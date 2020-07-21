Броня крепка: страны Балтии хотят начать производство БТР

Эстония и Латвия собираются совместно с Финляндией приступить к производству бронетранспортеров. Эстонцы и латыши не сомневаются, что Россия может напасть в любой момент, а значит, надо вооружаться. По словам командующего эстонской армией генерал-майора Мартина Херема, Россия ведёт подрывную работу в странах Балтии, а для достижения её целей у Москвы есть «экономика, политика, преступность, дезинформация и военная мощь». Для чего прибалтам непосильные военные программы, разбирались «Известия».

Скандальные приобретения

Страсть прибалтов к БТР вполне объяснима: они обходятся гораздо дешевле, чем танки. Впрочем, и закупки такой военной техники «для бедных» не обходятся без коррупционных скандалов. Так, в 2015 году Вильнюс подписал договор о приобретении 88 колесных бронемашин Boxer германо-нидерландского производства на сумму €460 млн. Сомнения в прозрачности конкурса возникли после того, как директор Ассоциации оборонной промышленности Литвы (LGSPA) Валдас Туткус в открытом письме заявил, что он с самого начала знал, что выбор падет на «боксеров».

БТР_2 БРМ Scimitar Фото: commons.wikimedia.org

Он утверждал, что цена этих бронемашин на 35% выше, чем предложения других компаний. Кроме того, по его словам, предложившая «боксеров» компания ARTEC GmbH отклонила предложения местных фирм в оказании помощи по обслуживанию машин. Однако глава литовской армии Йонас-Витаутас Жукас и министр обороны Юозас Олекас отвергли эти обвинения, а Туткуса назвали лжецом. Дорогостоящая сделка состоялась.

Годом позже, в июле 2016-го, министерство обороны Латвии сообщило, во сколько обошлась закупка у Великобритании 123 единиц «малопользованной и восстановленной гусеничной бронетехники» (БРМ Scimitar, вооруженные 30-мм пушкой, БТР Spartan, Sultan и Samson, оснащенные пулеметами калибра 7,62 мм, а также медицинские машины Samaritan). На приобретение, капитальный ремонт и модернизацию этих машин, по версии военных, требовалось €249,5 млн. Однако депутат сейма от оппозиционной партии «Согласие» Андрей Элксниньш проверил все цифры и обнаружил противоречия в информации, предоставленной латвийской и британской сторонами.

БТР_3 БТР Spartan Фото: commons.wikimedia.org

В официальных британских источниках указывалось, что министерство обороны Великобритании продает Латвии бронетранспортеры примерно за €48 млн — причем в эту сумму входит и ремонт техники. Другими словами, пятикратная разница! «Не так давно был подписан договор между одним государством и США о поставке танков Abrams. В данной ситуации за $350 млн было приобретено 150 танков Abrams. То есть мы покупаем один бронетранспортер за €2 млн, а наши партнеры по НАТО приобретают один танк Abrams за €2,5 млн. Все-таки есть разница между бэушными бронетранспортерами 1980-х годов и новыми танками», — негодующе заявил Элксниньш. По его мнению, столь «ценные» броневики можно использовать лишь для контроля над уличными митингами, но никак не для боевых действий.

БТР_1 Внутреннее оснащение медицинской машины Samaritan Фото: commons.wikimedia.org

Латвийские чиновники, впрочем, ничуть не смутились. Тогдашний министр обороны Латвии Раймонд Бергманис рассказал: «Размер данной суммы очень легко объяснить. Если мы говорим только о закупке бронетранспортеров, то получится сумма около €40 млн. Однако если мы говорим об общем проекте механизации, то это инфраструктура, школы, обучение, боеприпасы, обслуживание. Нужно построить классы, чтобы обучить людей ездить на бронетранспортере, стрелять. Если всё это сложить, то получится более €200 млн» . Андрей Элксниньш обратился в генпрокуратуру и госконтроль, но его запрос там оставили без внимания, в течение трех лет Латвия получила свои «золотые» бронемашины.

Вместе дешевле

В 2017-м Латвия объявила конкурс по закупке новых бронемашин на сумму в €200 млн, в котором изначально участвовали 12 претендентов из разных стран. Планировалось приобрести 4−5-дверные транспортные средства для перевозки личного состава, грузовые машины, специализированные медицинские фургоны и передвижные командные пункты. В конкурсе, в частности, участвовали внедорожники GTP 4×4 финской компании Oy Sisu Auto, американские Humvee, Marauder LAV производства Paramount Group, а также турецкие Cobra производства Otokar. Победителем была признана Oy Sisu Auto Ab. Однако южноафриканская фирма Paramount International Marketing и американская AM General LLC обжаловали итоги конкурса — и, рассмотрев их претензии, государственное бюро по закупкам аннулировало в 2019 году победу финнов. Такое решение чиновники обосновали тем, что минобороны «допустило ряд нарушений закупочной процедуры, в том числе неполно отразив свои нужды в документации процедуры переговоров и изменив отдельные пункты предложения закупки — тем самым создав невыгодные условия для отдельных предпринимателей».

