Конфликт на автомате: Иран и Азербайджан оказались на пороге войны

Отношения Ирана и Азербайджана оказались в глубочайшем за последние годы кризисе. Поводом стало нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. После этого Баку фактически обвинил соседнюю страну в терроризме и эвакуировал сотрудников дипмиссии, что в мировой политике считается предвестником войны. В закавказской республике также началась охота на «иранскую агентуру», задержано 39 человек. «Известия» разбирались в отношениях двух стран.

Что известно о нападении на посольство

Нападение на посольство Азербайджана в Иране произошло утром 27 января. В здание дипмиссии тогда забежал мужчина с автоматом. В помещении он открыл огонь, в результате погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще двое сотрудников получили ранения.

Президент и МИД Ирана выразили соболезнования в связи с произошедшим. Согласно официальному расследованию, причиной трагедии стал семейно-бытовой конфликт. Нападавший 50-летний мужчина на допросе рассказал, что его жена весной прошлого года отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась. По его словам, он несколько раз просил о встрече с послом, но ему всё время отказывали. Правоохранительные органы выяснили, что на самом деле женщина — гражданка Азербайджана — уехала в Баку.

Конфликт на автомате Похороны охранника посольства Азербайджана в Иране Орхана Аскерова Фото: REUTERS/Aziz Karimov

В азербайджанских СМИ практически сразу стали говорить о причастности к нападению иранских спецслужб. Обсуждается в том числе видео, снятое на улице у входа в посольство. На кадрах видно, что нападавший как будто махнул рукой полицейскому, тот мужчине с автоматом никак не помешал.

Азербайджанские власти также не поддержали иранскую версию произошедшего. Президент Ильхам Алиев назвал нападение терактом. В МИДе страны сообщили, что посольству ранее уже угрожали, Баку требовал усилить меры безопасности, но все просьбы Тегеран проигнорировал. Представители депутатского корпуса вовсе не стеснялись в выражениях. «Иран известен как страна, поддерживающая терроризм. Есть большие сомнения в объективном расследовании теракта», — сказала депутат от правящей партии Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Что произошло после нападения

Отношения двух стран резко ухудшились. Посольство Азербайджана в Иране приостановило работу, всех сотрудников специальным авиарейсом эвакуировали на родину. МИД Азербайджана рекомендовал своим гражданам избегать поездок в Исламскую Республику. В Баку также заявили, что Иран препятствует «разоблачению теракта на мировом уровне» — мешает подать документы и обсудить произошедшее в Движении неприсоединения и на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В соцсетях также распространилось видео, на котором показано, как на борт азербайджанского самолета доставляют гроб с телом погибшего сотрудника посольства. На кадрах видно, как азербайджанские спецназовцы оттесняют иранских солдат и поднимают гроб на свои плечи.

Конфликт на автомате Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян навещает одного из пострадавших в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране Фото: REUTERS/WANA /Hamid Foroutan

В свою очередь МВД Азербайджана сообщило о проведении спецоперации против «иранской агентуры». Известно о задержании 39 человек, среди них несколько сотрудников СМИ. Эти люди якобы пытались по заданию иранских спецслужб разжечь межрелигиозную рознь и дестабилизировать азербайджанское общество, действовали в том числе в мечетях и соцсетях.

Какие противоречия у Ирана и Азербайджана

В отношениях Баку и Тегерана накопилось много противоречий. Один из конфликтных вопросов связан с положением в Иране азербайджанского национального меньшинства. По разным оценкам, этнических азербайджанцев в Иране насчитывается 25–35 млн человек, это самое большое нацменьшинство страны. Периодически их права и статус становятся предметом острых дискуссий. Так, в конце ноября 2022 года Ильхам Алиев заявил, что иранские азербайджанцы — «часть нашей нации».

