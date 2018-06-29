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Ядерный «Тайфун»

Зачем немецким «Еврофайтерам» атомные бомбы
Фото: commons.wikimedia.org/Julian Herzog
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Ядерный «Тайфун»
2018-06-28 16:06:02">
2018-06-28 16:06:02
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Перед Германией стоит серьезная дилемма. Срок службы тактических бомбардировщиков Панавиа «Торнадо» подходит к концу. Выпущенные в 1980-х годах и активно летавшие самолеты находятся на грани исчерпания ресурса. Несмотря на программы капитального ремонта и модернизации, их планируется снять с вооружения во второй половине 2020-х годов. При этом уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы с продолжением их эксплуатации — устаревшие системы связи и госопознавания затрудняют совместные операции с союзниками по НАТО, а в полной боеготовности удается поддерживать только порядка трети от парка в девяносто машин. Но это всё было бы не столь важно, если бы «Торнадо» не был единственным немецким носителем ядерного оружия.

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Бомбы преткновения

Откуда ядерное оружие в Германии, не относящейся к пяти законным ядерным державам и, само собой, чтящей, в отличие от «стран-изгоев», режим нераспространения? И с какой стати люфтваффе беспокоит возможность его применения?

С первым вопросом всё довольно очевидно — это часть могучего арсенала (на пике около 7300 зарядов!) тактического ядерного оружия США, развернутого в Европе. Ныне от него остались только авиабомбы семейства B61. Хотя точные цифры не объявляются официально, считается, что речь идет о 150–180 бомбах, развернутых на шести авиабазах в пяти странах. В том числе и в Германии — на авиабазе Бюхель развернуто порядка 20 бомб.

Со вторым куда интереснее. Дело в том, что США после краткого послевоенного периода ревностного оберегания ядерных секретов от союзников перешли к прямо противоположной «щедрости». В ядерном оружии виделся инструмент сплочения молодого Североатлантического альянса. Большинство проектов той поры либо остались на бумаге, как, например, развертывание в Европе большого количества железнодорожных ракетных комплексов, либо зачахли в зародыше, как планы оснащения крейсеров европейских союзников ракетами «Полярис» — ограничилось доработкой одного итальянского корабля.

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Истребитель-бомбардировщик «Торнадо» ВВС Германии

Фото: commons.wikimedia.org/Alf van Beem
Гостевая палуба
Немного об использовании чужих авианосцев

Однако кое-что было реализовано и дожило до наших дней в виде программы NATO Nuclear sharing или, согласно официальному переводу МИДа России, «совместные ядерные миссии НАТО». Суть этой программы заключается в складировании в Европе американских авиационных ядерных бомб и подготовке местного наземного персонала и летчиков к их применению. Есть даже регулярные «ядерные» авиационные учения альянса под кодовым именем Steadfast Noon, и надо отметить, что в отличие от широко освещаемых других учений НАТО они крайне не публичны.

На обвинения в нарушении таким образом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Соединенные Штаты отвечают давно заготовленным набором отговорок: миссии начались еще до заключения ДНЯО (например, в Бюхель первые бомбы привезли в 1962 году), в мирное время бомбы находятся под полным контролем американских специалистов, переданы будут только в случае начала крупной войны на Европейском континенте, когда любые договоры устареют и т.д.

Разумеется, с российской стороны практика «совместных миссий» подвергается критике столь регулярной, сколь и вялой, так как всем понятно, что после сокращения ядерного арсенала в Европе до минимума полностью от него США могут отказаться только в обмен на серьезные уступки от России.

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Ядерные бомбы B61

Фото: commons.wikimedia.org/Ryan Frost

Возможно, остатки ядерных бомб придерживались для переговоров по вопросу взаимного сокращения тактического ядерного оружия, которые уже невыгодны Москве — российский тактический ядерный арсенал значительно превосходит американский качественно и количественно. Кроме козыря в потенциальных переговорах, «общие» ядерные бомбы традиционно рассматривались как важный элемент единства НАТО и физическое воплощение американского «ядерного зонтика» над Европой.