БТР_7 Бронеавтомобиль Oy Sisu Auto GTP 4x4 Фото: sisuauto.com

Затем Рига решила объединиться в деле закупки БТР с Таллином — министры обороны двух стран подписали протокол об общих намерениях в декабре прошлого года. Цель сотрудничества, как указано в договоре, заключается в том, чтобы все три страны нашли «оптимальное решение для повышения мобильности пехоты». Месяцем позже, 29 января 2020 года, Латвия и Финляндия подписали техническое соглашение о создании новой платформы бронетранспортера, к которому позднее присоединилась и Эстония. В настоящее же время идет подготовка договора о сотрудничестве в области исследований и разработок новой техники — его намереваются подписать осенью.

Уже решено, что генеральным подрядчиком станет финско-норвежское военно-промышленное предприятие Patria. Выбор в его пользу был сделан потому, что боевые машины Patria продаются с 2004 года, более тысячи единиц заказаны вооруженными силами Финляндии, Хорватии, Польши, Словении, ЮАР, Швеции и ОАЭ. «Приятный для вождения внедорожник с навигатором, автоматической трансмиссией и полным приводом», — характеризует изделие Patria военный эксперт Александр Хроленко.

БТР_5 БТР Patria Pasi XA-180 на параде в Таллине Фото: commons.wikimedia.org

В Эстонии уже говорят о «самой масштабной закупке военной техники в истории страны». Начиная с 2004 года Эстония использует свыше сотни бронетранспортеров Pasi XA-180 и XA-188. У машин Pasi XA-180 срок работоспособности истекает в 2025–2026 годах. В связи с этим глава эстонского центра оборонных инвестиций Кусти Салм сообщил, что в ближайший десяток лет будет приобретено более ста новых бронетранспортеров.

Если же заглядывать еще дальше, на период после 2030-го, то, по словам Салма, можно говорить о 300 новых бронетранспортерах — и в Таллине не считают это чрезмерным. Т ам указывают, что, к примеру, соседняя Финляндия сейчас имеет в своем распоряжении около тысячи БТР. Тем более что Эстония не намерена обзаводиться новой бронетехникой в одиночестве. Литовцы и латыши решили, что проведут совместную закупку однотипных БТР, так как это сократит расходы на производство, позволит проводить одинаковое обучение экипажей и сходные тактические действия.

БТР_6 БТР Patria Pasi XA-188 в варианте санитарного бронеавтомобиля Фото: commons.wikimedia.org

В мае 2020-го предприниматели из Прибалтики получили предложение участвовать в индустриальном кластере компании Patria — в разработке и производстве бронемашин. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс такое предложение оценил положительно. «Patria очень точно прочла мое политическое послание. А именно, предпочтение в этой закупке будет отдано той компании, которая придет с инвестициями в Латвию и окажется готова создать здесь новые рабочие места — развивая наше снабжение, индустриальную базу и способствуя автономности поставок», — считает Пабрикс.

Формула проходимости

Исполнительный директор срочно созданного предприятия Patria Latvia Угис Романовс заявил, что создание такого кластера в перспективе поможет развитию в стране военной промышленности и обеспечит безопасность поставок деталей бронемашин. На предложение о сотрудничестве откликнулось 20 компаний. «Возможности латвийских предприятий, которые подали заявки на участие в создании кластера, фантастические. Никто до этого не мог себе представить, проекты какого масштаба способны реализовать латвийские предприятия. Я в позитивном смысле удивлен тем, что мы раньше так мало знали, какой потенциал в действительности сокрыт в Латвии. Если мы хоть небольшую его частичку смогли бы повернуть в направлении оборонного сектора, то вопрос безопасности поставок был бы решен», — говорит Угис Романовс.

Исполнительный директор Patria Latvia признал, что участие латвийских предприятий в производстве бронированных платформ окажется долгосрочным процессом — поскольку детали понадобятся не только для изготовления уже заказанных машин, но и для их эксплуатации. По его словам, в случае успешного сотрудничества предприятия, участвующие в кластере, смогут углубить свое сотрудничество с Patria. Ведь кроме производства бронемашин Patria занимается также созданием радаров и различных сенсоров, работает также в авиационной отрасли. В связи с этим латвийские эксперты указывают, что одним из владельцев Patria является предприятие Konsberg, принадлежащее правительству Норвегии. Данный факт, по мнению экспертов, доказывает, что работы в этом кластере могут стать ключом к успешному старту Латвии на международном рынке военной продукции.

БТР_4 БТР Sultan Фото: commons.wikimedia.org

Отличительной особенностью бронетранспортеров Patria является модульная конструкция. Шасси машины может иметь колесную формулу 8×8 или 6×6. Министерство обороны Латвии пока что решило сконцентрироваться на разработке и производстве шестиколесных броневиков Patria. Как пояснил представитель министерства Роберт Скраучс, « такое решение было принято, чтобы сконцентрировать финансовые и административные ресурсы на реализации проекта бронемашин 6×6 вместе с союзниками». Впрочем, он пояснил, что в будущем латвийской армии потребуются и бронированные транспортные средства 4×4.