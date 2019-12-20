Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер

Правительство ФРГ разработало план развития вооруженных сил страны на ближайшее десятилетие. Документ вызвал бурную реакцию: одни подвергли его резкой критике и назвали «перечнем благих пожеланий», другие — горячо приветствовали давно назревший план обновления армии. О программе военного строительства Германии и успехах в ее реализации спустя год — в материале «Известий».

Разброд и уныние

После окончания холодной войны вопросы развития вооруженных сил ФРГ перешли в число глубоко второстепенных. Тема армии, если и всплывала, то в связи с громкими скандалами или в качестве повода для критики и насмешек. Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.

К этому добавились проблемы с набором личного состава из-за падения интереса к службе в армии и популярности вооруженных сил в целом. Программы разработки и закупки новых вооружений регулярно откладывались, их сроки срывались, а бюджеты выходили за установленные рамки.

танк БМП «Пума» во время Дня бундесвера, июнь 2019 года Фото: flickr.com/Bundeswehr/Konstatin Kiesel

Масла в огонь регулярно подливали немецкие СМИ. С одной стороны, действительно очень «зубастые», а с другой — перегибающие палку в оценках и частенько отрабатывающие политические заказы. По словам нынешнего министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, из-за влияния прессы сложилось впечатление, что «в бундесвере ничего не ездит, ничего не летает и ничего не выходит в море».

танк2 ОБТ «Леопард 2» во время Дня бундесвера, июнь 2019 года Фото: flickr.com/Bundeswehr/Konstatin Kiesel

В последние годы ситуация изменилась. Вопрос национальной безопасности вновь стал актуальным, и немецкие политики вспомнили про армию. Оказалось, что восстановление боеготовности после 25 лет сокращений и недофинансирования требует много времени и еще больше денег. В общем, понадобился план.

армия Многоцелевой вертолет NH-90 во время учений, Айзенах Фото: flickr.com/Bundeswehr/Jana Neumann

Дер План

План модернизации структурно состоит из трех основных компонентов: «Белой книги» (Weißbuch der Bundesregierung), опубликованной в 2016 году, «Концепции бундесвера» (Konzeption der Bundeswehr), появившейся летом 2018 года, и «Профиля возможностей бундесвера» (Fähigkeitsprofil der Bundeswehr).

«Вайсбух» отвечает за постановку глобальных политических целей, «Концепция» рассматривает стратегические цели и задачи, которые предстоит решить для обновления армии. В свою очередь, «Профиль возможностей» очерчивает конкретные задачи и устанавливает сроки их исполнения. Доступ к первым двум документам открыт для всех желающих, а вот с «Профилем возможностей» можно ознакомиться только в общих чертах.

Немцы учли, что реализация такого масштабного и долгосрочного плана может потребовать коррективов, поэтому он предусматривает своего рода контрольные точки в 2023, 2027 и 2031 годах. Бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен пояснила, что точки «покажут, куда двигается процесс модернизации», и позволят своевременно отреагировать и внести изменения.

Модернизация затронет все виды вооруженных сил, роды войск и вспомогательные службы. Изменения коснутся личного состава, вооружений, инфраструктуры, организационной структуры, управления и процесса обучения. Две области получили повышенный приоритет — это личная экипировка солдат и цифровизация армии.

Также план устанавливает так называемый Базовый перечень — список задач, которые армия должна быть способна выполнять в любое время и одновременно. В него входят:

Автор цитаты ► Национальная оборона и обеспечение безопасности в рамках НАТО и в соответствии с требованиями ЕС; ► Кибероборона и кибербезопасность; ► Управление рисками и кризисами национальной безопасности; ► Оборона ФРГ и поддержка стран, на территории которых размещаются войска НАТО; ► Обеспечение деятельности и базирования армии на территории ФРГ.

fhvbz Основной боевой танк Leopard 2A5 центра боевой подготовки (GÜZ) бундесвера движется по танкодрому Фото: flickr.com/Bundeswehr/Andrea Bienert

Амбиции в цифрах

Обозначенные на данный момент цели выглядят довольно «сырыми». Впрочем, даже их достаточно, чтобы оценить, каким видят немцы «новый бундесвер».

Сухопутные силы удвоят количество дивизий. К 2027 году они получат одну новую, а к 2031-му три полностью экипированные механизированные дивизии (8–10 бригад). Численность «Дивизии 2027» составит примерно 20 тыс. военнослужащих. В ее состав войдут одна танковая и две панцергренадерских (мотопехотных) бригады и собственное вертолетное подразделение. Дополнительно в составе дивизии предполагаются артиллерийский батальон, подразделение радиационной и химико-биологической защиты и инженеры. В сущности и структура, и численность близки к мотопехотной дивизии ФРГ 1990-х.

Серьезным плюсом будут собственные подразделения управления, связи и электронной разведки, а также логистической поддержки и обеспечения. Последнее — больное место современной немецкой армии. Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер пояснил на примере: «Когда командир хочет провести учения со своей бригадой, то он должен искать и собирать вместе во всех параллельных вселенных медицинские службы, IT, жилье и снабжение питанием. В каком-то смысле он руководит «телом с руками и ногами, но без сердца и легких».

