Нейтральные оды: Швейцария и Австрия задумались о своем статусе
Из-за ситуации на Украине в Швейцарии подготовят к осени план по усилению сотрудничества в области безопасности с НАТО и ЕС. Об этом «Известиям» сообщили в оборонном ведомстве страны. В парламенте Швейцарии также рассказали, что, несмотря на отсутствие намерений по вступлению в альянс, в стране набирают обороты дебаты о переосмыслении нейтрального статуса. В Австрии тем временем увеличивают оборонный бюджет, а активисты обратились к правительству с письменным призывом проверить нейтральную политику на «актуальность». Однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, эти страны всё же не будут отказываться от своего нейтрального статуса — у них просто нет проблем с защитой границ.
Альпийские споры
Изначально задуматься о состоянии своей обороноспособности Вену и Берн подтолкнула военная операция РФ на Украине, уверяют в этих странах. А после того как Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтральности, подав заявку на вступление в НАТО, дебаты о статусе Швейцарии и Австрии и вовсе активизировались.
Поддержав западные санкции против РФ, Берн уже отказался от своей политической нейтральности, однако этим дело не ограничилось. Так, недавно глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (DDPS) Виола Амхерд посетила США, чтобы обсудить поставки вооружений и техники (самолетов F-35A и ракетных комплексов Patriot), а также укрепление сотрудничества с НАТО. При этом швейцарский политик подчеркнула, что вступать в альянс ее страна не стремится.
Как заявили «Известиям» в DDPS, Федеральный совет (нем. Bundesrat) страны планирует укрепить сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Там обозначили это как одну из девяти целей в отчете о политике безопасности еще в ноябре 2021 года.
Ракетный комплекс Patriot
— Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта к осени подготовит дополнительный доклад к отчету о политике безопасности, в котором основное внимание будет уделено сотрудничеству в области безопасности с НАТО и ЕС. В нем мы проанализируем возможности для расширения этого сотрудничества, — отметили в ведомстве.
Депутат Национального совета Швейцарии, президент «Зеленой либеральной партии» Юрг Гроссен пояснил «Известиям», что его партия намерена инициировать широкую дискуссию о нейтралитете.
— Понимание нейтралитета, основанное на Гаагском соглашении 1907 года, уже неактуально. На самом деле дискуссии о швейцарской политике не в первый раз активизируются под влиянием мировых событий. Сейчас население переосмысляет концепцию нейтральности и роль Швейцарии в мире. Нейтралитет — это не самоцель, он служит обеспечению мира и свободы в нашем государстве. Тем не менее это не «клинический продукт», потому его всегда нужно классифицировать с политической точки зрения. Швейцария нейтральна, но мы не свободны от взглядов и ценностей, — отметил политик.
Заседание парламента Швейцарии
По его словам, сейчас население страны осознает, что независимая оборона ей не может быть гарантирована. В результате Берну приходится задуматься о расширении сотрудничества с ЕС и НАТО. «Зеленые либералы выступают за расширение сотрудничества с альянсом и ЕС, но не поддерживают вступление Швейцарии в НАТО», — добавил Юрг Гроссен.
По данным соцопроса, проведенного в апреле компанией Sotomo, лишь 33% швейцарцев выступают за полноценную интеграцию своей страны в альянс, в то время как 56% поддержали бы исключительно укрепление сотрудничества с НАТО.
Актуальность нейтральности
В Австрии — еще одной нейтральной с военной точки зрения стране Европы — подтолкнуть правительство к широкой дискуссии о статусе пытаются ученые, писатели и бывшие политики. Открытое письмо к федеральному президенту страны Александру ван дер Беллену с просьбой проверить актуальность австрийского нейтралитета подписали 50 активистов.
В свете решения Швеции и Финляндии вступить в НАТО официальные лица Австрии неоднократно делали заявления о нерушимости концепции нейтральности. Глава минобороны страны Клаудиа Таннер недавно подчеркнула после встречи со коллегами из ЕС в Брюсселе, что «решение каждого отдельного государства вступить в альянс — это решение каждого отдельного государства». При этом для Австрии, по ее словам, «ситуация конституционно очень ясна». Однако дело не только в этом, ведь «нейтралитет находится в сердце австрийцев», — добавила министр.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер страны Карл Нехаммер, в свою очередь, повторил заявление, которое он сделал сразу после начала военной операции РФ на Украине. «Австрия была нейтральной и останется нейтральной», — подчеркнул глава правительства 17 мая.
После 24 февраля Вена приняла решение поставлять оружие на Украину, но только нелетальное. При этом в конце марта австрийский парламент одобрил повышение расходов на оборону до 1% ВВП (почти €3,4 млрд). Примечательно, что рабочее название этого проекта звучит так: «Пакет нейтралитета».
Как заявила «Известиям» член Национального совета Австрии от Социал-демократической партии (СДПА) Петра Байр, Вена не только не планирует вступать НАТО, но и в отличие от Швейцарии не задумывается и об усилении сотрудничества с альянсом.
Представитель СДПА по делам ЕС Йорг Лайхтфрид заявлял прессе, что нейтральность Австрии и Швейцарии в нынешней ситуации может сыграть большую роль в урегулировании конфликта, поскольку эти страны готовы предоставлять площадку для переговоров.
Делегации во время российско-украинских переговоров в Стамбуле, март 2022 года
Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг в интервью Deutschlandfunk от 18 мая подчеркнул, что Австрия останется как Ирландия и Мальта нейтральными, несмотря на солидарность с ЕС в оценках ситуации на Украине. «Нейтралитет Австрии — военный нейтралитет. В целом это означает, что мы не хотим видеть иностранных солдат и баз на австрийской территории, а сами не хотим вступать в какой-либо оборонный и военный союз. Однако это не политический нейтралитет, его никогда не было с 1955 года», — подчеркнул дипломат.
Как заявил «Известиям» заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, главная причина такой позиции как Вены, так и Берна — это отсутствие непосредственной угрозы границам.
— Скандинавские страны, которые сейчас изъявили желание вступить в НАТО, считают, что у них есть основания опасаться за свои границы. Австрия и Швейцария не граничат с РФ в отличие от Финляндии. В силу отсутствия проблем с защитой границ они совершенно точно не будут отказываться от своего нейтрального статуса, — добавил эксперт.
Однако Александр Шалленберг в том же интервью Deutschlandfunk подчеркнул, что Вена находится ближе к Украине, чем даже самая западная земля страны Форарльберг. «Это непосредственная близость к нам», — подчеркнул дипломат.