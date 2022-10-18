От посторонних газ: Эстония добивает собственную энергетику

Плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ), через который Эстония будет снабжаться газом, нынешней зимой отправится к строящемуся причалу в Финляндии. Об этом сообщила министр экономики страны Рийна Сиккут. Таким образом, инфраструктура для СПГ-терминала, которую эстонские строители с весны напряженно строили в гавани Палдиски, оказалась ненужной. Кроме того, власти Евросоюза добились от правительства Эстонии согласия на отказ от сланцевой энергетики — единственного ресурса, который мог бы обеспечить государству хоть какую-то гарантию безопасности перед лицом мирового энергетического кризиса. Подробности — в материале «Известий».

Сдача терминала

После того как минувшей весной Эстония по политическим причинам отказалась от российского голубого топлива, жителям страны неоднократно обещали, что без газа они не останутся. Было объявлено, что Эстония и Финляндия заведут совместный терминал СПГ, а топливо будет доставляться морем. Ошвартовать терминал предполагалось в эстонском порту Палдиски. С весны там закипела напряженная работа — по заказу государства компании Alexela и Infortar начали строить причал со всей обслуживающей инфраструктурой, необходимой для терминала, а также трубопровод, посредством которого будет осуществляться подача газа.

Строители обещали, что уже в декабре терминал сможет начать газоснабжение Эстонии. Но на днях выяснилось, что силы затрачены впустую. Министр экономики страны Рийна Сиккут объявила, что этот терминал ошвартуется не в эстонском Палдиски, а в финском Инкоо.

По словам Сиккут, еще во время вступления в должность в июле, ей уже было ясно, что совместный плавучий СПГ-терминал отправится именно в Финляндию. О его создании две страны договорились минувшей весной.

От посторонних газ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ведь все взрослые люди — и понимают, что весенняя договоренность касалась того, что кто первый успеет, к причалу того государства на зиму и пойдет этот терминал . Вопрос в том, как мы можем решить проблему в свете этой договоренности, чтобы безопасность газоснабжения обеих стран была гарантирована», — сказала Сиккут.

Недоумение по этому поводу выразили в первую очередь представители компаний, спешно строившие причал в Палдиски.

«С весны до сегодняшнего дня нас уверяли, что, если мы подготовим причал к сроку, плавучий терминал направится в Палдиски. До сих пор все наши усилия были основаны на этом», — сказал исполнительный директор Infortar Мартти Талгре.

В ответ власти заявили, что Финляндии надо помогать, потому что она находится в более трудной ситуации, чем Эстония.

« Финляндия находится в самом плачевном положении. После того как российский трубопроводный газ был отключен, всё их газоснабжение зависит только от пропускной способности Balticconnector. К счастью, Эстония в гораздо лучшем положении: с одной стороны у нас Balticconnector с Финляндией, а с другой — латвийское хранилище природного газа и литовский терминал. А у Литвы, в свою очередь, есть соединение с Польшей», — отметил вице-канцлер Минэкономики Тимо Татар.

Доводы убедили не всех: представители эстонской общественности недовольны тем, что власти не отстаивают интересы страны и из-за этого ей придется довольствоваться излишками от других государств.

«Решение особенно болезненно еще и потому, что эстонский частный сектор уже несколько месяцев работает над тем, чтобы причал и соединения трубопровода были завершены в Эстонии раньше, чем в Финляндии. Им удалось выполнить свое обещание, но плавучий терминал всё равно направляется в Финляндию », — отметил член коалиционной партии «Отечество», глава финансовой комиссии эстонского парламента Айвар Кокк.

Верить ли в бескорыстие финнов

Возмущаются и другие статусные политики. «Заручившись обещаниями государства и зная, что судно прибудет в Эстонию, предприятия инвестировали миллионы евро в строительство в Палдиски отгрузочного причала для СПГ-терминала. Неизбежно возникает вопрос: готово ли государство компенсировать расходы, достигающие десятков миллионов евро, и какое влияние эта путаница окажет на государственный бюджет? » — сетует глава парламентской спецкомиссии по контролю над государственным бюджетом Тынис Мельдер.

Оппозиция занялась подготовкой вотума недоверия Сиккут. Авторы петиции считают, что в результате ее действий произошла растрата денег налогоплательщиков и умышленное введение предпринимателей в заблуждение. Фракция Центристской партии считает, что министры правительства должны выполнять свои обязанности честно, прозрачно, в интересах государства и в соответствии с законами республики. Отставки Сиккут также потребовали и члены фракции Консервативной народной партии (EKRE).