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Естественно, после обострения отношений России и Запада тема ядерного оружия альянса стала более актуальной, а вышедший в этом году американский «Обзор ядерной политики» и вовсе построен вокруг необходимости иметь больше средств для противодействия потенциальному применению Россией ТЯО.

Один истребитель, одна бомба, один альянс

Разработка средств, относительно подходящих под это определение, началась уже давно. В первую очередь речь о новой модификации в семействе бомб B61 — B61-12, создание которой идет с 2008 года. Из старой B61 планируется сделать корректируемую бомбу (КАБ) по опыту переделки обычных «чугунок» в КАБ семейства JDAM. B61-12 будет оснащаться боевой частью с выбором мощности от 0,3 до 50 килотонн, планируется добиться КВО (круговое вероятное отклонение — радиус, в который укладывается половина попаданий) менее 30 метров. Для сравнения: КВО современных американских баллистических ракет шахтного и подводного базирования — порядка 90–120 метров, а основной «калибр» — 100 килотонн.

Зачем высокая точность ядерной бомбе, которая, как гласит армейский фольклор, и так всегда «попадает точно в эпицентр взрыва»?

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Подготовка к утилизации бомбы B53 на заводе в Техасе

Фото: commons.wikimedia.org
Один танк и один самолет на двоих
Франция и Германия всё ближе к совместному производству основных вооружений

Судя по всему, мотивацией было обеспечение надежного поражения подземных особо защищенных объектов зарядом относительно малой мощности. Для США это особенно актуально ввиду снятия с вооружения старых монструозных «разрушителей бункеров» B53 и того, что неуправляемую «бункеробойку» из B61 создать не получилось (сделанная в небольшом количестве B61-11 не показала убедительных проникающих возможностей). Кроме того, именно перед США в первую очередь может встать задача надежного поражения особо важного подземного объекта при желательности минимизировать сопутствующий ущерб — именно такая задача может появиться в гипотетическом локальном конфликте с ядерной или «почти ядерной» страной третьего мира.

Конечно, если проецировать это на Россию, то новая «бункеробойка» полезна, но истребитель как средство доставки тут неудобен (ограниченная дальность, уязвимость) да и «сопутствующий ущерб» и экология в случае ядерного конфликта России и США явно уйдут на второй план. Однако сейчас модернизация ядерного арсенала НАТО, конечно, будет подаваться вне зависимости от изначальных мотивов как меры по «сдерживанию России». Производство бомб планируется начать в 2019 году и модернизировать весь арсенал в первой половине 2020-х годов.

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Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35А «Лайтнинг 2»

Фото: commons.wikimedia.org
Новый самолет для Люфтваффе
На что немцы заменят «Торнадо»?

Главный носитель для бомбы более-менее готов — F-35 «Лайтнинг 2». Сухопутная модификация F-35A должна стать в будущем основным носителем для B61-12. Морские F-35B и F-35C оснащать ядерным оружием, по крайней мере пока, не планируется — ВМС США свои ядерные бомбы списали в середине 90-х, и если и думают о новом ТЯО, то в виде крылатых ракет. Способность F-35A нести B61-12 планируется обеспечить в ближайшем будущем, на этапе развития Block 4 в начале 2020-х годов. На модернизацию планируется затратить около $350 млн.

С переходом на новый носитель ядерных бомб почти у всех участников «совместных миссий НАТО» не должно возникнуть проблем — Италия, Нидерланды и Турция закупают F-35A, Бельгия, вероятно, тоже выберет его рано или поздно в качестве замены своих F-16. Таким образом, из пяти стран вопрос решен или почти решен с четырьмя, остается одна. Германия.

Европейская альтернатива?