В числе других приоритетных задач названы обеспечение кибербезопасности, возможность проводить совместные кибероперации, новые мобильные командные пункты, а также средства разведки, связи и обмена данными и т.д.

армия Фото: flickr.com/Bundeswehr/Sönke Dwenger

Большое значение уделяется автоматизации частей логистики и тылового обеспечения, что позволит уменьшить количество вспомогательного персонала и увеличить боевой состав. Не исключено, что логистические батальоны будут оснащены роботизированными транспортными средствами и безэкипажной спецтехникой.

К первому промежуточному этапу в 2023 году планируется завершить формирование Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). В результате должно появиться полностью модернизированное и экипированное соединение, по численности и возможностям эквивалентное бригаде.

Роль вооруженных сил ФРГ в системе коллективной безопасности существенно возрастет. Ожидается, что бундесвер обеспечит основу для штаба многонационального корпуса и важнейшие элементы для еще двух аналогичных штабов.

В структуру каждой дивизии будет заложена высокая степень взаимодействия с союзными силами и возможность интегрировать до двух бригад стран-партнеров.

В состав каждой из национальных бригад войдут три механизированных и один пехотный батальон, своя артиллерия, смешанный разведывательный батальон и улучшенные средства ПВО. В последнем случае акцент сделан на «новых угрозах», таких как БПЛА.

Планы обновления авиационных сил обозначены наиболее четко. К 2031 году ВВС должны возглавить многонациональную оперативную группу, способную выполнять до 350 боевых и разведывательных миссий, 3/4 из которых будет приходиться на «Люфтваффе». Группировка должна обеспечивать превосходство в воздухе в оперативных районах, в том числе при воздействии так называемых средств «воспрещения доступа и маневра» (A2/AD), безопасность воздушного пространства страны и вносить вклад в коллективную безопасность стран НАТО. Также ВВС должны сохранить парк самолетов, способных нести ядерное оружие.

флот Фрегат F 262 Erfurt во время ракетных стрельб, май 2019 года Фото: flickr.com/Bundeswehr/Marcel Kroencke

ВМФ, помимо закупки новых фрегатов, корветов и подводных лодок, полностью обновит флот тральщиков. Также в планах восстановление морской авиации.

В качестве одной из ключевых названа способность одновременно выставить как минимум 15 боевых и вспомогательных кораблей океанского класса. Не «Хохзеефлотте», конечно, но сам факт подобных притязаний и планы увеличения немецкого присутствия в Мировом океане уже обращают на себя внимание.

Впрочем, какими бы идеальными ни выглядели планы на бумаге, их жизнеспособность подтверждают только реальные действия. На данный момент уже можно оценить некоторые промежуточные результаты.

Люди, деньги и стволы

7 ноября Аннегрет Крамп-Карренбауэр (в народе и немецкой прессе АКК) выступила перед учащимися университета бундесвера в Мюнхене. В своей речи она призвала увеличить военные расходы, а также создать организацию, аналогичную американскому национальному совету безопасности, с целью проведения более независимой и настойчивой оборонной политики.

Пожелания тратить больше денег на оборону звучат достаточно регулярно, а вот заявления о большей самостоятельности в военных вопросах, исходящие от высокопоставленных чиновников и военных, — явление сравнительно новое. Надо отметить, что речь Крамп-Карренбауэр звучит в унисон с мнением генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, высказанным ранее. В частности, он заявил о необходимости структурной реформы управления армии, а также сообщил, что бундесвер «оптимизирован для применения за рубежом», но до сих пор «нет конкретных правил», определяющих применение армии для обороны страны или в составе альянса.

В завершение своего обращения АКК заявила, что «Германия должна стремиться обеспечить «способность действовать глобально в соответствии со статусом страны как одной из движущей сил Европы» . Ни больше и ни меньше.

германия Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила перед учащимися университета бундесвера в Мюнхене Фото: Global Look Press/Sven Hoppe

Видимо, в мюнхенском воздухе есть нечто такое, отчего речи, произнесенные там, приобретают особый статус. Учитывая характер заявлений, эту речь немецкая пресса уже назвала «основополагающей».

Критики тем не менее жалуются на неконкретный характер выступления и популизм. Впрочем, надо понимать, что в определенных политических кругах и изданиях отношение к Крамп-Карренбауэр довольно предвзятое. Например, в связи с ее невниманием к проблемам беженцев и поддержкой идеи закрывать границы от мигрантов. Возможно, и в этом случае ее критикуют «не по существу».

Деньги

Финансы остаются самым важным вопросом и одновременно самым большим источником неопределенности. Текущий оборонный бюджет равен €43,2 млрд. К 2024 году его хотят увеличить до 1,5% от ВВП, что составит примерно €60 млрд.

Из-за мощного сопротивления бундестага поставленная цель в 1,5% от ВВП и уж тем более в 2% от ВВП к началу 2030-х вызывает скепсис, хоть и не считается абсолютно нереальной. Надо отметить, что в случае достижения планки в €60 млрд Германия станет тратить на оборону больше, чем Россия. Многие западные эксперты считают это нецелесообразным.