От посторонних газ Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Власти обещают, что Эстония получит приоритетное право пользования терминалом — даже если он будет стоять у финского берега. Но государственный департамент конкуренции сообщил, что преимущественное право для эстонских компаний противоречит правилам Евросоюза. Глава этого департамента Эвелин Пярн-Леэ сообщила: «В принципе любое предпочтение или ограничение рынка не согласуются с правилами ЕС. Но нельзя сказать, что это невозможно. Могут быть особые интересы, которые надо защищать. Например, как Литва защищает права своих потребителей».

Речь идет об СПГ-терминале в Клайпеде, который обладает эксклюзивным правом продавать газ только избранным потребителям — в основном литовским. По словам вице-канцлера минэкономики Тимо Татара, такое же право должен получить и финский терминал. «Мы уже наблюдали в Евросоюзе, что государства в условиях кризиса придумывают исключения из правил. Мы считаем, что обоснованно сделать так и в Эстонии », — отметил Татар.

Многие эстонцы сомневаются, что финны будут заботиться о проблемах и нуждах другого государства. Однако, по словам Татара, Эстония и Финляндия достигли по этому вопросу политического соглашения — газ с терминала в Инкоо будет распределяться только между этими двумя странами. Премьер-министр Кая Каллас заверила, что стране хватит газа на предстоящую зиму. По ее словам, плавучий терминал может хранить в себе запас газа, в 10 раз превышающий потребности Эстонии и в три раза — потребности Финляндии. Цену этим обещаниям должна показать приближающаяся зима, но беспокойства населения они не сняли.

Сланцевая энергетика не нужна

На днях страну посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с эстонским премьером Каей Каллас (Партия реформ) она побывала в Нарве — центре региона Ида-Вирумаа, где идет разработка горючих сланцев. Именно сланцевую промышленность сейчас называют единственным настоящим резервом Эстонии, способным помочь ей выстоять перед лицом охватившего страну энергетического кризиса. Минувшей весной власти объявили об открытии трех новых сланцевых шахт — «Эстония-2», «Оанду» и «Уус-Кивиыли». Помимо строительства планировалось провести подземные разработки в карьере под Нарвой. Кроме того, государственные муниципалитеты заявили о готовности начать применять вместо газа сланцевый мазут — горючий продукт, получаемый при выработке сланцев.

Но вдруг Каллас и фон дер Ляйен заявили в Нарве, что Эстония договорилась с ЕС об отказе от «грязной» сланцевой энергетики ввиду ее «неэкологичности». В качестве компенсации государство получит небольшую сумму в € 354 млн. Помимо углубления энергетического кризиса это грозит стране ростом безработицы. Своих мест лишатся не только те, кто непосредственно вкалывает на шахтах, но и представители сопутствующих отраслей, завязанных на сланцевую энергетику. Всего потенциальных безработных может набраться от 6 тыс. до 20 тыс. человек — до 40% всех трудоустроенных жителей Ида-Вирумаа. По словам экспертов, если сократить число занятых в сланцевом секторе людей хотя бы на тысячу, это будет означать потерю еще дополнительных 4 тыс. рабочих мест, косвенно связанных со сланцевой промышленностью.

Кроме того, Ида-Вирумаа — русскоязычный регион. Государство обещает устроить для населения курсы переквалификации. Но обеспечат ли людям возможность переобучения на родном языке, неизвестно. Сейчас, напротив, эстонское государство борется с русским языком на всех уровнях, вытесняя его и из образования, и из официального общения.

От посторонних газ Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас осматривают эстонско-российскую границу в Нарве Фото: REUTERS/Janis Laizans

Политолог, уроженец Эстонии Максим Рева сказал «Известиям», что решения властей этой страны в сфере энергетики обусловлены полной зависимостью от Брюсселя.

— У премьер-министра Каи Каллас мозги работают не по-эстонски, а по-брюссельски — и она, видимо, мечтает повторить карьеру своего папы Сийма, долгие годы занимавшего пост вице-президента Еврокомиссии. Сланцевая энергетика — это было стратегическое преимущество Эстонии перед соседними странами, дававшее ей возможности подлинной энергетической независимости. Если бы Эстония продолжала ее развивать, то ей не нужен был бы и СПГ-терминал, который, впрочем, «сдали» финнам — видимо, тоже по требованию Еврокомиссии, — замечает эксперт.

По его словам, нападки на сланцевую промышленность в Эстонии начались еще несколько лет назад, когда ее пытались заменить зеленой энергетикой.