Другой важный вопрос — внешнеполитические связи Азербайджана. Баку тесно сотрудничает со злейшим врагом Исламской Республики — Израилем. Только за 10 месяцев 2022 года товарооборот двух стран составил $1,2 млрд. Баку поставляет еврейскому государству нефть и продукты нефтепереработки, покупает высокотехнологичное вооружение — электронику двойного назначения, ударные и разведывательные беспилотники, системы навигации и оптики, высокоточные боеприпасы.

Конфликт на автомате Синагога горских евреев в Баку Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Aziz Karimov

В последнее время стороны перестали стесняться и решились официально оформить отношения. В 2021 году открылось торговое представительство Азербайджана в Израиле. В октябре 2022 года в Баку с официальным визитом побывал министр обороны Израиля Бени Ганц. Месяц спустя власти Азербайджана объявили о решении открыть в Тель-Авиве посольство.

В Иране к активности Израиля относятся враждебно. Азербайджан граничит с Ираном по суше и Каспийскому морю, для израильских сил специальных операций закавказская республика идеальна в качестве плацдарма. Теоретически Израиль может использовать территорию Азербайджана для размещения операторов дронов, дозаправки своих истребителей, как базу для диверсионных групп.

Еще один конфликтный вопрос — проект Зангезурского коридора. Азербайджан хочет проложить прямую дорогу до Нахичеванского эксклава и дальше в Турцию. Трасса должна пройти через Сюникскую область Армении. Реализация проекта может отсечь Иран от Армении, а значит, помешать торговле Тегерана со странами ЕАЭС. Кроме того, прокладка коридора приведет к дальнейшему усилению в регионе Турции.

Беспокойство Ирана усилилось после того, как в сентябре 2022 года произошли масштабные столкновения на границе Азербайджана и Армении (за пределами Карабаха). Баку показал, что готов решать вопрос силой. В Тегеране тогда заявили, что не потерпят изменения границ. Зримым свидетельством поддержки Армении стало открытие в административном центре Сюникской области городе Капан иранского консульства. МИД Армении в ответ пообещал открыть свое консульство в городе Тебриз, который считается столицей иранских азербайджанцев.

Конфликт на автомате Военные учения на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном Фото: Global Look Press/Iranian Army Office

После этого Иран и Азербайджан начали играть мускулами. В октябре-ноябре Баку и Тегеран провели на приграничных территориях армейские учения, а также обменялись жесткими заявлениями. Депутат иранского парламента Мохаммад Сафаи объяснял, что маневры являются посланием всем недоброжелателям. По его словам, любое действие против Исламской Республики «дорого обойдется врагам». Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Баку вынужден начать учения, «чтобы показать, что мы не боимся». «Мы сделаем всё возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране», — заявлял он.

Что говорят эксперты

Эксперты по-разному оценивают перспективы ирано-азербайджанских отношений. Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков говорит, что Баку ведет себя всё более активно.

— После Второй Карабахской войны Азербайджан, что называется, почувствовал силу. Действует активно, даже агрессивно. Пользуется поддержкой Турции и всё чаще заявляет о своих правах и претензиях. Тегеран беспокоится в том числе за судьбу собственных азербайджанцев: чем сильнее Азербайджан, чем теснее его связь с Турцией, тем выше угроза сепаратизма внутри Ирана , — отмечает собеседник.

Новиков считает, что отношения двух стран продолжат ухудшаться: «Возможно, последует разрыв всех контактов Баку и Тегерана. Не исключаю и военной эскалации. Как вариант — столкновение на ирано-азербайджанской границе в районе Нахичевани».

Конфликт на автомате Протест в Тегеране против недавнего осквернения Корана ультраправыми активистами в Швеции Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour

Ирановед, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Владимир Сажин говорит, что Иран ослабила мощная волна протестных акций.

— Вероятно, в Баку и Анкаре считают, что Тегеран сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою волю на Южном Кавказе. Не думаю, что дело дойдет до прямого военного столкновения. Но идеологическая и пропагандистская войны будут принимать всё более острые формы , — считает он.

Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков говорит, что перспективы двусторонних отношений зависят от общей ситуации в регионе и в мире.