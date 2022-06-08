Они кусаются: жители Прибалтики столкнулись с рекордной дороговизной

На Литву, Латвию и Эстонию обрушился очередной кризис. Экстремально дорожает буквально всё — от продуктов до отопления. Основной причиной эксперты называют отказ от российского газа и других ранее импортировавшихся из РФ товаров. Правящая элита уверяет прибалтов, что такова «цена независимости от России», рядовые граждане пребывают в шоке. Подробности — в материале «Известий».

Топить щепой

На днях в Союзе самоуправлений Латвии предупредили, что в стране продолжат расти цены на отопление. По данным организации, в отдельных областях наблюдается пятикратный рост тарифов. Целевая поддержка оказывается лишь 3–5% самых малообеспеченных жителей Латвии, но даже по официальной статистике риску бедности подвержены 23,4% граждан страны, а в Латгалии — и вовсе 36%.

Действительно, Латгалия уже в течение многих лет остается самым нищим регионом в стране. В начале апреля жителей Даугавпилса и Резекне (два крупнейших города Латгалии) предупредили, что с 1 мая их ждет повышение тарифа на отопление. В апреле тариф в Даугавпилсе составлял €80,60 за мегаватт-час, однако до конца месяца горожане платили по более низкому тарифу — €68/МВт•ч (разницу гасили из государственного бюджета). С мая даугавпилчанам приходится уже оплачивать полную стоимость за тепло — €94,32/МВт•ч . В свою очередь, жители Резекне с 1 мая тоже столкнулись с серьезным повышением стоимости тепла (почти на 363%!) — с €42,80 до €198,14 за мегаватт-час.

они кусаются Фото: РИА Новости/Стрингер

Сейчас многие латвийские самоуправления пытаются перевести отопление на щепу. Однако, как указывают эксперты, в денежном выражении большой экономии от смены источников энергии ожидать не стоит. Предприятие Latvijas gāze («Латвийский газ») прогнозирует, что если Евросоюз введет полное эмбарго на импорт российского газа, то можно будет сразу объявлять кризис в энергетике. Латвия пытается наладить поставки из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в эстонском Палдиски, который еще только предстоит построить, — и думает о создании своего собственного терминала. В то же время эксперты в области энергетики предупреждают, что низких цен на газ ожидать не стоит в любом случае и потребителям остается с этим лишь смириться.

Продукты в латвийских магазинах начали дорожать еще в конце прошлого года. Тогда причинами называли природные факторы, пандемию Covid-19, удорожание энергоносителей. Сейчас же ситуацию усугубляет мировой экономический кризис, связанный с антироссийскими санкциями ЕС. «Цены на продукты, которые попадают к конечному потребителю, вырастут. И вырастут значительно — на десятки процентов. Я думаю, будут продукты, которые подорожают даже в разы. И нет такого продукта, про который я могу сказать — его стоимость не вырастет. Привезти его с места производства в магазин — уже стало дороже, ведь подорожало топливо», — говорит руководитель латвийского Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе. По мнению Гулбе, рост цен может продолжаться до конца этого года. «В разных группах товаров будут позиции, которые подорожают больше, и позиции, которые подорожают меньше. И, наверное, появится больше не чистых продуктов, а различных изделий из них — сырных изделий и так далее. В среднем продовольствие может подорожать в Латвии как минимум наполовину», — считает эксперт.

«В магазин — словно в музей»

В Литве инфляция в мае достигла рекордных 18,5%. Из-за роста цен многие жители стали ограничивать свои расходы. Выросшая стоимость продуктов питания заставляют пенсионеров переходить в режим экономии. В репортаже латвийского ТВ некоторые люди признались, что ходят теперь в магазины, как в музей, — посмотреть на ценники. Больше всего поднялись цены на продукты питания и безалкогольные напитки, на жилье, воду, электричество, газ. И это не конец — пик инфляции прогнозируют в июле.

они кусаются1 Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Социологическая компания Vilmorus провела по заказу информационного агентства BNS опрос общественного мнения. По его результатам оказалось, что почти половина жителей Литвы ограничивают расходы на досуг и развлечения, еще столько же — на отпуск, а около 40% экономят на еде.

Из-за подорожания горючего четверо из пяти водителей в Литве рассматривают возможности перехода на альтернативные способы передвижения. Опрос Swedbank показывает, что одни стараются вообще отказываться от ненужных поездок, другие же ездят экономичнее или пересаживаются на велосипед или электросамокат. На начало июня стоимость бензина A95 в Литве превысила €2 за литр.

Эксперты считают, что единственная действенная мера, которую могло бы принять государство в этой ситуации, — субсидии. Но они могут стать неподъемной ношей для государственного бюджета. В целом же наиболее оптимистичные литовские экономисты прогнозируют дальнейший рост цен еще в течение двух месяцев, а во второй половине года пророчат рецессию.

«Хороших новостей для потребителей нет»

По словам главы эстонского Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, «хороших новостей для потребителей нет». Она напомнила, что сейчас во всем мире наблюдаются схожие проблемы с производством продуктов — из-за резкого повышения цен на энергоносители и сырье. «Нас ожидает тяжелое время, так как цены для потребителей резко растут. Правительство должно поддерживать своих людей — и не только потребителей, но и производителей пищевой промышленности. Это позволит не подниматься инфляции так высоко и так быстро», — считает Сирье Потисепп.

они кусаются2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна из самых обсуждаемых в Эстонии тем — цены на энергоносители и то, во что обойдутся рядовому потребителю коммунальные счета за предстоящий отопительный период. «Сейчас прогнозы показывают: хорошо, если цены останутся на теперешнем уровне, а они и сейчас довольно высокие. Но предсказывать цены на энергию в нынешней ситуации, когда в Европе идет война, очень рискованно. Предвидеть что-либо на рынке энергетики можно только на очень короткое время», — отметил вице-канцлер эстонского министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

А экономист Рон Лувищук предупреждает, что антироссийские санкции никуда не уйдут и это повлияет на дальнейший рост цен. В Eesti Energia рассказали о планах увеличить объемы возобновляемой энергии более чем в четыре раза за десять лет. Для этого компания инвестирует €1,5 млрд в ветряные парки и солнечные станции: их сочетание, как обещают, «даст стабильную выработку электричества в любое время года». Но, как отмечают журналисты, это вряд ли утешит тех, кто с ужасом ждет наступления ближайшей осени.

Но самый срочный проект по отоплению Эстонии — это строительство терминала по приему сжиженного природного газа. По плану всё должно быть готово к концу года. «Мы готовимся к тому, что сроки строительства СПГ-терминала могут немного затянуться — потому что речь идет о мировом рекорде. Так быстро такие терминалы не строятся, обычно это занимает два-три года. Эстония хочет завершить всё за считаные месяцы. Так что риск есть. Для этого государство создает запас газа», — заверил Татар. Эстонские эксперты уверяют, что газ, привозимый по морю, не будет дороже российского — потому что «это свободный, более гибкий и мобильный рынок».

они кусаются3 Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini