Пушки вместо масла: Эстония потратит на военные расходы €3,8 млрд

В Эстонии в период с 2023 по 2026 год военные расходы составят € 3 млрд, а вместе с выделенным правительством дополнительным финансированием — € 3,8 млрд. Почти половина этого бюджета будет направлена на тендеры по закупке нового оружия. Также в Таллине хотят увеличить численность состава своих вооруженных сил и привлечь для размещения на эстонской территории еще больше иностранных солдат НАТО. Руководство страны усиленно продвигает тезис «Мы можем стать следующими после Украины» — и поэтому, как утверждают власти, нужно тратить большие деньги на армию даже в условиях экономического спада, вызванного обрывом связей с Россией. Подробности — в материале «Известий».

Проводят закупки оружия

Ранее правительство Эстонии решило выделить для министерства обороны дополнительное финансирование (транши в €340 млн и в €476 млн). За эти деньги эстонские военные, в частности, продолжат получать новые партии уже имеющихся у них самоходных артиллерийских установок К9, морских мин и противотанковых ракетных систем (Spike, Javelin). Также в ближайшие четыре года у эстонской армии должны появиться противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы, новые бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня (Multiple Launch Rocket System/MLRS). Отметим, что соглашение о совместной разработке таких систем подписали на встрече в Каунасе в декабре прошлого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас тогда сообщил, что страны Прибалтики обратились к США с просьбой поделиться соответствующими технологиями.

Пушки вместо масла_2 Противотанковый ракетный комплекс Spike Фото: commons.wikimedia.org/Kārlis Dambrāns

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По словам Анушаускаса, разработка общей для всех трех стран Балтии реактивной системы может стать «хорошим ответом» на очерченные Россией красные линии в отношениях с НАТО. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, в свою очередь, назвал данное соглашение по MLRS большим шагом вперед. По его мнению, реактивные системы залпового огня — это «критически важное» оружие для Латвии, Литвы и Эстонии. «Системы залпового огня нам нужны, поскольку их мощь позволяет поражать цели на сотню километров, а для обороны Эстонии такая возможность крайне важна. Ситуация после 24 февраля кардинально изменилась, и все эти события ускорили те процессы, которые были запланированы ранее», — подчеркивает Лаанет.

Каунасское соглашение не осталось только на бумаге — нынешней весной стало известно, что Эстония готовится участвовать в совместном тендере на покупку реактивных систем залпового огня. Государственный центр оборонных исследований (RKIK) после изучения рынка решил сосредоточиться на продукции пяти производителей. «Сегодня в нашей орбите интересов остались пять предприятий из разных стран мира: Бразилии, США, Южной Кореи, Турции и Израиля», — сообщил эстонскому телевидению менеджер RKIK Рамиль Липп.

Пушки вместо масла_1 РСЗО MLRS во время учебных стрельб на полигоне базы Форт МакКой, США Фото: commons.wikimedia.org/Jamal Wilson

Представители эстонских Минобороны, Сил обороны и RKIK ознакомились в Израиле с реактивными системами залпового огня местного производства. Дальность стрельбы различных MLRS составляет от 30 до 300 км. Как дальность стрельбы, так и точность, и цена системы зависит от используемых ракет.

По словам Липпа, Силы обороны рассчитывают получить системы с дальностью стрельбы до 300 км. Ну а поскольку закупку MLRS Эстония, Латвия и Литва планируют провести совместно, это, как ожидается, очень уменьшит их расходы на данный вид оружия. Эстонские эксперты дополнительно подчеркивают, что подобные системы в мире производят лишь около десяти компаний, а сроки поставки обычно составляют не менее двух лет. Между тем израильская компания Elbit Systems сообщила о готовности поставить MLRS странам Балтии в течение 10-12 месяцев после получения заказа. Израильтяне также готовы передать технологии, чтобы часть производства закупленных систем можно было производить в самой Эстонии.

