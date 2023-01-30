Ближневосточный ветер: сможет ли Блинкен примирить Израиль и Палестину
Напряженность между Израилем и Палестиной после волны терактов и рейдов может перерасти в полномасштабные ракетные атаки, как это было в мае 2021 года. Такие прогнозы дали опрошенные «Известиями» политики и эксперты. По их словам, шансы избежать эскалации сейчас невелики, все упирается в то, будет ли еврейское государство устраивать акты возмездия в ответ на атаки в Иерусалиме. При этом новый виток напряженности совпал с ближневосточным турне госсекретаря США Энтони Блинкена. Эксперты полагают, что даже у Вашингтона сейчас недостаточно рычагов, чтобы воздействовать на ситуацию — все зависит исключительно от шагов руководств как в Израиле, так и в Палестине.
Палестинский кризис
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Ближнего Востока совпал с дестабилизацией обстановки в регионе. 29 января он побывал в Египте, а 30 – 31-го в планах посещение Иерусалима и Рамаллы. Согласно сообщению госдепартамента, Блинкен намерен сначала встретится с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а затем и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В частности, американский политик хочет обсудить израильско-палестинские отношения, а также подчеркнуть «важность решения о создании двух государств».
Новый виток начался с операции израильской армии в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан 26 января, в результате которого, по данным минздрава Палестины, были убиты девять человек. При этом израильские военные заявили, что смогли предотвратить нападение «террористического отряда» группировки «Исламский джихад».
Палестинцы оценивают ущерб после израильского рейда в Дженине
Буквально спустя сутки, 27 января, в день памяти жертв Холокоста, произошел теракт у синагоги в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме, где погибли семь человек. Далее последовала еще одна стрельба — в этот раз на месте археологических раскопок «Город Давида». В результате нападения двое получили ранения. Кроме того, со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, которые системы противовоздушной обороны еврейского государства смогли перехватить. На этот запуск ракет израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал «быстрый, сильный и точный ответ».
По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН и Института прикладных политических исследований (APRI) Сергея Мелконяна, подобное развитие ситуации было ожидаемо.
— Сейчас «мяч» находится на стороне Израиля. Если он примет решение о проведении более масштабной операции, чем то, что имело место в Дженине либо на территории на территории Газы, то можно ожидать уже эскалации с применением ракет как со стороны ХАМАС, так и со стороны «Исламского джихада», — сказал эксперт «Известиям». — Можем предположить, что обе организации восстановили свои возможности после последней масштабной эскалации. То, что сейчас происходит, можно назвать повышением ставок.
Ситуация может дойти до ракетных обстрелов, как в августе 2022 года и ранее, в мае 2021-го, считает член израильской парламентской партии «Хадаш» Хатиб Самир. По его словам, в руководстве нынешнего израильского правительства стоят крайне правые, а нынешняя эскалация — проверка их предвыборных лозунгов.
Отец палестинского боевика Хайре Алкама возле опечатанного семейного дома
— Израиль будет стремиться к усилению репрессий против палестинского народа и может начать бомбить Газу, что приведет к ракетной эскалации, — добавил политик. — С другой стороны, мы стоим на пороге священного для мусульман месяца Рамадан. Если нынешняя напряженность сохранится без политического разрешения, то любая новая провокация после недавних операций может запросто воспламенить регион. И все дело в действиях Израиля, а не палестинцев.
Американское влияние на «ультраправых»
По итогам парламентских выборов 1 ноября 2022 года партия «Ликуда» получила большинство голосов, ее лидер Биньямин Нетаньяху сформировал правительство и привел его к присяге 29 декабря. В новый кабинет вошли ультранационалистические и ультраортодоксальные еврейские партии, а также крайне правые религиозные группировки, из-за чего эксперты и сами израильтяне называют это правительство Нетаньяху самым правым в истории страны. В частности, в кабинет вошли ултьтрарадикальные политики Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич. Первый занял пост министра нацбезопасности, а второй стал главой минфина.
Опасения по поводу включения Бен-Гвира и Смотрича в кабинет выражали и правящие круги США. По словам американских официальных лиц, как и ранее посетивший Израиль помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Блинкен не планирует встречаться с кем-либо из ультраправых членов кабинета. В Госдепе также заявили, что Блинкен намерен призвать власти Израиля сохранить текущий статус-кво в мечети Аль-Акса, третьей по святости в исламе.
Как отметил в беседе с «Известиями» Сергей Мелконян, повестка визита госсекретаря США довольно широкая. При этом планируемая встреча с палестинским руководством свидетельствует о том, что вопрос если не урегулирования, то деэскалации ситуации также важен для Вашингтона.
— Насколько попытки увенчаются успехом, сложно сказать. Многое зависит в том числе от расклада внутри палестинцев. Ведь у Махмуда Аббаса, как видится, нет той полноты власти, которая позволила бы контролировать всю ситуацию. Однако после аналогичной беседы с Блинкеном в ноябре 2022 года ситуация отчасти стабилизировалась. Но сегодня ситуация уже стала острее, чем это было пару месяцев назад, — подметил он.
Вместе с тем, палестинские власти готовы вести переговоры с любым правительством Израиля, заявил член парламентской партии «Хадаш» Хатиб Самир. По его словам, именно кабинет Нетаньяху отказывается от диалога.
При этом ХАМАС заявлял, что с новым правым правительством ему будет проще договориться, отметил Сергей Мелконян. Основной же вопрос заключается в том, какую позицию займут ультраправые члены кабмина Нетаньяху. Однако нельзя однозначно утверждать, что они будут настаивать на проведении масштабной операции и откажутся от переговоров, добавил эксперт. К тому же, это первый серьезный внешний кризис, который новому правительству необходимо преодолеть, чтобы оправдать запрос на «стабильность» коалиции.
Иранский вопрос
Впрочем, урегулирование палестино-израильского конфликта — не единственный насущный вопрос на повестке визита госсекретаря в Иерусалим. В ходе встречи Блинкен намерен обсудить «неизменную поддержку США безопасности Израиля, особенно в свете угроз со стороны Ирана», говорится в сообщении Госдепа. Этот аспект встает крайне остро в свете атаки на военный завод на территории Исламской Республики.
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В ночь на 29 января на иранском военном заводе прогремел мощный взрыв, позже выяснилось, что атаку произвели беспилотники. Изначально СМИ со ссылкой на источники сообщали, к этой атаке были причастны Соединенные Штаты и «еще одна страна», но Вашингтон официально опроверг эту информацию. После этого подозрения упали на Израиль. Как писали в The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, именно израильская сторона нанесла удар по заводу, поскольку вместе с США она пытается сдержать ядерные и военные амбиции Ирана.
Сам госсекретарь в интервью Al Arabiya, которое вышло накануне его вылета в Израиль, отметил, что США предпочитают дипломатические способы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана, однако «на столе есть все варианты», чтобы не допустить такого исхода.
Однако Соединенным Штатам не на руку открытие «еще одного фронта», предположил в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов.
— Скорее всего, они заинтересованы в усилении давления на Иран, усилении эскалации на этом направлении, но не хотят доводить дело до военного столкновения. Очевидно, время для этого еще не наступило, а также нет соответствующих возможностей, — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, ставка будет делаться на постоянное давление на Тегеран, в том числе путем проведения таких операций. Но вряд ли сейчас речь идет о том, чтобы начались непосредственные боевые действия между Ираном и Израилем, заключил Роланд Биджамов.