынок является ценной возможностью для меньших государств. Также союз позволяет гораздо эффективнее использовать логистические цепочки и таможенные льготы, — пояснил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

По его словам, все это делает пребывание в ЕАЭС для его нынешних участников привлекательным, в результате чего они заинтересованы в дальнейшем развитии объединения. Впрочем, глава Политической экспертной группы Константин Калачев предупредил: для большинства стран–членов ЕЭАС главными экспортными товарами остаются природные ресурсы или продукция их первичной переработки. Это означает, что для них более интересен рынок третьих стран в силу идентичности этой группы товаров и величины спроса на природные ресурсы в странах Евросоюза и КНР.

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