Ставка на увеличение личного состава

Что касается бронетранспортеров, то в апреле в эстонском государственном центре оборонных инвестиций сообщили, что готовятся к приобретению для нужд Сил обороны страны в общей сложности 220 таких машин. По свидетельству руководителя отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саара, для армии будут закуплены бронетранспортеры с колесными базами 4×4 и 6×6 — на сумму более €200 млн. «В связи с ситуацией, сложившейся в сфере безопасности, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки. Это означает, что конкурс на поставку будет объявлен уже во II квартале этого года. Мы ищем партнера, который сможет доставить транспорт указанного типа к концу 2024 года», — сказал Саар.

Пушки вместо масла_3 Бронетранспортер PASI XA-180 Сил обороны Эстонии во время учений Фото: commons.wikimedia.org

По словам руководителя отдела закупок RKIK Ивара Янсона, главная цель поставки заключается в том, чтобы снабдить бронетранспортерами 2-ю пехотную бригаду Сил обороны Эстонии. «Подразделения должны быть в состоянии быстро передвигаться на поле боя из одной точки в другую — и бронетранспортеры как раз позволяют решить эту задачу», — пояснил Янсон. Отметим, что с 2004 года и по сей день в Эстонии используются более 100 бронетранспортеров PASI XA-180 и XA-188, срок эксплуатации которых продлен до 2038 года. На данный момент такие бронетранспортеры имеются в распоряжении у Скаутского, Калевского и Вируского батальонов 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Стоит еще отметить, что в 2020 году Эстония отказалась от плана создавать военную бронетехнику совместно с Финляндией и Латвией и предпочла разработать индивидуальную программу.

На повышение зарплат военных и прочие расходы на персонал выделят €813 млн. Дополнительное финансирование (€278 млн) получат разведка и служба предупреждения. Число призываемых на срочную службу будет увеличено до 4 тыс. в год. Канцлер эстонского Минобороны Кусти Сальм отметил, что правительство уже приняло решение удвоить сухопутные силы государства. «Если суммировать наши нынешние подразделения, новые части и ожидаемое усиление частей союзников на нашей территории, то вместе это должно удвоить боеспособность эстонской армии. Наша военная структура должна насчитывать более 50 тыс. человек», — пояснил канцлер.

Пушки вместо масла_6 Военнослужащие Сил обороны Эстонии во время учений Siil 2022 Фото: mil.ee

Эстония делает ставку не только на развитие кадровой армии. Серьезные деньги Таллин отвел и на усиление ополчения «Кайтселийт» («Союз обороны Эстонии»), в рядах которого граждане страны могут овладевать военными навыками в свободное от основной работы время. В начале года ряды эстонского ополчения и его вспомогательных организаций насчитывали свыше 25,3 тыс. человек: почти 15 тыс. человек являются членами «Кайтселийта», более 2,7 тыс. состояли в «Найскодукайтсе» («Женская защита дома»), менее 4 тыс. — в «Нооред Коткад» («Молодые орлы») и более 4 тыс. — в «Кодутютред» («Дочери родины»). План развития государственной обороны предусматривает увеличение числа членов «Кайтселийта» до 30 тыс. человек. €30 млн выделят на закупку индивидуального снаряжения для ополченцев, €5,2 млн — на обучение и €2,9 млн — на дополнительное снаряжение. Всего на различные закупки для «Кайтселийта» в период с 2023 по 2026 год будет выделено €254,4 млн.

Отмечается, что в свете событий на Украине число желающих вступить в ополчение резко возросло. Так, например, в дружину «Кайтселийта», дислоцированную в уезде Сакала, за последние месяцы вступило 42 человека. «Это необычно много. Обычно в год у нас 5–6 новичков», — отмечает капитан Сильвер Мяэ, возглавляющий штаб этой дружины. По его словам, срок обучения зависит от вклада самого человека. «Скажем так, за год можно подготовить солдата, если он участвует во всех предлагаемых нами курсах», — поясняет офицер. По закону член «Кайтселийта» должен посвящать ополчению не менее 45 часов в год, но, как свидетельствует Мяэ, некоторым для этого не жалко и 600 часов ежегодно.