А Германия F-35 не закупает. Разумеется, его продвигали на немецкий рынок, в том числе с упором на то, что без него не получится продолжить участие в «совместных ядерных миссиях», но в случае с люфтваффе это затруднено целым рядом факторов. Не срабатывает довод «если у вас был F-16 — покупайте F-35» — прошлый «общесоюзный» истребитель Германия не купила. В серии собственный многоцелевой Еврофайтер «Тайфун», который создавали с целью занять ниши как истребителя, так и ударной машины.

Минуя пятое поколение
Франция и Германия создадут новый истребитель

Конечно, F-35A имеет определенные преимущества перед «Тайфуном», в частности, европейская машина не обладает малозаметностью, но есть и недостатки, и самое главное — достоинств явно не хватает для обоснования «лишних» трат. А они будут велики — тут главное даже не вопрос закупки самих самолетов, а потребность закупать американское вооружение, запчасти, специально обучать персонал.

Таким образом, люфтваффе после списания «Торнадо» применять «свои» ядерные бомбы становится не с чего. В более спокойное время Германия, вероятно, предпочла бы вывод американских бомб (как в прошлые десятилетия это сделали Великобритания и Греция), но сейчас по понятным причинам подобное «дезертирство» неудобно. Очевидным вариантом становится закупка небольшого количества F-35A, и у этой идеи есть влиятельные сторонники. Так, командующий люфтваффе Карл Мюльнер сделал в прошлом году несколько недвусмысленных заявлений, сводящихся к тому, что американская машина в качестве замены «Торнадо» — это то, что нужно.

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Командующий ВВС Германии Карл Мюльнер

Фото: Facebook.com/Bundeswehr

Однако, похоже, он перестарался или «линия партии» изменилась. В марте стало известно, что его отправляют в отставку, и именно за лоббирование F-35. Вслед за этим было объявлено, что на самом деле «то, что нужно» — это закупить в качестве замены «Торнадо» дополнительную партию «Тайфунов». Вообще с закупками «Тайфунов» у Германии складывалось сложно, так что правильнее сказать «всё-таки купить самолеты, которые мы ранее решили не закупать».

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Идет борьба и по ключевому вопросу — немецкое министерство обороны уже прибегает к прямым «вбросам» в прессу. Суть немецких претензий в том, что письмо с вопросом «как много времени займет интеграция B61-12 на «Тайфун» и сколько это будет стоить» было отправлено в Пентагон еще в апреле, а ответа всё нет. «Эрбас» заявляет, что сертификацию «Тайфуна» можно провести до 2025 года, то есть до срока списания «Торнадо». С другой стороны океана пока ответы в форме таких же вбросов в прессу и не столь радужны — учитывая, что в первую очередь заниматься будут F-35, работы с «Тайфуном» будут закончены в конце 2020-х.

Похоже, в прошлом году действительно основным был план закупки F-35 — не обрывали же командующего люфтваффе ранее. Однако политика Дональда Трампа вполне могла охладить желание «покупать американское». США оказываются в щекотливой ситуации: с одной стороны, доработать «Тайфуны» — значит поставить под удар экспорт F-35 (задуматься о выборе перспективного самолета могут те же бельгийцы), а с другой — отказать союзнику в благородном порыве вложиться в общее дело обороны на фоне постоянных заявлений, что Европа должна вкладываться больше, было бы непоследовательно.

Кроме того, если переборщить с давлением, немцы всегда могут отказаться от участия в «совместных миссиях» и активнее продвигать в пику им идею общих ядерных сил ЕС на основе французского арсенала. Нет нужды пояснять, что такая «самодеятельность» для США нежелательна.

Таким образом, наиболее вероятным исходом противостояния станет доработка «Тайфунов» в компромиссные сроки и за максимум немецких денег, который смогут выторговать авиапроизводители. Так неядерная Германия вполне сможет гордиться обладанием собственным ядерным бомбардировщиком для не своих бомб.

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