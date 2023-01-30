Ближневосточный ветер: сможет ли Блинкен примирить Израиль и Палестину

Напряженность между Израилем и Палестиной после волны терактов и рейдов может перерасти в полномасштабные ракетные атаки , как это было в мае 2021 года. Такие прогнозы дали опрошенные «‎Известиями»‎ политики и эксперты. По их словам, шансы избежать эскалации сейчас невелики, все упирается в то, будет ли еврейское государство устраивать акты возмездия в ответ на атаки в Иерусалиме . При этом новый виток напряженности совпал с ближневосточным турне госсекретаря США Энтони Блинкена. Эксперты полагают, что даже у Вашингтона сейчас недостаточно рычагов, чтобы воздействовать на ситуацию — все зависит исключительно от шагов руководств как в Израиле, так и в Палестине.

Палестинский кризис

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Ближнего Востока совпал с дестабилизацией обстановки в регионе . 29 января он побывал в Египте, а 30 – 31-го в планах посещение Иерусалима и Рамаллы. Согласно сообщению госдепартамента, Блинкен намерен сначала встретится с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а затем и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В частности, американский политик хочет обсудить израильско-палестинские отношения, а также подчеркнуть «важность решения о создании двух государств».

Новый виток начался с операции израильской армии в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан 26 января, в результате которого, по данным минздрава Палестины, были убиты девять человек . При этом израильские военные заявили, что смогли предотвратить нападение «террористического отряда» группировки «Исламский джихад».

Ближневосточный ветер Палестинцы оценивают ущерб после израильского рейда в Дженине Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Буквально спустя сутки, 27 января, в день памяти жертв Холокоста, произошел теракт у синагоги в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме, где погибли семь человек . Далее последовала еще одна стрельба — в этот раз на месте археологических раскопок «Город Давида». В результате нападения двое получили ранения . Кроме того, со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, которые системы противовоздушной обороны еврейского государства смогли перехватить. На этот запуск ракет израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал «быстрый, сильный и точный ответ» .

По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН и Института прикладных политических исследований (APRI) Сергея Мелконяна, подобное развитие ситуации было ожидаемо.

— Сейчас «мяч» находится на стороне Израиля. Если он примет решение о проведении более масштабной операции, чем то, что имело место в Дженине либо на территории на территории Газы, то можно ожидать уже эскалации с применением ракет как со стороны ХАМАС, так и со стороны «Исламского джихада», — сказал эксперт «Известиям». — Можем предположить, что обе организации восстановили свои возможности после последней масштабной эскалации. То, что сейчас происходит, можно назвать повышением ставок .

Ситуация может дойти до ракетных обстрелов, как в августе 2022 года и ранее, в мае 2021-го, считает член израильской парламентской партии «‎Хадаш»‎ Хатиб Самир. По его словам, в руководстве нынешнего израильского правительства стоят крайне правые, а нынешняя эскалация — проверка их предвыборных лозунгов.

Ближневосточный ветер Отец палестинского боевика Хайре Алкама возле опечатанного семейного дома Фото: REUTERS/Ammar Awad

— Израиль будет стремиться к усилению репрессий против палестинского народа и может начать бомбить Газу, что приведет к ракетной эскалации , — добавил политик. — С другой стороны, мы стоим на пороге священного для мусульман месяца Рамадан. Если нынешняя напряженность сохранится без политического разрешения, то любая новая провокация после недавних операций может запросто воспламенить регион. И все дело в действиях Израиля, а не палестинцев.

Американское влияние на «ультраправых»

По итогам парламентских выборов 1 ноября 2022 года партия «‎Ликуда» получила большинство голосов, ее лидер Биньямин Нетаньяху сформировал правительство и привел его к присяге 29 декабря. В новый кабинет вошли ультранационалистические и ультраортодоксальные еврейские партии, а также крайне правые религиозные группировки , из-за чего эксперты и сами израильтяне называют это правительство Нетаньяху самым правым в истории страны. В частности, в кабинет вошли ултьтрарадикальные политики Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич. Первый занял пост министра нацбезопасности, а второй стал главой минфина.

Опасения по поводу включения Бен-Гвира и Смотрича в кабинет выражали и правящие круги США. По словам американских официальных лиц, как и ранее посетивший Израиль помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Блинкен не планирует встречаться с кем-либо из ультраправых членов кабинета . В Госдепе также заявили, что Блинкен намерен призвать власти Израиля сохранить текущий статус-кво в мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе.

Как отметил в беседе с «Известиями» Сергей Мелконян, повестка визита госсекретаря США довольно широкая. При этом планируемая встреча с палестинским руководством свидетельствует о том, что вопрос если не урегулирования, то деэскалации ситуации также важен для Вашингтона.

Ближневосточный ветер Фото: REUTERS/RONALDO SCHEMIDT

— Насколько попытки увенчаются успехом, сложно сказать. Многое зависит в том числе от расклада внутри палестинцев . Ведь у Махмуда Аббаса, как видится, нет той полноты власти, которая позволила бы контролировать всю ситуацию. Однако после аналогичной беседы с Блинкеном в ноябре 2022 года ситуация отчасти стабилизировалась. Но сегодня ситуация уже стала острее , чем это было пару месяцев назад, — подметил он.

Вместе с тем, палестинские власти готовы вести переговоры с любым правительством Израиля, заявил член парламентской партии «‎Хадаш»‎ Хатиб Самир. По его словам, именно кабинет Нетаньяху отказывается от диалога.

При этом ХАМАС заявлял, что с новым правым правительством ему будет проще договориться, отметил Сергей Мелконян. Основной же вопрос заключается в том, какую позицию займут ультраправые члены кабмина Нетаньяху. Однако нельзя однозначно утверждать, что они будут настаивать на проведении масштабной операции и откажутся от переговоров, добавил эксперт. К тому же, это первый серьезный внешний кризис, который новому правительству необходимо преодолеть, чтобы оправдать запрос на «стабильность» коалиции .

Иранский вопрос

Впрочем, урегулирование палестино-израильского конфликта — не единственный насущный вопрос на повестке визита госсекретаря в Иерусалим. В ходе встречи Блинкен намерен обсудить «неизменную поддержку США безопасности Израиля, особенно в свете угроз со стороны Ирана» , говорится в сообщении Госдепа. Этот аспект встает крайне остро в свете атаки на военный завод на территории Исламской Республики.

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В ночь на 29 января на иранском военном заводе прогремел мощный взрыв, позже выяснилось, что атаку произвели беспилотники . Изначально СМИ со ссылкой на источники сообщали, к этой атаке были причастны Соединенные Штаты и «еще одна страна», но Вашингтон официально опроверг эту информацию. После этого подозрения упали на Израиль. Как писали в The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, именно израильская сторона нанесла удар по заводу, поскольку вместе с США она пытается сдержать ядерные и военные амбиции Ирана.

Сам госсекретарь в интервью Al Arabiya, которое вышло накануне его вылета в Израиль, отметил, что США предпочитают дипломатические способы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана, однако «на столе есть все варианты», чтобы не допустить такого исхода.

Однако Соединенным Штатам не на руку открытие «еще одного фронта» , предположил в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов.

— Скорее всего, они заинтересованы в усилении давления на Иран, усилении эскалации на этом направлении, но не хотят доводить дело до военного столкновения. Очевидно, время для этого еще не наступило, а также нет соответствующих возможностей, — спрогнозировал эксперт.