Привлечь больше солдат НАТО

Также в Таллине постановили создать дополнительную инфраструктуру для приема частей союзников Эстонии по НАТО на военной базе в Тапа. На данные цели отведено €37 млн, а всего на развитие военной инфраструктуры государства потратят €123,35 млн. Дело в том, что Таллин активно добивается увеличения иностранного военного присутствия в два раза, рассматривая это в качестве гарантии от нападения России.

Пушки вместо масла_5 Эстонские резервисты заряжают безоткатное орудие во время учений Siil 2022 Фото: mil.ee

Канцлер Сальм сообщил, что страна поставит этот вопрос в ходе предстоящего летнего саммита НАТО. «Наша цель заключается в усиленной военной позиции. Надо создать ситуацию, которая убедит Россию в том, что любое военное нападение на НАТО обречено на провал с первого момента. Мы видим, что этот уровень может быть достигнут, если альянс сможет в военной ситуации разместить в каждой стране Балтии сухопутные силы в размере дивизии», — сказал Сальм.

Канцлер подчеркнул, что «трансатлантическая ситуация с безопасностью коренным образом изменилась» — и что с этим согласны все главы государств НАТО. «В обозримом будущем возврата к ситуации на 23 февраля в сфере обороны и безопасности не предвидится. Хотя мы все здесь пришли к выводу, что РФ допустила упущения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, у нас нет оснований полагать, что Россия не пойдет к чертежной доске и не произведет все необходимые изменения, чтобы вернуться сильнее и решительнее», — считает Кусти Сальм.

По его словам, особое значение для эстонцев сейчас имеют переговоры с британцами и США, а также с прибалтийскими коллегами. «Де-факто это решение (об увеличении контингентов НАТО в Прибалтике. — «Известия») должно выкристаллизоваться на третьей неделе июня, когда запланирована встреча министров обороны стран НАТО», — считает Кусти Сальм. По мнению Сальма, увеличение присутствия союзников по НАТО потребует дополнительных инвестиций в соответствующую инфраструктуру.

Необходимо отметить, что иностранные воинские контингенты и так активно присутствуют на территории Эстонии. Например, с 16 мая по 3 июня в стране проходят учения Siil 2022 («Ёж 2022»), в которых помимо 7 тыс. местных резервистов принимают участие более 15 тыс. военнослужащих из 10 стран. Одним из запомнившихся моментов этих маневров стала высадка американских морпехов на эстонский остров Сааремаа. Утром 20 мая они высадились на берег с десантного корабля USS Kearsarge. Роль «противников» американцев сыграли добровольцы из местной дружины гражданского ополчения «Кайтселийт». В последующие дни подразделения США и «Кайтселийта» переместились в сторону полуострова Сырве на Сааремаа (место ожесточенных сражений российских, а затем и советских войск с немцами в Первую и Вторую мировые войны), где прошли их совместные учения. А затем американские морские пехотинцы провели вертолетный десант в Южной Эстонии.

Пушки вместо масла_4 Американские суда на воздушной подушке во время высадки морпехов США на остров Сааремаа Фото: mil.ee

В мае все три балтийских государства представили НАТО ряд предложений об усилении альянса ни их территории. Эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отметила: «Конечно, это по-прежнему процесс, требующий долгосрочного планирования. У каждого государства-члена НАТО есть своя роль. Эстония увеличила свои расходы на оборону до 2,5% — в первую очередь, чтобы мы постояли за свою собственную страну. И, конечно, это создаст наиболее благоприятные условия для того, чтобы страны-союзники пришли к нам на помощь максимально эффективно ».