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Нейтральные оды: Швейцария и Австрия задумались о своем статусе

Что ждет концепцию неприсоединения к военным блокам ряда стран в Европе
Фото: Global Look Press/imago images.de/ALEX HALADA
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Из-за ситуации на Украине в Швейцарии подготовят к осени план по усилению сотрудничества в области безопасности с НАТО и ЕС. Об этом «Известиям» сообщили в оборонном ведомстве страны. В парламенте Швейцарии также рассказали, что, несмотря на отсутствие намерений по вступлению в альянс, в стране набирают обороты дебаты о переосмыслении нейтрального статуса. В Австрии тем временем увеличивают оборонный бюджет, а активисты обратились к правительству с письменным призывом проверить нейтральную политику на «актуальность». Однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эти страны всё же не будут отказываться от своего нейтрального статуса — у них просто нет проблем с защитой границ.

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Изначально задуматься о состоянии своей обороноспособности Вену и Берн подтолкнула военная операция РФ на Украине, уверяют в этих странах. А после того как Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтральности, подав заявку на вступление в НАТО, дебаты о статусе Швейцарии и Австрии и вовсе активизировались.

Поддержав западные санкции против РФ, Берн уже отказался от своей политической нейтральности, однако этим дело не ограничилось. Так, недавно глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (DDPS) Виола Амхерд посетила США, чтобы обсудить поставки вооружений и техники (самолетов F-35A и ракетных комплексов Patriot), а также укрепление сотрудничества с НАТО. При этом швейцарский политик подчеркнула, что вступать в альянс ее страна не стремится.

Как заявили «Известиям» в DDPS, Федеральный совет (нем. Bundesrat) страны планирует укрепить сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Там обозначили это как одну из девяти целей в отчете о политике безопасности еще в ноябре 2021 года.

Нейтральные оды
Ракетный комплекс Patriot

Ракетный комплекс Patriot

Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken

— Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта к осени подготовит дополнительный доклад к отчету о политике безопасности, в котором основное внимание будет уделено сотрудничеству в области безопасности с НАТО и ЕС. В нем мы проанализируем возможности для расширения этого сотрудничества, — отметили в ведомстве.

Справка «Известий»

Нейтральный статус Швейцарии закреплен в конституции страны. При этом Берн, присоединившийся к ООН в 2002 году, исходит из того, что нейтралитет не распространяется на военные миссии международной организации. Кроме того, с 1996 года Швейцария участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», в рамках которой она поддерживала миссии в Косово и Афганистане.

Депутат Национального совета Швейцарии, президент «Зеленой либеральной партии» Юрг Гроссен пояснил «Известиям», что его партия намерена инициировать широкую дискуссию о нейтралитете.

Понимание нейтралитета, основанное на Гаагском соглашении 1907 года, уже неактуально. На самом деле дискуссии о швейцарской политике не в первый раз активизируются под влиянием мировых событий. Сейчас население переосмысляет концепцию нейтральности и роль Швейцарии в мире. Нейтралитет — это не самоцель, он служит обеспечению мира и свободы в нашем государстве. Тем не менее это не «клинический продукт», потому его всегда нужно классифицировать с политической точки зрения. Швейцария нейтральна, но мы не свободны от взглядов и ценностей, — отметил политик.

Нейтральные оды
Заседание парламента Швейцарии

Заседание парламента Швейцарии

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

По его словам, сейчас население страны осознает, что независимая оборона ей не может быть гарантирована. В результате Берну приходится задуматься о расширении сотрудничества с ЕС и НАТО. «Зеленые либералы выступают за расширение сотрудничества с альянсом и ЕС, но не поддерживают вступление Швейцарии в НАТО», — добавил Юрг Гроссен.

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По данным соцопроса, проведенного в апреле компанией Sotomo, лишь 33% швейцарцев выступают за полноценную интеграцию своей страны в альянс, в то время как 56% поддержали бы исключительно укрепление сотрудничества с НАТО.

Актуальность нейтральности

В Австрии — еще одной нейтральной с военной точки зрения стране Европы — подтолкнуть правительство к широкой дискуссии о статусе пытаются ученые, писатели и бывшие политики. Открытое письмо к федеральному президенту страны Александру ван дер Беллену с просьбой проверить актуальность австрийского нейтралитета подписали 50 активистов.

В свете решения Швеции и Финляндии вступить в НАТО официальные лица Австрии неоднократно делали заявления о нерушимости концепции нейтральности. Глава минобороны страны Клаудиа Таннер недавно подчеркнула после встречи со коллегами из ЕС в Брюсселе, что «решение каждого отдельного государства вступить в альянс — это решение каждого отдельного государства». При этом для Австрии, по ее словам, «ситуация конституционно очень ясна». Однако дело не только в этом, ведь «нейтралитет находится в сердце австрийцев», — добавила министр.

Нейтральные оды
Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne

Канцлер страны Карл Нехаммер, в свою очередь, повторил заявление, которое он сделал сразу после начала военной операции РФ на Украине. «Австрия была нейтральной и останется нейтральной», — подчеркнул глава правительства 17 мая.

Справка «Известий»

Вена приняла концепцию нейтральности в 1955 году. С тех пор этот статут закреплен в конституции страны. Однако уже в 1990-е годы Австрия начала переосмысливать нейтралитет, открыв свое воздушное пространство для полетов самолетов, задействованных в войне в Персидском заливе в 1991 году, а также во время операции НАТО против Сербии в 1999 году. В 1995 году страна присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира».

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После 24 февраля Вена приняла решение поставлять оружие на Украину, но только нелетальное. При этом в конце марта австрийский парламент одобрил повышение расходов на оборону до 1% ВВП (почти €3,4 млрд). Примечательно, что рабочее название этого проекта звучит так: «Пакет нейтралитета».

Как заявила «Известиям» член Национального совета Австрии от Социал-демократической партии (СДПА) Петра Байр, Вена не только не планирует вступать НАТО, но и в отличие от Швейцарии не задумывается и об усилении сотрудничества с альянсом.

Представитель СДПА по делам ЕС Йорг Лайхтфрид заявлял прессе, что нейтральность Австрии и Швейцарии в нынешней ситуации может сыграть большую роль в урегулировании конфликта, поскольку эти страны готовы предоставлять площадку для переговоров.

Нейтральные оды
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг в интервью Deutschlandfunk от 18 мая подчеркнул, что Австрия останется как Ирландия и Мальта нейтральными, несмотря на солидарность с ЕС в оценках ситуации на Украине. «Нейтралитет Австрии — военный нейтралитет. В целом это означает, что мы не хотим видеть иностранных солдат и баз на австрийской территории, а сами не хотим вступать в какой-либо оборонный и военный союз. Однако это не политический нейтралитет, его никогда не было с 1955 года», — подчеркнул дипломат.

Как заявил «Известиям» заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, главная причина такой позиции как Вены, так и Берна — это отсутствие непосредственной угрозы границам.

Скандинавские страны, которые сейчас изъявили желание вступить в НАТО, считают, что у них есть основания опасаться за свои границы. Австрия и Швейцария не граничат с РФ в отличие от Финляндии. В силу отсутствия проблем с защитой границ они совершенно точно не будут отказываться от своего нейтрального статуса, — добавил эксперт.

Однако Александр Шалленберг в том же интервью Deutschlandfunk подчеркнул, что Вена находится ближе к Украине, чем даже самая западная земля страны Форарльберг. «Это непосредственная близость к нам», — подчеркнул дипломат.

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