армия Фото: TASS/DPA/Monika Skolimowska

С другой стороны, в 2017–2018 годах суммы военных расходов ежегодно увеличивались на €3,5–5,3 млрд. Кроме того, на закупку вооружений в период с 2017 по 2030 год хотят выделить как минимум €130 млрд с возможностью увеличения.

Вооружения

Одним из важнейших элементов в плане обновления армии является своевременная и эффективная с точки зрения финансов поставка новых вооружений, а также модернизация существующих. Учитывая многочисленные скандалы, связанные с завышенными ценами и срывами поставок, было логично «поменять что-то в консерватории».

В сентябре Крамп-Карренбауэр посетила федеральное управление бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке — организацию, ответственную за разработку, оценку и производство вооружений. Там в разговоре с сотрудниками управления министр обороны ФРГ объявила о намерении постепенно реформировать учреждение, чтобы «оружие поступало быстрее, проще и напрямую к нашим мужчинам и женщинам». Она подчеркнула, что изменения произойдут не одномоментно, а с помощью «множества маленьких шагов», чтобы не затронуть текущие работы.

Этот ход одобрили военные, которые достаточно давно требовали подобной реформы, а некоторые даже обвиняли командование бундесвера в излишнем формализме и склонности к бумажной волоките. Нынешний генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн однажды описал его как «громадную, чрезмерно бюрократизированную организацию».

Принимая во внимание факт, что с конца прошлого года начали поступать значительные заказы на разработку, поставку и модернизацию вооружений, шаг более чем верный.

армия Генеральный инспектор Эберхарт Цорн во время посещения тренировочного полигона в Мюнстере Фото: flickr.com/Bundeswehr/photothek.net/Thomas Imo

Люди

После того как в 2016 году был достигнут минимальный показатель численности вооруженных сил страны — 176 тыс. человек — начался постепенный ежегодный рост и в настоящее время «под ружьем» чуть больше 182 тыс. военнослужащих. К 2024 году планируется увеличение до 198 тыс., а к 2026-му — до 203 тыс. (из них 4500 резервистов). То есть в обозримом будущем военному ведомству предстоит привлечь около 20 тыс. новых солдат.

Как это ни странно звучит, но в предыдущие годы военные пострадали от роста экономики в стране, который привел к росту зарплат и крайне осложнил конкуренцию с гражданскими компаниями и другими силовыми ведомствами, например, полицией.

армия Фото: flickr.com/Bundeswehr/Torsten Kraatz

Сейчас военное ведомство начало реализовывать ряд мер, способствующих повышению привлекательности армии как работодателя, — именно так немцы воспринимают военную службу. В их числе поэтапное повышение заработной платы с 2018 года, пенсий, а также новые социальные льготы и бонусы.

И, похоже, усилия не пропадают зря. Согласно данным опроса учеников, бундесвер находится на третьем месте в списке самых популярных работодателей сразу после полиции и компании Adidas.

Полет нормальный

В целом заметно, что и текущее состояние, и перспективы вооруженных сил ФРГ постепенно улучшаются. Некоторые из запланированных шагов, например создание кибервойск, уже выполнены.

В числе основных тенденций можно отметить следующие.

Поскольку главной жертвой сокращений в предыдущие годы были сухопутные войска, именно они в случае успеха получат наибольшую выгоду от модернизации.

Из плана видно, что задачи обороны государства и национальной безопасности подчеркнуто разделены. Иначе говоря, обеспечивать безопасность бундесбюргеров армия может и за пределами ФРГ.

Германия рассматривается как «рамочное государство» для группировок сил НАТО. Немецкой армии снова досталась роль «силового каркаса» для союзников. Функция, надо сказать, более чем знакомая еще с Первой мировой.

армия CH-53 во время спасательных учений в Мазари-Шарифе Фото: flickr.com/Bundeswehr/Andrea Bienert

Заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Эберхарда Цорна не означают, что уже завтра немцы добьются полного суверенитета и независимости в военной сфере, включая восстановление функций генерального штаба. Но это определенно движение в сторону большей самостоятельности. Пока в рамках международных организаций, но кто знает, куда эта дорога приведет в будущем. Отдельно стоит отметить, что 10–15 лет назад в принципе было трудно представить подобные заявления немецких военных и чиновников на высшем уровне.

Поскольку немцам предстоит руководить союзниками и быть «локомотивом безопасности» в Европе, неудивительно, что они хотят использовать это для своей выгоды и реализации национальных интересов. Не последнюю роль в этих процессах играют и заявления президента США Дональда Трампа о сокращении военного присутствия американцев в Европе. Логика проста: чем меньше американцев, тем больший «вес» приобретает Германия. Всё идет к тому, что ФРГ может стать вторым по значимости государством в рамках НАТО и первым в Европе — этаким «заместителем США по европейским делам».

Однако весь позитив не отменяет возможных рисков реализации плана, главным из которых является политический. Собственно говоря, мало кто сомневается в финансовых или технических возможностях современной Германии, а вот отсутствие политической воли может существенно затормозить весь амбициозный проект.